Así es la evolución del Mercedes para el GP de Bahrein de F1 en Sepang

Mercedes ha mostrado en Malasia las novedades que incorporará para el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, presentando un suelo y unos pontones laterales profundamente rediseñados con el objetivo de reforzar su dominio en ambos campeonatos de 2026.

El W17 ha sido el mejor de la parrilla en lo que va de 2026, aunque se ha enfrentado a la competencia de Ferrari, McLaren y Red Bull de forma intermitente a lo largo de la temporada.

Aunque ninguno de ellos ha sido capaz de ser consistente para desafiar a Mercedes y a Andrea Kimi Antonelli y George Russell, ni en la clasificación de pilotos ni en la de constructores, las Flechas de Plata siguen decididas a continuar con su desarrollo.

Las actualizaciones del suelo afectan a la placa inferior, el borde de ataque, la esquina trasera y la zona principal de los bajos —incluida la zona del difusor—, mientras que también se ha revisado la mitad trasera de la carrocería de los pontones.

En ese aspecto, Mercedes ha abandonado la geometría de pontón con muesca lateral utilizada desde el inicio de la temporada —y que posteriormente han adoptado otros equipos— para optar por un perfil en rampa.

Los nuevos pontones de Mercedes Foto de: Jake Boxall-Legge

El equipo también ha rediseñado los carenados de la suspensión trasera y los alerones integrados en los tambores de las ruedas traseras para potenciar aún más los cambios en el suelo y la carrocería de los pontones, con el objetivo de mejorar la carga aerodinámica trasera en todo el monoplaza.

Se trata del primer paquete de actualizaciones a gran escala de Mercedes desde el Gran Premio de Canadá de mayo; el equipo optó por retrasar la construcción de su monoplaza de cara a 2026 para incorporar el mayor número posible de desarrollos realizados durante el invierno.

Eso garantizó que el W17 estuviera unos pasos por delante de sus rivales al inicio de la temporada, pero dejó al equipo con menos piezas en desarrollo para las primeras pruebas.

"Creemos que es un buen paso, simplemente porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que introdujimos una mejora", afirmó George Russell, que ganó en la última carrera en Bakú y redujo a 66 puntos la diferencia con Kimi Antonelli en el campeonato de pilotos.

El nuevo suelo del Mercedes Foto de: Jake Boxall-Legge

"Es bastante inusual introducir una mejora en mayo y luego no volver a hacerlo hasta casi octubre. Así que, como paso de mejora individual, es importante, pero en una temporada normal se trata simplemente de una trayectoria habitual, en la que cabría esperar un paquete de mejoras entre mayo y octubre".

"Espero que nos impulse de nuevo hacia la cabeza en este tipo de circuitos, que nos han resultado más complicados en las últimas seis carreras".

Mercedes compite en Malasia con una decoración en verde azulado y negro en reconocimiento a su socio principal, Petronas, la empresa petrolera nacional de Malasia y proveedor oficial de combustible de todos los equipos de la parrilla que utilizan motores Mercedes.