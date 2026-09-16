Pedrosa cree que Bagnaia "debe dejar de pensar en los resultados"

Pecco Bagnaia agudizó la crisis que está viviendo en MotoGP este pasado fin de semana. Y lo hizo en una pista en la que quizás esperaba una recuperación, Misano, su circuito de casa, que se conoce como la palma de su mano y en el que, históricamente, ha rendido muy bien.

Los problemas del italiano al manillar de la Ducati no son para nada nuevos, sino que los viene arrastrando desde la temporada 2025. En un año en el que solamente pudo lograr destellos (su doblete de victorias en Japón, o el Gran Premio de San Marino que le sirvió de salvavidas), desde un primer momento no encontró sensaciones con la GP25, la cual consideró que había sufrido un cambio de ADN que no le había venido bien. Ello mientras su nuevo compañero de equipo, Marc Márquez, arrasó para lograr su noveno título mundial, e incluso Alex Márquez, con la GP24 de Gresini, le pasaba por encima en la clasificación general.

El piamontés no ha escondido nunca (volvió a decirlo en Misano) que la GP24, probablemente la Ducati más competitiva de la historia, es la moto de sus sueños, y aún hoy la sigue añorando. Con todo, Bagnaia pareció empezar la temporada 2026 de manera más competitiva, al menos más cerca de la cabeza, logrando incluso diversos podios entre Austin y Brno de manera consecutiva, ya fuera en sprint o en carrera larga (en la República Checa, incluso ganó el sábado y fue tercero el domingo). Pero después, todo se ha torcido para el #63.

Justo tras el parón veraniego, Bagnaia ha vuelto a entrar en una severa crisis de resultados. No acabó las carreras largas de Silverstone y Aragón, y en las pruebas cortas fue 17º en Gran Bretaña y 11º en MotorLand. El transalpino dejó claro en Misano que desde la visita a Inglaterra no le salía nada, sin llegar a entender el por qué, y ni siquiera probando la configuración y la electrónica de su compañero, Marc Márquez.

San Marino supuso otro punto bajo para Bagnaia. Después de no poder pasar a la Q2 el viernes, el sábado pareció mejorar en la FP2, pero la Q1 fue un desastre, ya que solamente pudo refrendar lo que había dicho en la jornada previa: a poco que apretaba, empezaba a tener sustos sobre la Desmosedici y parecía que iba a caerse, o se iba largo constantemente. El tricampeón del mundo solamente pudo ser 14º en parrilla, su peor resultado histórico en Misano, y al no salirle ninguna vuelta buena, se le vio golpear en repetidas ocasiones a su máquina.

Estas imágenes y su dura situación fueron analizadas por Dani Pedrosa, que actuaba como comentarista de DAZN. El histórico corredor español, actual probador de KTM, lanzó un pensamiento a modo de recomendación.

"Sé que lo que voy a decir va a sonar raro, porque estamos en el campeonato del mundo y lo que priman son los resultados, pero creo que Bagnaia tiene que dejar de pensar en los resultados", empezó diciendo el #26.

"Tiene que centrarse en pilotar, en ir buscando, cada vez más, el recuperar su pilotaje, digamos. El pilotaje vuelve con las sensaciones, está claro. Cuando no tienes confianza, no puedes pilotar cómodo. Pero cuando siempre tienes en mente el resultado, que no estás en la Q2, si no te sale la primera fila, o no estás en el podio... Todo lo demás lo vas a juzgar de una manera más negativa", siguió.

"Creo que es buen momento para que él se olvide, de alguna manera, del resultado. Estando en el equipo oficial de Ducati, con Márquez ganando al lado, es casi imposible de hacer, pero digamos que sería casi el único camino para empezar a recuperar sensaciones", finalizó el 'Samurái'.