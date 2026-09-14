La disculpa de Alex Márquez con Acosta tras hacerle una peineta en Misano: "Se me ha ido la cabeza"

Alex Márquez y Pedro Acosta se la tuvieron tiesas en la carrera larga del Gran Premio de San Marino de MotoGP. Después de que Marco Bezzecchi se fuera al suelo, y con Marc Márquez y Jorge Martín rodando delante, catalán y murciano vivieron una intensa batalla en las primeras vueltas, por el que en ese momento era el último cajón del podio.

El de KTM rodaba delante, y el de Gresini venía en 'modo remontada' tras una mala sesión de clasificación. El pequeño de los Márquez Alentà consiguió imponerse, pero no sin la dura oposición del 'Tiburón de Mazarrón', un piloto correoso.

De hecho, hubo alguna maniobra de Acosta, en la curva 10 según señaló Alex Márquez, que no gustó al vigente subcampeón del mundo. Y tras rebasarle, el ilerdense se desahogó haciéndole una peineta, un gesto que captó la realización internacional de MotoGP.

Afortunadamente, la sangre no llegó al río y ambos pilotos pudieron seguir adelante con su camino. Los dos superaron a Jorge Martín, y Alex Márquez llegó a acercarse a su hermano, a la postre ganador, para finalizar segundo y volver al podio un domingo desde su lesión en Montmeló, mientras que Acosta cosechó una tercera plaza, haciendo sus mejores vueltas a final de carrera, que se antojaba difícil 24 horas antes, tras finalizar sexto en la sprint.

Una vez que dejaron atrás la tensión de la acción en pista, el #73 y el #37 pudieron discutir la acción antes del podio, en la sala en la que se reúnen los integrantes del Top 3 previamente y en la que ven las acciones más destacadas de la carrera, al estilo de la Fórmula 1.

Allí, el menor de los Márquez Alentà aprovechó para disculparse con Acosta: "Aquí se me ha ido la cabeza, te pido perdón", empezó diciendo Alex. "No, no, qué va, qué va", trató de rebajar Acosta. "No se hace eso. Le he hecho un gesto que no se hace. Te pido perdón", comentó Alex tanto a Pedro como a su hermano Marc, que se interesó por lo ocurrido. "Me había llevado puesto en la curva 10, y venía caliente", siguió Alex. "El tema es que me he tirado en la curva 10, y he empezado como a bloquear de delante, y digo, o suelto el freno y me tiro o me caigo", aclaró el bicampeón. "No me lo esperaba yo", concluyó el de Cervera.

En declaraciones a DAZN, el propio Alex abordó lo sucedido con Acosta y reiteró sus disculpas, destacando que ya lo había aclarado con el murciano y el talante de éste: "Vas caliente y son cosas que en ese momento salen, pero no tocan. La entrada en la curva 10, casi yendo recto contra mí, no me ha gustado mucho. Pero son cosas que pasan en pista. Pedro es un tío con el que puedes hablar las cosas, y se ha quedado ahí".