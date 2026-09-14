Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

La disculpa de Alex Márquez con Acosta tras hacerle una peineta en Misano: "Se me ha ido la cabeza"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
La disculpa de Alex Márquez con Acosta tras hacerle una peineta en Misano: "Se me ha ido la cabeza"

Horarios del GP de Austria de MotoGP (Red Bull Ring) y cómo verlo en TV

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Horarios del GP de Austria de MotoGP (Red Bull Ring) y cómo verlo en TV

Bagnaia: "Hay que aceptar que el nivel que tengo ahora es para ser noveno o décimo"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Bagnaia: "Hay que aceptar que el nivel que tengo ahora es para ser noveno o décimo"

La Monumental: impresionante desde fuera y una "trampa" para los pilotos de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
La Monumental: impresionante desde fuera y una "trampa" para los pilotos de F1

Quién durmió mejor anoche tras Madring: Lando Norris

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Quién durmió mejor anoche tras Madring: Lando Norris

"Es algo salvaje": Seis españoles copan los primeros puestos en la carrera italiana de Misano

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
"Es algo salvaje": Seis españoles copan los primeros puestos en la carrera italiana de Misano

Exclusiva F1: Madring y FIA cambiarán el diseño para tener más adelantamientos en 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Exclusiva F1: Madring y FIA cambiarán el diseño para tener más adelantamientos en 2027

Honda sorprende cambiando al líder de su proyecto de F1 y ya mira hacia 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Honda sorprende cambiando al líder de su proyecto de F1 y ya mira hacia 2027
Noticias
MotoGP GP de Austria

Horarios del GP de Austria de MotoGP (Red Bull Ring) y cómo verlo en TV

Tras el GP de San Marino, la temporada 2026 del Mundial de MotoGP no para con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring. Apunta los horarios y cómo verlo todo en TV.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Con la adrenalina aún en el cuerpo tras la visita a Misano, el Mundial de MotoGP no para. La temporada 2026 debe seguir su curso, y de manera consecutiva ahora será el turno del Gran Premio de Austria, que ha cambiado de fecha este año para posicionarse a finales de septiembre. La visita al Red Bull Ring será la última a un circuito en territorio europeo antes de dar comienzo a la gira asiática, la parte clave del calendario que, a buen seguro, terminará de perfilar la intensa pelea por el título. Apunta los horarios para este fin de semana (del 18 al 20 de septiembre) y cómo verlo todo en directo en televisión.

Qué pasó en Misano:

Austria Horarios del GP de Austria de MotoGP 2026 en el Red Bull Ring

Jueves 17 de septiembre

Rueda de prensa

 16:00h
Viernes 18 de septiembre

MotoGP FP1

 10:45h - 11:30h
Viernes 18 de septiembre

MotoGP Práctica

 15:00h - 16:00h
Sábado 19 de septiembre

MotoGP FP2  

 10:10h - 10:40h
Sábado 19 de septiembre MotoGP Q1   10:50h - 11:05h
Sábado 19 de septiembre MotoGP Q2   11:15h - 11:30h
Sábado 19 de septiembre Carrera Sprint MotoGP (14 vueltas) 15:00h

Domingo 20 de septiembre

 Warm Up MotoGP 09:40h - 09:50h
Domingo 20 de septiembre

Carrera MotoGP (28 vueltas)

14:00h

El Gran Premio de Austria repetirá los horarios para España propios de las carreras en territorio europeo, que luego tanto echaremos de menos durante la gira asiática. El viernes, la primera toma de contacto llegará con los Libres 1 (10:45 de la mañana) y la Práctica (15:00 de la tarde), que decidirá el pase directo a la Q2.

El sábado, 19 de septiembre, tras la FP2 (10:10 horas), será el momento de la clasificación (Q1 a las 10:50h, Q2 a las 11:15h) y de la decimoquinta carrera al sprint de 2026. Será a las 15:00 horas de la tarde en el Red Bull Ring, y se completarán 14 vueltas a la pista austriaca.

Ya el domingo, 20 de septiembre, tras el Warm Up de 10 minutos (09:40 horas) llegará el plato fuerte, la 15ª carrera larga de MotoGP 2026, la del Gran Premio de Austria, a las 14:00 horas de la tarde en nuestro país. Será a 28 vueltas.

Austria Horarios de Moto2 y Moto3 en el Red Bull Ring (Austria) Austria

Además de los horarios de MotoGP, apunta también cuándo será cada sesión, con clasificaciones y carreras, de Moto2 y Moto3 en el GP de Austria 2026 en el Red Bull Ring.

  • Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Austria: viernes 18, de 09:00h a 09:35h
  • Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Austria: viernes 18, de 09:50h a 10:30h
  • Práctica de Moto3 en Austria: viernes 18, de 13:15 a 13:50h
  • Práctica de Moto2 en Austria: viernes 18, de 14:05h a 14:45h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Austria: sábado 19, de 08:40h a 09:10h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Austria: sábado 19, de 09:25h a 09:55h
  • Clasificación de Moto3 en Austria: sábado 19, Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h
  • Clasificación de Moto2 en Austria: sábado 19, Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h
  • Carrera de Moto3 en Austria: domingo 20 a las 11:00h (20 vueltas)
  • Carrera de Moto2 en Austria: domingo 20 a las 12:15h (23 vueltas)

Cómo ver por la tele el GP de Austria de MotoGP 2026

Para ver el Gran Premio de Austria de MotoGP en directo por televisión en España, podrás hacerlo principalmente a través de DAZN, la plataforma que tiene los derechos para 2026, y a la que puedes acceder tanto en sus aplicaciones (para todos los dispositivos), con los paquetes 'Motor' o 'Premium' como en plataformas como Movistar + u Orange TV, donde se encuentra el canal 'DAZN MotoGP'.

Por otra parte, el Mundial cuenta con su propia plataforma de streaming, el VideoPass, que con retransmisiones en inglés emite todas las sesiones del fin de semana, además de contenido extra.

Por último, como siempre, ya sabes que Motorsport.com estará en el Red Bull Ring, con periodistas desplazados a la pista, para contarte todo lo que ocurra, con crónicas, retransmisiones en directo, declaraciones, noticias y más.

Así es el Red Bull Ring, sede del GP de Austria de MotoGP

El Red Bull Ring, ubicado en la región austriaca de Estiria, se construyó en 1969, entonces conocido como Österreichring. En 1996 se remodeló, adoptando el trazado que conocemos hoy en día, y en 2011 se reabrió bajo el apoyo de Red Bull. MotoGP regresó a esta pista en 2016, tras no visitar Austria desde 1997. Las pendientes y la naturaleza del territorio destacan en el circuito, pero también su peligrosidad, puesto que ha habido numerosos incidentes para el recuerdo, como el terrible accidente en 2020 en el que se vieron envueltos Johann Zarco, Franco Morbidelli, Valentino Rossi y Maverick Viñales.
En cuanto a ganadores históricos, nadie ha vencido más que Pecco Bagnaia y que Andrea Dovizioso en el Red Bull Ring, con tres éxitos cada uno. En una pista que se adapta perfectamente a la Ducati, Bagnaia venció entre 2022 y 2024 en la categoría reina, y Dovi hizo lo propio en 2017, 2019 y 2020. Marc Márquez no ganó en territorio austriaco hasta 2025, y aunque es la pista de casa de KTM, los de Mattighofen solamente han logrado vencer una vez, con Brad Binder en 2021.
Longitud del circuito del Red Bull Ring 4,3 km

Anchura del circuito del Red Bull Ring

 12 metros
Curvas del circuito del Red Bull Ring 11 curvas (8 de derechas y 3 de izquierdas)
Recta más larga del Red Bull Ring

810 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Austria?

El Red Bull Ring es una de las pistas cortas del calendario de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Austria serán, en MotoGP, a 28 vueltas la prueba larga del domingo, y a 14 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 23 vueltas, y 20 en Moto3.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Austria 2026

Principalmente, habrá dos dudas en la parrilla de MotoGP en Austria: si podrán volver Maverick Viñales, aún arrastrando la lesión que sufrió en el hombro izquierdo a mediados de 2025 (Pol Espargaró estaría listo para volver a sustituirle) y Ai Ogura, que con el pulgar derecho fracturado no pudo retornar en Misano al ser una pista demasiado física para su estado.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Italy Enea Bastianini

Spain ¿Maverick Viñales?
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda RC213V 2026

Spain Joan Mir

Italy Luca Marini
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Alex Márquez

Spain Fermín Aldeguer
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan ¿Ai Ogura?
Team LCR RC213V 2026

Brazil Diogo Moreira

France Johann Zarco

Así llega el Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 a Austria

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino
1 SpainM. MárquezDucati 274 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37
2 SpainJ. MartínAprilia 274 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18
3 ItalyM. BezzecchiAprilia 241 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9
4 ItalyF. Di GiannantonioVR46 223 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15
5 SpainP. AcostaKTM 209 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20
6 JapanA. OguraTrackhouse 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - -
7 SpainR. FernándezTrackhouse 199 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13
8 SpainA. MárquezGresini 153 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25
9 ItalyP. BagnaiaDucati 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - -
10 SpainF. AldeguerGresini 105 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15
11 ItalyL. MariniHonda 96 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8
12 ItalyE. BastianiniTech3 92 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8
13 South AfricaB. BinderKTM 83 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5
14 BrazilD. MoreiraLCR 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 -
15 FranceF. QuartararoYamaha 61 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6
16 ItalyF. MorbidelliVR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3
17 FranceJ. ZarcoLCR 36 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 -
18 SpainJ. MirHonda 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 -
19 AustraliaJ. MillerPramac 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 -
20 SpainA. RinsYamaha 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4
22 SpainM. ViñalesTech3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini 9 - - - - - - - 9 - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - -
25 SpainP. EspargaróTech3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2
26 United KingdomC. CrutchlowLCR   - - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech3   - - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriTrackhouse   - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyM. PirroGresini   - - - - - - - - - - - - - -

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Bagnaia: "Hay que aceptar que el nivel que tengo ahora es para ser noveno o décimo"

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa

La disculpa de Alex Márquez con Acosta tras hacerle una peineta en Misano: "Se me ha ido la cabeza"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
La disculpa de Alex Márquez con Acosta tras hacerle una peineta en Misano: "Se me ha ido la cabeza"

Bagnaia: "Hay que aceptar que el nivel que tengo ahora es para ser noveno o décimo"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Bagnaia: "Hay que aceptar que el nivel que tengo ahora es para ser noveno o décimo"

Así vivimos la carrera de MotoGP en Misano (GP de San Marino)

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Así vivimos la carrera de MotoGP en Misano (GP de San Marino)
Más de
Marc Márquez

"Es algo salvaje": Seis españoles copan los primeros puestos en la carrera italiana de Misano

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
"Es algo salvaje": Seis españoles copan los primeros puestos en la carrera italiana de Misano

Márquez culmina su remontada en Misano, que asiste a la debacle de Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Márquez culmina su remontada en Misano, que asiste a la debacle de Bezzecchi

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Misano: ¡Márquez, nuevo líder!

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Misano: ¡Márquez, nuevo líder!
Más de
KTM

Acosta: "Ayer estaba cabreado porque no entendía por qué pasaban algunas cosas; pero hemos sobrevivido"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Acosta: "Ayer estaba cabreado porque no entendía por qué pasaban algunas cosas; pero hemos sobrevivido"

A qué hora fue la carrera de MotoGP en Misano (GP San Marino) y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
A qué hora fue la carrera de MotoGP en Misano (GP San Marino) y cómo verla

Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Misano (San Marino), con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Misano (San Marino), con Live Timing

Últimas noticias

La disculpa de Alex Márquez con Acosta tras hacerle una peineta en Misano: "Se me ha ido la cabeza"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
La disculpa de Alex Márquez con Acosta tras hacerle una peineta en Misano: "Se me ha ido la cabeza"

Horarios del GP de Austria de MotoGP (Red Bull Ring) y cómo verlo en TV

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Austria
Horarios del GP de Austria de MotoGP (Red Bull Ring) y cómo verlo en TV

Bagnaia: "Hay que aceptar que el nivel que tengo ahora es para ser noveno o décimo"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Bagnaia: "Hay que aceptar que el nivel que tengo ahora es para ser noveno o décimo"

La Monumental: impresionante desde fuera y una "trampa" para los pilotos de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
La Monumental: impresionante desde fuera y una "trampa" para los pilotos de F1