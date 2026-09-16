Vídeo | "¡Este es mi sueño, es 'rosso'!": la euforia de Tardozzi y Ducati con Márquez en Misano

Hay victorias que se celebran y otras que se viven casi como una liberación. Y viendo las imágenes que Ducati ha publicado desde dentro de su box tras el Gran Premio de San Marino, queda bastante claro en qué categoría entra la de Marc Márquez en Misano.

La marca de Borgo Panigale ha vuelto a abrir las puertas de su garaje con uno de sus habituales vídeos 'Inside Ducati', y esta vez el protagonista no es únicamente Márquez. También aparece un Davide Tardozzi completamente desatado, bromas con Dragon Ball, la particular tradición de teñir de rubio a miembros del equipo y, entre medias, todo el trabajo que llevó al #93 a firmar otro fin de semana perfecto.

"¡Este es mi sueño, este es mi sueño!", exclama Tardozzi en uno de los momentos iniciales del vídeo, antes de rematarlo con dos gritos que ya se han convertido casi en una seña de identidad dentro del box: "¡Es rojo! ¡Es rojo!".

Y motivos tenía para celebrarlo.

Márquez salió de Misano con los 37 puntos disponibles, después de ganar tanto la carrera sprint del sábado como el Gran Premio del domingo. En la prueba corta superó desde la salida al poleman Marco Bezzecchi y acabó imponiéndose por algo más de un segundo.

El domingo volvió a aprovechar su oportunidad. Bezzecchi se cayó cuando lideraba en la primera vuelta y Márquez terminó llevándose una victoria que le permitió igualar a Jorge Martín al frente del Mundial, después de haber llegado a estar 102 puntos por detrás siete grandes premios antes.

Márquez, de repasar sus errores a volver a celebrar

El vídeo también permite escuchar al #93 en conversaciones mucho más naturales con sus ingenieros, analizando detalles que desde fuera pasan completamente desapercibidos.

"He perdido solo en la curva 3", comenta Márquez en un momento del fin de semana, antes de señalar también otro punto donde no había terminado satisfecho: "He perdido la salida de la 10, no me ha salido bien".

El español tampoco escondía alguna duda antes de salir a pista. "No sé si hacemos bien con la goma. En 30 minutos te digo", reconoce en otra secuencia, mientras Ducati terminaba de preparar una de las decisiones que podían marcar el resultado.

Pero posiblemente una de las frases que mejor refleja todo lo que significaba volver a competir en Misano llega después, cuando Márquez habla de uno de los puntos del circuito: "No sabes cuántas veces he pensado en esa curva el año pasado".

Y una vez llegó el momento decisivo, la tensión fue desapareciendo.

"Cuando he visto que se había caído, me he quedado extra relajado", explica Márquez después de la carrera, ya mucho más distendido dentro del garaje.

A partir de ahí llegan los abrazos, las felicitaciones y el habitual caos feliz de Ducati después de un buen domingo. "¡Bravo!", se escucha repetidamente alrededor del español mientras el equipo empieza a asumir que el trabajo del fin de semana estaba hecho.

También aparecen las bromas internas que Ducati ha convertido casi en tradición durante esta temporada. "Cada domingo positivo, uno más rubio", comenta uno de los integrantes del equipo sobre los miembros que han ido cambiando el color de su pelo.

"El objetivo es hacerlos todos rubios", responde otro.

Una especie de penitencia voluntaria que parece directamente proporcional a los buenos resultados de Márquez y Ducati.

Porque el Inside de Misano enseña precisamente lo que no aparece en las clasificaciones: las dudas antes de elegir un neumático, Márquez repasando dónde ha perdido unas décimas, las bromas antes de ponerse el casco y una celebración que termina con Tardozzi completamente desatado.

"¡Este es mi sueño!".

Y, viendo su reacción, parece que no exageraba demasiado.