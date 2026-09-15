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Pedrosa: "Yo tengo un hombro muy dañado, como Márquez; no lo enseñé para no mostrar puntos débiles"

Dani Pedrosa valoró la decisión de Marc Márquez de enseñar claramente cómo de mal estaba su hombro derecho tras el Gran Premio de Aragón.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Tech 3

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: KTM

Los días posteriores al Gran Premio de Aragón y la visita a Misano del pasado fin de semana estuvieron marcados, de manera inevitable, por la foto publicada por Marc Márquez en sus redes sociales tras su doblete de victorias en MotorLand, en las que mostró de manera clara el estado de su maltrecho hombro derecho, que tantas veces se ha lesionado y operado, en comparación al izquierdo.

Recuerda:

Con dicho movimiento, el nueve veces campeón del mundo quiso acallar las absurdas habladurías alrededor de su estado físico, por más que en primera instancia no quisiera que la cuestión estuviera en el centro del debate. Sobre todo después de Silverstone, donde el #93 sufrió, y Ducati mostró una conversación entre bastidores del multicampeón con sus mecánicos, en la que les reconocía que "no tenía" control sobre su brazo.

"Las preguntas sobre el hombro me estaban quitando energía, y si quiero pelear por este título, necesito centrar toda esa energía completamente en la pista", aclaró Márquez en su llegada al Misano World Circuit Marco Simoncelli. "Cuando hay rumores y especulaciones, lo mejor es la transparencia, tratar de ser honesto para parar las preguntas. Por eso enseñé cómo estoy, y mi doctor explicó cómo me afectó la caída de Indonesia".

La táctica le ha ido bien a Márquez: el español saldó el Gran Premio de San Marino con un espectacular doblete, 37 puntos tras ganar a Marco Bezzecchi en la sprint del sábado y de vencer el domingo con caída del italiano incluida. Ello, unido al quinto puesto de Jorge Martín, le otorgó por primera vez en 2026 el liderato de la clasificación general, aunque empatado a puntos con el de Aprilia.

El estado de Márquez fue analizado por múltiples pilotos y personalidades durante el fin de semana en Italia, y alguien que incidió en ello fue Dani Pedrosa, ex compañero de Marc y actual probador de KTM. El legendario piloto español, en su labor de comentarista de DAZN, valoró la acción del de Cervera, y lo comparó con su propia situación. Y es que, cuando era piloto, el 'Samurái' optó por no mostrar públicamente lo mal que estaba, y detalló por qué.

"Yo tengo un hombro que no está igual que el de Márquez, pero lo tengo bastante dañado. Yo no publiqué cómo estaba durante mi carrera deportiva, porque no quise enseñar mis puntos débiles", dijo en DAZN, refiriéndose en su caso al hombro izquierdo.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Sin embargo, el #26 entiende que la postura de Márquez viene para centrarse en la pelea por el título y en acallar los rumores al respecto. Eso sí, Pedrosa también piensa que puede ser un aliciente para sus rivales.

"A él no le ha quedado más remedio que hacerlo, por quitárselo de la cabeza o por frenar la especulación. Pero, en cualquier caso, sus rivales ya sabían cómo estaba su hombro, pero ahora lo han visto. Saben realmente que, en algún momento de carrera, le pueden apretar más de la cuenta para forzarle a sufrir", cerró.

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