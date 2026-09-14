Horarios del GP de Austria de MotoGP (Red Bull Ring) y cómo verlo en TV
Tras el GP de San Marino, la temporada 2026 del Mundial de MotoGP no para con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring. Apunta los horarios y cómo verlo todo en TV.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Con la adrenalina aún en el cuerpo tras la visita a Misano, el Mundial de MotoGP no para. La temporada 2026 debe seguir su curso, y de manera consecutiva ahora será el turno del Gran Premio de Austria, que ha cambiado de fecha este año para posicionarse a finales de septiembre. La visita al Red Bull Ring será la última a un circuito en territorio europeo antes de dar comienzo a la gira asiática, la parte clave del calendario que, a buen seguro, terminará de perfilar la intensa pelea por el título. Apunta los horarios para este fin de semana (del 18 al 20 de septiembre) y cómo verlo todo en directo en televisión.
Horarios del GP de Austria de MotoGP 2026 en el Red Bull Ring
|Jueves 17 de septiembre
|
Rueda de prensa
|16:00h
|Viernes 18 de septiembre
|
MotoGP FP1
|10:45h - 11:30h
|Viernes 18 de septiembre
|
MotoGP Práctica
|15:00h - 16:00h
|Sábado 19 de septiembre
|
MotoGP FP2
|10:10h - 10:40h
|Sábado 19 de septiembre
|MotoGP Q1
|10:50h - 11:05h
|Sábado 19 de septiembre
|MotoGP Q2
|11:15h - 11:30h
|Sábado 19 de septiembre
|Carrera Sprint MotoGP (14 vueltas)
|15:00h
|
Domingo 20 de septiembre
|Warm Up MotoGP
|09:40h - 09:50h
|Domingo 20 de septiembre
|
Carrera MotoGP (28 vueltas)
|
14:00h
El Gran Premio de Austria repetirá los horarios para España propios de las carreras en territorio europeo, que luego tanto echaremos de menos durante la gira asiática. El viernes, la primera toma de contacto llegará con los Libres 1 (10:45 de la mañana) y la Práctica (15:00 de la tarde), que decidirá el pase directo a la Q2.
El sábado, 19 de septiembre, tras la FP2 (10:10 horas), será el momento de la clasificación (Q1 a las 10:50h, Q2 a las 11:15h) y de la decimoquinta carrera al sprint de 2026. Será a las 15:00 horas de la tarde en el Red Bull Ring, y se completarán 14 vueltas a la pista austriaca.
Ya el domingo, 20 de septiembre, tras el Warm Up de 10 minutos (09:40 horas) llegará el plato fuerte, la 15ª carrera larga de MotoGP 2026, la del Gran Premio de Austria, a las 14:00 horas de la tarde en nuestro país. Será a 28 vueltas.
Horarios de Moto2 y Moto3 en el Red Bull Ring (Austria)
Además de los horarios de MotoGP, apunta también cuándo será cada sesión, con clasificaciones y carreras, de Moto2 y Moto3 en el GP de Austria 2026 en el Red Bull Ring.
- Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Austria: viernes 18, de 09:00h a 09:35h
- Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Austria: viernes 18, de 09:50h a 10:30h
- Práctica de Moto3 en Austria: viernes 18, de 13:15 a 13:50h
- Práctica de Moto2 en Austria: viernes 18, de 14:05h a 14:45h
- Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Austria: sábado 19, de 08:40h a 09:10h
- Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Austria: sábado 19, de 09:25h a 09:55h
- Clasificación de Moto3 en Austria: sábado 19, Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h
- Clasificación de Moto2 en Austria: sábado 19, Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h
- Carrera de Moto3 en Austria: domingo 20 a las 11:00h (20 vueltas)
- Carrera de Moto2 en Austria: domingo 20 a las 12:15h (23 vueltas)
Cómo ver por la tele el GP de Austria de MotoGP 2026
Para ver el Gran Premio de Austria de MotoGP en directo por televisión en España, podrás hacerlo principalmente a través de DAZN, la plataforma que tiene los derechos para 2026, y a la que puedes acceder tanto en sus aplicaciones (para todos los dispositivos), con los paquetes 'Motor' o 'Premium' como en plataformas como Movistar + u Orange TV, donde se encuentra el canal 'DAZN MotoGP'.
Por otra parte, el Mundial cuenta con su propia plataforma de streaming, el VideoPass, que con retransmisiones en inglés emite todas las sesiones del fin de semana, además de contenido extra.
Por último, como siempre, ya sabes que Motorsport.com estará en el Red Bull Ring, con periodistas desplazados a la pista, para contarte todo lo que ocurra, con crónicas, retransmisiones en directo, declaraciones, noticias y más.
Así es el Red Bull Ring, sede del GP de Austria de MotoGP
|Longitud del circuito del Red Bull Ring
|4,3 km
|
Anchura del circuito del Red Bull Ring
|12 metros
|Curvas del circuito del Red Bull Ring
|11 curvas (8 de derechas y 3 de izquierdas)
|Recta más larga del Red Bull Ring
|
810 metros
¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Austria?
El Red Bull Ring es una de las pistas cortas del calendario de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Austria serán, en MotoGP, a 28 vueltas la prueba larga del domingo, y a 14 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 23 vueltas, y 20 en Moto3.
Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Austria 2026
Principalmente, habrá dos dudas en la parrilla de MotoGP en Austria: si podrán volver Maverick Viñales, aún arrastrando la lesión que sufrió en el hombro izquierdo a mediados de 2025 (Pol Espargaró estaría listo para volver a sustituirle) y Ai Ogura, que con el pulgar derecho fracturado no pudo retornar en Misano al ser una pista demasiado física para su estado.
|Equipo
|Moto
|Pilotos
|Ducati
|Desmosedici GP26
|Aprilia
|RS-GP 2026
|KTM
|RC16 2026
|Tech3
|RC16 2026
|
¿Maverick Viñales?
|Yamaha
|M1 2026
|Pramac Racing
|M1 2026
|Honda
|RC213V 2026
|Team VR46
|Desmosedici GP26 / GP25
|Gresini
|Desmosedici GP26 / GP25
|Trackhouse
|RS-GP 2026
|
¿Ai Ogura?
|Team LCR
|RC213V 2026
Así llega el Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 a Austria
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|M. MárquezDucati
|274
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|2
|J. MartínAprilia
|274
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|3
|M. BezzecchiAprilia
|241
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|4
|F. Di GiannantonioVR46
|223
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|5
|P. AcostaKTM
|209
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|6
|A. OguraTrackhouse
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|7
|R. FernándezTrackhouse
|199
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|8
|A. MárquezGresini
|153
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|9
|P. BagnaiaDucati
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini
|105
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|11
|L. MariniHonda
|96
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|12
|E. BastianiniTech3
|92
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|13
|B. BinderKTM
|83
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|14
|D. MoreiraLCR
|64
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|15
|F. QuartararoYamaha
|61
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|16
|F. MorbidelliVR46
|56
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|17
|J. ZarcoLCR
|36
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|18
|J. MirHonda
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|19
|J. MillerPramac
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|20
|A. RinsYamaha
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|22
|M. ViñalesTech3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|26
|C. CrutchlowLCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriTrackhouse
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|M. PirroGresini
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Comparte o guarda este artículo
"Es algo salvaje": Seis españoles copan los primeros puestos en la carrera italiana de Misano
Márquez culmina su remontada en Misano, que asiste a la debacle de Bezzecchi
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Misano: ¡Márquez, nuevo líder!
Acosta: "Ayer estaba cabreado porque no entendía por qué pasaban algunas cosas; pero hemos sobrevivido"
A qué hora fue la carrera de MotoGP en Misano (GP San Marino) y cómo verla
Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Misano (San Marino), con Live Timing
Últimas noticias
La disculpa de Alex Márquez con Acosta tras hacerle una peineta en Misano: "Se me ha ido la cabeza"
Horarios del GP de Austria de MotoGP (Red Bull Ring) y cómo verlo en TV
Bagnaia: "Hay que aceptar que el nivel que tengo ahora es para ser noveno o décimo"
La Monumental: impresionante desde fuera y una "trampa" para los pilotos de F1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios