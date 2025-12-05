Brown niega que las órdenes de equipo sean un "giro de 180º" a las papaya rules

El CEO de McLaren F1, Zak Brown, ha negado que las posibles órdenes de equipo de McLaren en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 puedan suponer un giro respecto a las ‘reglas papaya’ del equipo.

McLaren se ha esforzado en tratar a sus pilotos de la forma más justa posible, hasta el punto de que incluso los intercambió en el Gran Premio de Italia después de que una parada fallida de Lando Norris diera ventaja a su compañero, Oscar Piastri. El equipo ha estado dispuesto a llegar a estos extremos para mantener ese principio.

McLaren insiste en que Piastri tendrá todas las oportunidades para ganar el título en Yas Marina Circuit, pero aun así se le pedirá que deje pasar a Norris si eso marca la diferencia entre que McLaren gane o pierda el campeonato frente al piloto de Red Bull Racing, Max Verstappen.

"En lo que respecta a las órdenes de equipo, mientras ambos pilotos tengan opciones de ganar el campeonato del mundo –que claramente las tienen en este momento–, todo seguirá igual: son libres de competir", comentó Brown en la rueda de prensa de la FIA del viernes.

"Obviamente seremos prácticos y realistas. Si, a medida que avance el fin de semana y la carrera, queda claro que uno tiene una posibilidad significativamente mejor que el otro, entonces somos un equipo que quiere ganar el campeonato de pilotos, y actuaremos en consecuencia para hacer lo que sea necesario para que ese piloto que está delante intente ganar la carrera.

"Nuestras órdenes de equipo siempre han consistido en dar igualdad de oportunidades para ganar el campeonato, pero si durante la carrera queda claro que ambos no pueden, entonces haremos lo que sea mejor para el equipo e intentaremos ganar el campeonato de pilotos".

Preguntado por lo que diría a quienes acusen a McLaren de dar un giro a su forma de competir, Brown respondió: "No creo que sea un giro. Vamos a empezar el fin de semana igual que los otros 23, dando a ambos pilotos igualdad de oportunidades".

"Creo que el año pasado, cuando quedó claro que Lando tenía la mejor opción de alcanzar a Max y Oscar estaba prácticamente fuera estadísticamente en Bakú, le pedimos a Oscar que apoyara a Lando, y al final fue Lando quien apoyó a Oscar en esa carrera concreta y Oscar ganó".

"Así que usaremos el sentido común. No vamos a tirar un campeonato de pilotos por un sexto y séptimo puesto, un tercero y cuarto, un quinto y sexto".

"Si uno de nuestros pilotos no tiene la oportunidad, creo que todo lo que hacemos, lo hacemos junto a los pilotos. Así que saben cuál es el plan para este fin de semana, y fuera de nuestro equipo de carreras hagas lo que hagas te critican. Así que nos mantendremos fieles a nuestros principios. Queremos ganar el de constructores, que ya lo hemos hecho. Queremos ganar el de pilotos, y veremos cómo se desarrolla la carrera".

La gran pregunta entonces es: si se da esa situación concreta, ¿cumplirá Piastri una orden de equipo?

El australiano fue esquivo cuando se le planteó esto el jueves, afirmando que necesitaba "saber qué se esperaría de él" antes de poder responder.

Brown, sin embargo, está confiado. "Sí, nuestros pilotos siempre han cumplido con los deseos del equipo, igual que nosotros cumplimos con los suyos", insistió. "Así que no tengo ninguna duda de que cualquiera de nuestros dos pilotos seguirá compitiendo como lo han hecho de forma brillante, en el mejor interés del equipo".