Quién es Cian Shields, el piloto 'cero puntos' que se subirá al Aston de Alonso

La alineación de pilotos 'rookies' para el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 2025 ha vuelto a crecer. Nada menos que nueve corredores jóvenes entrarán en acción en la primera sesión de entrenamientos libres de este fin de semana, para que los equipos puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones en esta temporada. Aston Martin ha anunciado una elección poco habitual.

Fernando Alonso será sustituido este viernes por el británico Cian Shields, que debutará en un fin de semana de gran premio. El joven, de 20 años, no es precisamente uno de los pilotos a los que se les augura un futuro brillante en la Fórmula 1.

Cualquiera que siga un poco las categorías inferiores podrá estar un poco sorprendido por la elección, ya que Shields no ha tenido ningún momento relevante en el automovilismo hasta ahora. El escocés, nacido en Glasgow, no ha sumado ni un solo punto en sus dos años en la Fórmula 2 y la Fórmula 3.

En 2024, compitió para Hitech en la Fórmula 3. Su mejor resultado fue un 14º puesto en la carrera al sprint de Barcelona, en el mismo coche en el que su compañero, Luke Browning, terminó tercero en la clasificación general.

Sin embargo, fue ascendido a la Fórmula 2 para las últimas carreras, en Qatar y Abu Dhabi, donde compitió para AIX. También está disputando la temporada 2025 para la escudería, y no ha logrado puntuar. Por su parte, su compañero Joshua Dürksen, de nacionalidad alemana, ganó la primera carrera de la temporada en Melbourne y ha subido al podio cuatro veces en las últimas seis carreras.

Shields, con test y simuladores para Aston Martin F1

Sin embargo, Shields tendrá ahora la oportunidad de sustituir al bicampeón del mundo, Fernando Alonso, en Abu Dhabi. Después de todo, ha completado más de 500 kilómetros de pruebas con coches antiguos esta temporada, y ha llevado a cabo un extenso trabajo de desarrollo en el simulador del AMR Technology Campus de Silverstone.

"Estoy increíblemente agradecido por la oportunidad de pilotar con Aston Martin en la FP1 de Abu Dhabi", dijo el británico. "He aprendido mucho este año, tanto en el simulador como a través de mis pruebas con coches TPC, y ahora, que me confíen el AMR25 en un fin de semana de gran premio, es un gran momento para mí. Estoy deseando contribuir al programa del viernes y aprovechar al máximo esta experiencia", subrayó.

En Aston Martin destacan los progresos de Shields a lo largo del año: "Su feedback y profesionalidad han sido consistentemente fuertes, y han continuado desarrollándose en cada oportunidad", señala Gerry Hughes, jefe de jóvenes talentos. "La próxima sesión de Libres 1 es un fantástico final de año, y le permitirá poner los conocimientos y la experiencia que ha adquirido al servicio del equipo en la última carrera de la temporada".

Dos Aston Martin, para novatos en F1 en Abu Dhabi

Inusualmente, Aston Martin cederá los dos monoplazas el viernes, ya que Lance Stroll también se sentará en el banquillo y el piloto de la academia Jak Crawford -actualmente segundo en la general de la Fórmula 2- se pondrá al volante.

Sin embargo, mientras que Stroll sólo se ha ausentado este año de los Libres 1 de México hasta ahora, lo que significa que tiene que ceder su coche una vez más a un joven piloto, Alonso ya ha tenido que perderse las sesiones de entrenamientos en Bahréin y Hungría. ¿Por qué Aston Martin pone a un piloto diferente en el coche por tercera vez, si el reglamento no lo exige?

Tiene que ver con las circunstancias del GP de Hungría. Entonces, Alonso decidió espontáneamente no participar en la jornada del viernes debido a una lesión muscular en la espalda, por lo que el piloto de pruebas Felipe Drugovich le sustituyó.

El problema fue que el equipo no había informado a la FIA con suficiente antelación como para cumplir los requisitos del reglamento. El artículo 32.4 c) del Reglamento Deportivo establece que "cada participante [equipo] deberá informar por escrito a la FIA, al menos siete días antes del inicio de la prueba correspondiente, del piloto que utilizará".

Como Aston Martin no había cumplido este plazo en el caso de Felipe Drugovich, su inscripción no se contabilizó como una de las inscripciones obligatorias de corredores novatos. Por cierto, Drugovich ya no está a disposición del equipo, y ha abandonado Aston Martin.

El brasileño se encuentra actualmente en Sao Paulo, donde este fin de semana arrancará la nueva temporada de la Fórmula E. Drúgovich es el piloto titular del equipo Andretti en el campeonato eléctrico. Por tanto, Shields debutará ahora en la Fórmula 1 junto a Crawford.