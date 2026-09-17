Revelan por qué se rompió el gran acuerdo entre Red Bull y Porsche para la F1

Hace casi exactamente cuatro años que una de las alianzas más espectaculares que podría haber visto jamás la Fórmula 1 se vino abajo a finales del verano de 2022. Red Bull y Porsche habían acordado unir fuerzas en los grandes premios, pero Red Bull se retiró en el último momento después de unas negociaciones maratonianas.

Las personas directamente implicadas rara vez han hablado públicamente sobre aquel fallido megaacuerdo. Sin embargo, Fritz Enzinger, que por entonces dirigía Porsche Motorsport y las actividades de competición del Grupo Volkswagen, ha revelado hasta qué punto habían avanzado las negociaciones en una entrevista grabada el 29 de julio de 2026 para una mesa redonda destinada a miembros del canal de YouTube Formel1.de.

Enzinger aseguró que ya se había producido "un apretón de manos entre [el CEO de VW] Oliver Blume y [el cofundador de Red Bull Dietrich] Didi Mateschitz", los dos máximos responsables de Porsche y Red Bull, respectivamente, en el momento en el que se estaba gestando el acuerdo.

También confirmó las informaciones de entonces que señalaban que ya estaba previsto publicar un comunicado de prensa conjunto: "Es cierto que el plan era hacerlo público en Spielberg o en la carrera siguiente".

Según recuerda, el anuncio público se retrasó porque "todavía había algunos puntos del reglamento que no se habían aclarado por completo. Estaba claro que, si te comprometías y decías que ibas a entrar en la Fórmula 1", habría resultado complicado impulsar después los cambios reglamentarios en las normas de las unidades de potencia que Porsche y VW deseaban.

Fritz Enzinger dirigía Porsche Motorsport por aquel entonces Foto de: Porsche

"Por eso, simplemente nos dimos algo de margen y dijimos: 'Vale, entonces esperaremos hasta la próxima carrera'".

No fue Porsche: Red Bull dejó repentinamente de querer el acuerdo

Pero el anuncio no se limitó simplemente a retrasarse: finalmente, nunca llegó a producirse. Enzinger recuerda que, durante aquellos días decisivos, hubo "un cambio de rumbo" en Red Bull, "y por eso la entrada simplemente no se produjo".

Enzinger no quiere especular sobre las razones que llevaron a Red Bull a cambiar de opinión. Lo que sí es seguro, sin embargo, es que "Didi Mateschitz ya se encontraba entonces en un estado de salud muy, muy delicado", mientras que las negociaciones no solo debían contar con los accionistas austriacos, que poseían el 49% de Red Bull GmbH, sino también con los propietarios tailandeses, que tenían la participación mayoritaria.

"Y fue entonces cuando simplemente se produjo el cambio", recordó.

Enzinger descartó como falsas las informaciones que apuntaban a que Porsche también había estado negociando con otros equipos en aquella época: "Durante esa fase, Porsche únicamente habló con Red Bull... La combinación era única y, como estábamos tan centrados en ella, básicamente no mantuvimos conversaciones paralelas".

"Desde el punto de vista de Porsche, realmente solo había un objetivo: entrar en la Fórmula 1 con Red Bull".

Red Bull ultimately partnered with Ford instead Photo by: Red Bull Content Pool

Antes de que el acuerdo se viniera abajo, ambas partes ya habían firmado una carta de intenciones cuya estructura iba mucho más allá del simple suministro de una unidad de potencia. Porsche tenía previsto suministrar el motor al equipo de Milton Keynes y adquirir el 50% de la estructura de Red Bull en la Fórmula 1. En aquel momento se presentó como una "asociación entre iguales".

Enzinger: es positivo que solo una marca de VW esté en la Fórmula 1

Finalmente, el Grupo Volkswagen no introdujo en la Fórmula 1 a las dos marcas que había estado considerando, sino únicamente a Audi. El fabricante de Ingolstadt se hizo con el equipo suizo Sauber, que desde 2026 compite en el Mundial como equipo oficial de Audi con Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

Por mucho que Enzinger hubiera deseado introducir a "su" marca Porsche en la Fórmula 1 junto a Red Bull en aquel momento, cuatro años después considera que el fracaso del acuerdo también tuvo un lado positivo.

"En retrospectiva, cuando ves lo complicada que es ahora la situación de la industria del automóvil, creo que hay algo positivo en el hecho de que no saliera adelante", afirmó. "Está bien que Audi esté involucrada, una marca del grupo. Pero realmente me resulta muy, muy difícil imaginar que hubiera sido posible tener a dos marcas".