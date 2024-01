Masini, team manager de Gresini, no quiere "poner objetivos" a los Márquez

El equipo Gresini Racing está viviendo un auténtico vendaval en el Mundial de MotoGP. Una revolución sin precedentes para la escudería de Faenza que, si bien tiene varios episodios de éxito a lo largo de su trayectoria, en este 2024 debe enfrentarse a una nueva dimensión, gracias a la llegada de una leyenda como Marc Márquez.

El ocho veces campeón del mundo se une de nuevo a su hermano, Alex Márquez, para sumar nada menos que 10 títulos en las filas del equipo italiano. Se trata de un proyecto ambicioso, que presentó este sábado la Ducati Desmosedici GP23 que les acompañará en esta campaña, y sobre el que hay muchas expectativas puestas.

La propia jefa del equipo, Nadia Padovani, declaró en el evento que Gresini ya "ha ganado como equipo" con esa suma de talentos, y hace unas semanas se sumó a esta expectación general declarando en una entrevista que esperaba que Márquez luchara por el título en este 2024.

El multicampeón de Cervera ha sido muy comedido en sus declaraciones, incluso este sábado, remarcando que no sería lo normal estar a la altura de Pecco Bagnaia y de Jorge Martín. Y también que no esperaba estar luchando por el título, sino que esperaba que la moto de Borgo Panigale le permitiera pelear por un Top 5 de manera regular. Pero Márquez no es el único que quiere ir con las expectativas bajas.

Michele Masini, team manager de la escuadra, declaró a la realización de MotoGP tras la presentación que, aunque el test de Cheste diera sensaciones muy positivas, no pretende poner "ningún objetivo" sobre Marc y sobre Alex, y que hay que mantener "los pies en el suelo".

Photo by: Gresini Racing Michele Masini, Gresini Racing

"Las impresiones en Valencia fueron claramente buenas, pero está claro que fue un test difícil por las condiciones, así que el primer test real será en Sepang, donde podremos probar realmente la Ducati. Pero no quiero poner ningún objetivo. Simplemente, pies en el suelo y a seguir el proceso con ambos pilotos, también con Alex, y veremos qué pasa en las primeras carreras", dijo.

De igual manera, al ser cuestionado sobre si se podría luchar por el título este año, Masini dejó esa cuestión para más adelante, centrándola en mitad de año: "Puede que hable sobre esto a mitad de temporada. Pero seguro que no pondré presión en Alex y en Marc, porque el nuestro es un equipo más familiar que uno de fábrica. Si estás en un equipo oficial, la presión está ahí y tienes que ganar. Tienes que demostrar ciertos resultados. Yo no haré esto en las primeras carreras. Solo hay que ver dónde estamos y empezar a pensar sobre eso", finalizó.