Verstappen se sorprendió incluso a sí mismo en el 'Max vs 100'

Max Verstappen superó sus propias expectativas al completar su reto de karting en Silverstone en un tiempo espectacular frente a 100 rivales.

El miércoles, Red Bull organizó el evento 'Max vs 100', en el que el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 se enfrentó a 100 pilotos de karting aficionados, entre los que se encontraban creadores de contenido, personal del mundo del motor y deportistas.

Verstappen salió desde la última posición y tuvo que adelantar a los 100 en un máximo de 30 vueltas en un circuito construido expresamente en Silverstone, que incluía su pista de karts y partes del circuito propiamente dicho, como Brooklands.

Pero el holandés solo necesitó 13 vueltas —37 minutos— para completar el reto, ayudado por una primera vuelta frenética en la que pasó a 64 rivales, para luego haber dejado atrás a 84 pilotos antes de la quinta vuelta.

"Cuando caminaba hacia la parrilla y vi desde dónde tenía que salir, pensé: 'Uf, eso está muy atrás'", comentó un optimista Verstappen. "Pero tras mi primera vuelta pensé: 'Ah, creo que estamos bien, creo que vamos bien'. Dependía principalmente de las dos primeras vueltas. Si superaba bien las dos primeras vueltas, entonces, sí, ¿qué más da, 15 o 20 vueltas? Pero la primera vuelta salió un poco mejor de lo que esperaba, así que eso ayudó mucho".

Max Verstappen Foto: Red Bull Content Pool

Al apagarse las luces, quedó patente lo superior que es la velocidad de reacción de una estrella de la F1 en comparación con la de un piloto 'normal': adelantó a una docena nada más salir antes de abrirse paso entre el caos hasta la curva 1.

"Simplemente actúas por instinto pase lo que pase", añadió. "Cuando se apagan las luces, más o menos ves dónde están los huecos y luego también tienes que confiar en que la gente que te rodea no haga ninguna locura".

"Para ser sincero, no lo hicieron. Estaban muy animados entre ellos, pero en realidad se portaron bastante bien conmigo. Así que no tuvieron que chocar contra mí ni nada por el estilo. Pero simplemente reaccionas muy rápido cuando ves cómo se desarrolla todo por delante de ti".

Verstappen ha superado muchos de estos retos que Red Bull le ha planteado desde su debut con la escudería en 2016, ya sean pruebas con coches GT o incluso carreras de caravanas con su antiguo compañero de equipo Daniel Ricciardo.

La marca austriaca es conocida por sus eventos extravagantes y el piloto de 28 años incluso insinuó que habrá más retos: "Ya lo dije antes, pensé: 'quizá 200'" pilotos con los que competir".

A continuación, añadió: "A Red Bull siempre se les ocurren cosas locas y divertidas; eso me va bien. Puedo ser yo mismo de verdad. Tal y como se ha organizado hoy, sé que requiere mucho esfuerzo poder hacer algo así e invitar a tanta gente, pero es muy divertido formar parte de ello".

"A veces me acuerdo de lo que hice en el pasado y pienso: 'Dios mío, ¿de verdad hice eso?'. Es divertido y, sin duda, es una de las mejores cosas que hay. ¿Cuántas veces tienes la oportunidad de hacer algo así? Competir contra otras 100 personas. Creo que es genial; solo Red Bull puede hacer algo así", concluyó.

Max Verstappen Foto: Red Bull Content Pool