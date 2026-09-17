El WRC cerrará el 2026 en Cerdeña tras la cancelación de Arabia Saudí

La FIA ha confirmado que la última prueba de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de Rallyes, prevista en Arabia Saudí, ha sido cancelada y no se sustituirá por ninguna otra, por lo que el Rally de Cerdeña pasa a ser ahora la última cita del año.

Arabia Saudí tenía previsto celebrar su rally del 11 al 14 de noviembre, pero era uno de los muchos eventos de automovilismo de Oriente Medio que se enfrentaban a una situación de incertidumbre debido al conflicto que se vive actualmente en la región.

Esta decisión se produce tras semanas de debates y llega pocos días después de que tanto Toyota como Hyundai comunicaran a la FIA que los miembros de sus equipos no podían viajar a Oriente Medio debido a las políticas de viaje de sus respectivas empresas.

M-Sport estaba preparado para viajar a Arabia Saudí desde la semana pasada, dado que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico había declarado que era seguro viajar a Yeda y a la región circundante.

El equipo británico también había solicitado garantías de seguridad a los organizadores del evento, pero a partir del miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores actualizó sus recomendaciones desaconsejando viajar a determinadas zonas de Arabia Saudí.

Por ello, el WRC y la FIA habían estado siguiendo de cerca la situación y se mantuvieron en contacto con los organizadores del evento y los equipos para evaluar todas las opciones que permitieran que la prueba siguiera adelante.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: TOYOTA GAZOO Racing

Sin embargo, la FIA ha tomado ahora la decisión de cancelarlo, tal y como ha anunciado el presidente del organismo rector, Mohammed Ben Sulayem: "Hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestros socios en Arabia Saudí, nuestro club miembro, la Federación Saudí de Automóviles y Motocicletas, el WRC Promoter y todas las partes interesadas en el campeonato durante los últimos meses para explorar todas las vías posibles que permitieran que el Rally de Arabia Saudí se celebrara según lo previsto".

"Sin embargo, los acontecimientos que se están produciendo en la región hacen que el Rally de Arabia Saudí del WRC no pueda celebrarse este año. Estas decisiones nunca son fáciles, sobre todo tras el importante trabajo realizado por todos los implicados en la preparación del evento".

"Aunque el evento correspondiente al WRC no se celebrará este año, nuestra confianza en los organizadores y en el futuro a largo plazo del rally sigue siendo la misma".

"La prueba del Campeonato de Rally de Oriente Medio se celebrará según lo previsto en noviembre, y seguiremos colaborando estrechamente con la SAMF, la SMC y el equipo organizador para garantizar el éxito de la prueba en noviembre".

"Ahora nuestra atención se centra firmemente en el futuro. Seguiremos trabajando junto con nuestros socios en Arabia Saudí y con el WRC Promoter para traer de vuelta el Campeonato Mundial de Rally de la FIA en 2027".

El Rally de Arabia Saudí debutó en el Campeonato Mundial de Rallyes el año pasado, en lo que fue la primera prueba de un importante acuerdo de 10 años firmado con el campeonato en el año 2024.

Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

La decisión de cerrar la temporada en el Rally de Cerdeña, del 1 al 4 de octubre, ha sido toda una sorpresa. Se había previsto que, en caso de que se cancelara el de Arabia Saudí, se buscaría una prueba sustituta para completar el calendario con sus 14 citas.

Se había especulado con que el Rally de Cataluña, en España, podría cubrir ese hueco, pero, en cambio, la temporada terminará antes lo previsto.

Esto tendrá un impacto significativo en la lucha por el título, en la que solo 21 puntos separaban a los tres primeros clasificados tras la irrupción de Oliver Solberg, que se metió en la pugna tras ganar en el Rally de Chile el pasado fin de semana.

Esto significa ahora que Elfyn Evans está a punto de convertirse en el primer campeón británico del WRC desde Richard Burns en 2001, ya que el galés aventaja en 17 puntos a su compañero de equipo en Toyota, Sami Pajari.