Quién durmió peor tras el GP de Gran Bretaña de F1: Max Verstappen

Lo primero es lo primero: no puedo imaginarme a Max Verstappen teniendo realmente noches sin dormir. No con cuatro campeonatos del mundo en su haber, una familia que le quiere en casa y un montón de opciones atractivas tentándole fuera de la Formula 1.

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Y, aun así, el hecho de que las cosas le estén yendo tan mal en la F1 ahora mismo debe de doler de verdad. Lo que es peor, no hay señal de mejoras a corto o medio plazo. En apenas un año, su situación en la cúspide del automovilismo se ha deteriorado drásticamente.

Hace solo un año, el mundo de la F1 parecía estar a sus pies. Es cierto que, incluso entonces, Red Bull no estaba tan bien posicionada en términos de rendimiento como en cursos anteriores, pero el futuro seguía pareciendo increíblemente prometedor.

Durante el parón de verano, los aficionados en internet seguían los yates de él y de Toto Wolff, jefe de Mercedes, frente a la costa de Cerdeña, y todo el mundo hablaba de un fichaje por las Flechas de Plata. Wolff, al menos, no ocultó su deseo de fichar al neerlandés – si no ahora, al menos más adelante.

En aquel momento, quedarse en Red Bull parecía una jugada inteligente para Verstappen. Le permitía esperar y ver qué equipo clavaba mejor la nueva normativa antes de decidir dónde quería pilotar en 2027.

Pero ahora, parece que no tiene en absoluto el lujo de elegir libremente.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Han llegado rechazos desde cada cockpit puntero potencial, incluido Mercedes. "No queremos cambiar las cosas. Creo que es una alineación que es buena para nosotros. Estoy muy contento con los dos", había dicho Wolff antes del GP de Austria, cerrando de facto la puerta en la cara a Verstappen.

La lógica es obvia: Wolff está montado en una ola de éxito con Mercedes y no tiene absolutamente ninguna razón para retocar su alineación. George Russell es un activo fiable que disfruta de pleno respaldo dentro del equipo, y Kimi Antonelli – que podría haber sido cedido a otro equipo si hubiera rendido como el año pasado – simplemente está arrasando a la competencia en 2026.

Con 19 años, el italiano todavía tiene muchísimo potencial de desarrollo y seguro que es mucho más barato que el tetracampeón del mundo.

Los campeones del mundo vigentes también parecen no comprometerse. Aunque Zak Brown, jefe de McLaren, admitió que un nombre como Verstappen sin duda generaría expectación de cara al exterior, las conversaciones con él no han llevado a ninguna parte hasta ahora. Además, Lando Norris y Oscar Piastri están atados con contratos a largo plazo. "Estoy muy contento con nuestra alineación de pilotos", declaró Brown.

Eso deja a Ferrari como la única opción viable, ya que cualquier otra cosa sería un claro paso atrás en rendimiento. Pero Ferrari renovó el contrato de Charles Leclerc hace solo unas semanas. Y con Lewis Hamilton habiendo recuperado su forma y con ganas de seguir compitiendo, Ferrari estaría loca si le mostrara la puerta a una leyenda de la F1 como él.

Así que la única opción real de Verstappen es Red Bull. O eso, o dejar la Formula 1 por completo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Paul Foster

Pero en Red Bull, parece haber perdido la fe. "Ya no deberían preguntarme eso", dijo el sábado, lanzando una respuesta tajante a los periodistas cuando le preguntaron por una posible remontada en el campeonato similar a la del año pasado.

Entonces, Red Bull cambió completamente la tendencia frente a McLaren, devolviendo a Verstappen de lleno a la lucha por el título. Pero claramente no confía en que su equipo logre la misma hazaña esta temporada.

Todo lo contrario: el piloto de 28 años no se mordió la lengua tras la clasificación, en la que acabó en séptima posición por detrás de su compañero Isack Hadjar: "Es vergonzoso, es malo", dijo.

No se refería a su propia actuación, sino a la del coche, al que le faltaba velocidad punta además de tener un equilibrio terrible, aunque se supone que el motor de combustión interna es el mejor de la parrilla según la FIA, razón por la cual Red Bull Ford no puede disponer de tiempo extra de desarrollo.

La siguiente queja de Verstappen: después de la clasificación fallida, en realidad quería salir desde el pitlane para cambiar algo en el coche. Pero Red Bull tenía otras ideas y no escuchó a su piloto. "No lo sé", respondió cuando le preguntaron por los motivos. "Quizá confiaban en arreglarlo, cosa que yo no".

En consecuencia, Verstappen no se sorprendió al encontrarse exactamente los mismos problemas durante la carrera. Sin embargo, el punto más bajo absoluto del fin de semana llegó a cinco vueltas del final, cuando las cámaras de televisión captaron una nube de polvo que finalmente resultó ser el RB22.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

En lugar de subir al podio, la carrera de Verstappen terminó en la grava, dejándole absolutamente furioso: "Este put* coche, increíble", despotricó por radio, antes de insistir ante los micrófonos: "Esto no puede estar pasando. En ese momento es superpeligroso, porque de verdad puedes hacerte daño, y pasó dos veces. Tuve suerte en Austria, tuve suerte aquí, pero acabas hartándote de ello de verdad".

Verstappen se había accidentado de una forma muy similar durante la clasificación en Spielberg y el jefe de equipo Laurent Mekies también había culpado entonces a un defecto del coche. Una vez más, Mekies asumió la culpa: "Tiene razón en no estar contento", admitió Mekies con timidez. "Es muy desagradable para los pilotos que el coche les falle en las curvas de alta velocidad en dos carreras consecutivas, aunque por dos razones diferentes."

La casa está ardiendo en Red Bull. Por agradables que puedan ser sus actuales éxitos secundarios – como los buenos resultados de Racing Bulls o las tres victorias consecutivas del piloto junior Nikola Tsolov en Formula 2 – cuando Verstappen no está contento, todo lo demás se vuelve irrelevante.

Verstappen probablemente tendrá que aceptar que la F1 no será muy divertida para él en un futuro próximo, ni en términos de pilotaje puro ni de éxito deportivo.

La marcha del tetracampeón del mundo sería una pérdida enorme para Red Bull y la Formula 1, pero una ganancia enorme para cualquier otra categoría de carreras que pueda atraerle. Y Nurburgring ya lo sabe.