Horarios del GP de Austria de MotoGP (Red Bull Ring) y cómo verlo en TV

Con la adrenalina aún en el cuerpo tras la visita a Misano, el Mundial de MotoGP no para. La temporada 2026 debe seguir su curso, y de manera consecutiva ahora será el turno del Gran Premio de Austria, que ha cambiado de fecha este año para posicionarse a finales de septiembre. La visita al Red Bull Ring será la última a un circuito en territorio europeo antes de dar comienzo a la gira asiática, la parte clave del calendario que, a buen seguro, terminará de perfilar la intensa pelea por el título. Apunta los horarios para este fin de semana (del 18 al 20 de septiembre) y cómo verlo todo en directo en televisión.

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Horarios del GP de Austria de MotoGP 2026 en el Red Bull Ring

Jueves 17 de septiembre Rueda de prensa 16:00h Viernes 18 de septiembre MotoGP FP1 10:45h - 11:30h Viernes 18 de septiembre MotoGP Práctica 15:00h - 16:00h Sábado 19 de septiembre MotoGP FP2 10:10h - 10:40h Sábado 19 de septiembre MotoGP Q1 10:50h - 11:05h Sábado 19 de septiembre MotoGP Q2 11:15h - 11:30h Sábado 19 de septiembre Carrera Sprint MotoGP (14 vueltas) 15:00h Domingo 20 de septiembre Warm Up MotoGP 09:40h - 09:50h Domingo 20 de septiembre Carrera MotoGP (28 vueltas) 14:00h

El Gran Premio de Austria repetirá los horarios para España propios de las carreras en territorio europeo, que luego tanto echaremos de menos durante la gira asiática. El viernes, la primera toma de contacto llegará con los Libres 1 (10:45 de la mañana) y la Práctica (15:00 de la tarde), que decidirá el pase directo a la Q2.

El sábado, 19 de septiembre, tras la FP2 (10:10 horas), será el momento de la clasificación (Q1 a las 10:50h, Q2 a las 11:15h) y de la decimoquinta carrera al sprint de 2026. Será a las 15:00 horas de la tarde en el Red Bull Ring, y se completarán 14 vueltas a la pista austriaca.

Ya el domingo, 20 de septiembre, tras el Warm Up de 10 minutos (09:40 horas) llegará el plato fuerte, la 15ª carrera larga de MotoGP 2026, la del Gran Premio de Austria, a las 14:00 horas de la tarde en nuestro país. Será a 28 vueltas.

Horarios de Moto2 y Moto3 en el Red Bull Ring (Austria)

Además de los horarios de MotoGP, apunta también cuándo será cada sesión, con clasificaciones y carreras, de Moto2 y Moto3 en el GP de Austria 2026 en el Red Bull Ring.

Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Austria: viernes 18, de 09:00h a 09:35h

Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Austria: viernes 18, de 09:50h a 10:30h

Práctica de Moto3 en Austria: viernes 18, de 13:15 a 13:50h

Práctica de Moto2 en Austria: viernes 18, de 14:05h a 14:45h

Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Austria: sábado 19, de 08:40h a 09:10h

Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Austria: sábado 19, de 09:25h a 09:55h

Clasificación de Moto3 en Austria: sábado 19, Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h

Clasificación de Moto2 en Austria: sábado 19, Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h

Carrera de Moto3 en Austria: domingo 20 a las 11:00h (20 vueltas)

Carrera de Moto2 en Austria: domingo 20 a las 12:15h (23 vueltas)

Cómo ver por la tele el GP de Austria de MotoGP 2026

Para ver el Gran Premio de Austria de MotoGP en directo por televisión en España, podrás hacerlo principalmente a través de DAZN, la plataforma que tiene los derechos para 2026, y a la que puedes acceder tanto en sus aplicaciones (para todos los dispositivos), con los paquetes 'Motor' o 'Premium' como en plataformas como Movistar + u Orange TV, donde se encuentra el canal 'DAZN MotoGP'.

Por otra parte, el Mundial cuenta con su propia plataforma de streaming, el VideoPass, que con retransmisiones en inglés emite todas las sesiones del fin de semana, además de contenido extra.

Por último, como siempre, ya sabes que Motorsport.com estará en el Red Bull Ring, con periodistas desplazados a la pista, para contarte todo lo que ocurra, con crónicas, retransmisiones en directo, declaraciones, noticias y más.

Así es el Red Bull Ring, sede del GP de Austria de MotoGP

n 1996 se remodeló, adoptando el trazado que conocemos hoy en día, y en 2011 se reabrió bajo el apoyo de Red Bull. MotoGP regresó a esta pista en 2016, tras no visitar Austria desde 1997. Las pendientes y la naturaleza del territorio destacan en el circuito, pero también su peligrosidad, puesto que ha habido numerosos incidentes para el recuerdo, como el terrible accidente en 2020 en el que se vieron envueltos Franco Morbidelli, Valentino Rossi y Maverick Viñales. El Red Bull Ring , ubicado en la región austriaca de Estiria, se construyó en 1969, entonces conocido como Österreichring. E. Las pendientes y la naturaleza del territorio destacan en el circuito, pero también su peligrosidad, puesto que ha habido numerosos incidentes para el recuerdo, como el terrible accidente en 2020 en el que se vieron envueltos Johann Zarco

nadie ha vencido más que Pecco Bagnaia y que Andrea Dovizioso en el Red Bull Ring, con tres éxitos cada uno. En una pista que se adapta perfectamente a la Marc Márquez no ganó en territorio austriaco hasta 2025, y aunque es la pista de casa de KTM, los de Mattighofen solamente han logrado vencer una vez, con Brad Binder en 2021. En cuanto a ganadores históricos,. En una pista que se adapta perfectamente a la Ducati , Bagnaia venció entre 2022 y 2024 en la categoría reina, y Dovi hizo lo propio en 2017, 2019 y 2020.

Longitud del circuito del Red Bull Ring 4,3 km Anchura del circuito del Red Bull Ring 12 metros Curvas del circuito del Red Bull Ring 11 curvas (8 de derechas y 3 de izquierdas) Recta más larga del Red Bull Ring 810 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Austria?

El Red Bull Ring es una de las pistas cortas del calendario de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Austria serán, en MotoGP, a 28 vueltas la prueba larga del domingo, y a 14 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 23 vueltas, y 20 en Moto3.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Austria 2026

Principalmente, habrá dos dudas en la parrilla de MotoGP en Austria: si podrán volver Maverick Viñales, aún arrastrando la lesión que sufrió en el hombro izquierdo a mediados de 2025 (Pol Espargaró estaría listo para volver a sustituirle) y Ai Ogura, que con el pulgar derecho fracturado no pudo retornar en Misano al ser una pista demasiado física para su estado.

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