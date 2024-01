Alex Márquez: "¿Compañero de Marc? Ambos podemos aprovecharnos"

Alex Márquez está ante un año importante en el Mundial de MotoGP. El #73 respondió a las expectativas en 2023, un año que se presentaba como de crucial importancia para él, casi de 'última oportunidad' en la categoría reina tras su marcha de Honda y su llegada a Ducati. Tras un periodo de adaptación, llegó a ganar dos carreras al sprint, en Silverstone y en Sepang, luchó por victorias en carrera larga, terminó noveno de la general, y las lesiones impidieron que consiguiera resultados todavía mejores.

Pero este 2024 es un 'nuevo' capítulo, y él y su equipo, Gresini Racing, estarán inevitablemente aún más bajo el foco mediático con la llegada de su hermano, Marc Márquez. Ya el #93 fue el gran protagonista este sábado, en la presentación de la Ducati que la escudería de Faenza tendrá en los próximos meses. Las expectativas con el ocho veces campeón del mundo están muy altas, y Alex cree que tanto él como su hermano pueden beneficiarse de volver a ser compañeros de equipo, después de hacerlo en Honda en 2020, aunque la lesión de Marc frustrara los planes.

Los dos muchachos de Cervera son conscientes de que esa expectación puede jugarles una mala pasada, y Marc quiere rebajarla, diciendo que quiere empezar este reto tranquilo, sin pretender estar a la altura de Pecco Bagnaia y de Jorge Martín. El pequeño de los Márquez Alentà, por otro lado, jugó con esta expectativa cauta de su compañero, y remarcó en la rueda de prensa posterior al evento que quiere aprender mucho de alguien tan experimentado y que conoce tan bien.

"Si su planteamiento es tan cauto como ha dicho, espero quedar por delante, pero no sólo por eso", empezó bromeando Alex al ser preguntado sobre si puede finalizar delante de su hermano. "Es cierto que Marc es mi hermano, pero yo también estoy aquí para ser rápido. Para mí es importante tener un compañero como él, del que puedo aprender mucho. Pero este es mi segundo año con esta moto, mientras que para él es sólo el primero, así que en las primeras carreras intentar aprovecharlo sería importante. Es normal que tenga un enfoque prudente cuando tienes que afrontar un campeonato de 22 carreras con una moto nueva".

El piloto de 27 años detalló el lado positivo y negativo de volver a coincidir con Marc: "Para mí es positivo, porque es mi hermano y existe esa confianza que me permite pedirle muchas cosas. El lado negativo pueden ser las expectativas del equipo y de los patrocinadores, que inevitablemente son muy altas. Pero creo que Marc y yo podemos enfocar y controlar bien esta situación".

Posteriormente, Alex comparó su segunda coincidencia con Marc en una misma escuadra con 2020: "Espero que esta vez vaya mejor. Pero también es verdad que entonces estábamos en una situación muy diferente: yo era 'rookie' y tenía que mejorar en muchos aspectos, así que durante el invierno no tuve la oportunidad de aprovechar mucha información, porque él era muy rápido y yo tenía que adaptarme paso a paso. Pero ahora creo que hay una situación de la que ambos podemos intentar sacar provecho".

"Es muy especial compartir box con mi hermano. Ya es especial correr los dos en el Mundial, así que formar parte del mismo equipo lo es aún más. Como he dicho, tengo que intentar aprovechar esta situación. Este equipo es capaz de crear un ambiente increíble fuera de la pista: he estado en diferentes equipos, pero Gresini es único en este sentido. Creo que estará muy cómodo tanto dentro como fuera de la pista. Y creo que esto será importante para los dos y para todo el equipo", siguió.

Después, Alex Márquez analizó su 2023 y los altibajos que en ocasiones tuvo, aunque destacó su buen final de año: "Creo que los altibajos son bastante normales en tu primera temporada con una moto, porque no tienes información y por eso necesitas algo de tiempo para entender lo que necesitas en ella. Cuando he dado saltos de categoría o he cambiado de moto, siempre he necesitado un poco de tiempo para adaptarme, y sé que hay otros pilotos que necesitan menos para encontrar el 'feeling'".

"Pero creo que hemos tenido un buen final de temporada: después de la lesión en la India, me caí en Tailandia pero estuve luchando por la victoria, y luego fui rápido en Malasia. Creo que al principio, digamos hasta Jerez, las expectativas se elevaron más de lo que esperaba y en un momento dado fueron demasiado altas. Lo pagué un poco cayéndome en Jerez y Le Mans, pero luego, a medida que avanzaba la temporada, también encontramos el enfoque adecuado para las carreras y creo que al final tuvimos una buena campaña".

Por último, el español hizo una comparativa entre la GP22 y la GP23, con la que pudo correr en el test de Valencia de postemporada: "No fue fácil captar todas las diferencias, porque hacía mucho viento durante el test y las condiciones eran particulares. Pero el motor de la GP23 tiene un carácter diferente y también la aerodinámica es distinta, así que tendremos que trabajar un poco más para adaptarnos, especialmente al carácter del motor y a la entrega de potencia. No es una revolución, es sólo una evolución, y parece que proporciona más potencia, lo que siempre es importante. Pero en Malasia tendremos tres días para trabajar y dar un paso", finalizó.