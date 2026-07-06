El revés de Silverstone aumenta "el fuego interno" de Antonelli

Andrea Kimi Antonelli ha visto cómo su ventaja en el campeonato de pilotos se ha reducido a solo 25 puntos sobre su rival más cercano, George Russell, y a 32 sobre el piloto de Ferrari Lewis Hamilton, en el transcurso de tres fines de semana de carrera.

Si bien a Antonelli le costó alcanzar un buen rendimiento durante la etapa europea de la temporada el año pasado, esta vez el panorama es completamente diferente.

En Barcelona, el joven italiano se retiró cuando iba en segunda posición debido a un problema con la unidad de potencia, mientras que una protección de rueda rota y una posterior penalización de tiempo le dejaron sin puntos el domingo en Silverstone.

"No sé cuánto [perdí] en cuanto a carga aerodinámica, pero el coche ya no giraba", dijo Antonelli tras la carrera. "En algunas curvas, la rueda incluso se levantaba del suelo, así que algo importante se había roto".

En declaraciones a los Motorsport.com y otros medios, Antonelli admitió que aún no estaba convencido de que el fallo del protector de la rueda fuera el único problema que hubiera afectado a su carrera.

"Ahora sé que el protector de rueda se rompió, pero no sabemos si también se rompió algo más, porque por la pérdida da la sensación de que fue algo más que solo eso".

"Por supuesto, el equipo tendrá más tiempo para analizarlo, pero fue una pena porque hoy teníamos opciones de ganar. Creo que íbamos a por todas", añadió.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Tras recibir una penalización por sobrepasar en varias ocasiones los límites de la pista, la salida tardía del coche de seguridad sentenció la miserable tarde de Antonelli. Al acabar la carrera finalmente detrás del Safety Car, el líder del campeonato del mundo de la F1 cayó fuera de los puntos, hasta la 15ª posición.

"Simplemente he demostrado que tengo la mentalidad de dar lo mejor de mí cada vez que salgo a pista. Intento darlo todo, incluso hoy, a pesar de todas las cosas que ya nos estaban saliendo mal".

"Vi que aún existía la posibilidad de sumar un punto y simplemente estaba haciendo todo lo posible por conseguirlo. Iba a lograrlo, pero entonces salió el coche de seguridad y ya ni siquiera tuve la oportunidad de intentarlo".

Aunque su ventaja en el campeonato se ha reducido considerablemente, Antonelli se consuela con el hecho de que el ritmo puro sigue estando claramente ahí.

En Barcelona probablemente habría terminado segundo; en Austria, Toto Wolff dijo que era el piloto más rápido en términos de ritmo de carrera; y en Silverstone, la victoria volvió a estar al alcance de su mano.

"Hemos perdido muchos puntos, pero el impulso sigue ahí porque creo que este fin de semana hemos demostrado que tenemos la velocidad. Y hemos podido demostrar qué potencial tenemos cuando estoy en buena forma, cuando el equipo y el coche están a la altura de lo esperado; hemos demostrado de lo que somos capaces".

"Así que creo que el impulso sigue ahí. Y, de hecho, este [contratiempo] hace que el fuego interno arda aún más, para salir a la pista en Spa e intentar hacerlo aún mejor".

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images