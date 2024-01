La jefa de Gresini espera que Márquez luche por el título en 2024

Estamos a poco más de dos meses del inicio del Mundial de MotoGP de 2024, pero en Gresini Racing no pueden evitar esperar el Gran Premio de Qatar con gran ilusión y confianza. En 2022, la escuadra de Faenza subió a lo más alto del podio en el arranque de la temporada gracias a la primera victoria de Enea Bastianini en la categoría reina, a la que siguieron otras tres en la misma temporada. Y en 2023, Losail fue el escenario de la penúltima prueba, y en esta ocasión llegó la primera victoria de Fabio Di Giannantonio.

Después de dos triunfos así, uno no puede evitar soñar a lo grande, sobre todo porque todas las miradas estarán puestas en el box del equipo italiano, ya que la de Qatar será la primera carrera de Marc Márquez con una Ducati. Y hay que decir que Nadia Padovani, viuda del inolvidable Fausto Gresini y jefa de la escuadra, no se esconde y es ambiciosa, según declaró en una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport': "¡No hay dos sin tres! No, venga, vamos con pies de plomo. Pero...", bromeó.

La primera toma de contacto del ocho veces campeón del mundo con la Desmosedici GP23, que tuvo lugar en el test de postemporada de Valencia, fue positiva, porque el español se mostró enseguida rápido a los mandos de la moto, aunque también mostró cierta emoción que quizás Padovani no hubiera esperado de una leyenda como él.

"Se presentó al equipo de forma tranquila y humilde. Uno espera 'quién sabe qué' de alguien que ha ganado tanto, pero fue todo lo contrario. De hecho, estaba incluso un poco nervioso, ansioso por subirse a su nueva moto por primera vez. Creo que este tipo de nerviosismo es común a todos los pilotos al comienzo de una aventura".

Sin embargo, a ella también le llamó la atención esa sonrisa que puso el #93 tras su primera salida a pista: "Estaba en boxes esperando a que se quitara el casco después de su primera salida, quería ver la primera expresión al bajarse de la moto. Vi esa sonrisa en su cara y pensé: 'Vale, ya está'".

Márquez aún no podía hablar con los medios, ya que tenía contrato con Honda hasta el 31 de diciembre, pero ya había dado su opinión al equipo: "Estaba muy contento, incluso prefirió parar una hora antes para no arriesgar, teniendo sólo una moto a su disposición. Pero me dijo que lo que había hecho le bastaba para entender ya algunas cosas".

De hecho, incluso antes de subirse a la Ducati, había bromeado con su nuevo equipo diciendo que ganarían el Mundial en 2024: "No sabía que había dicho eso, pero está claro que quiere volver a competir después de todos estos años difíciles por el problema en el brazo y un regreso con una moto difícil, que ya no le permitía ciertos resultados y con la que se caía mucho. Sin embargo, nunca renunció a dar lo mejor de sí mismo".

Así, Padovani tampoco oculta que el objetivo es, al menos, intentar luchar por el título con el de Cervera: "Ganar no lo sé, pero luchar por el campeonato sí, eso espero de alguien como él. Está claro que Pecco Bagnaia es un piloto muy fuerte, controla mucho la moto y ha crecido mucho en los últimos años. Jorge Martín es otro que está a ese nivel y pilota la Ducati de forma espectacular. Marco Bezzecchi está creciendo bien y rápido. Así que diría que no será tan obvio que ganemos el Mundial, pero lo intentaremos".

Pero la italiana también asegura que, aunque Márquez es ciertamente es un personaje incómodo, su llegada no creará ninguna presión extra en Gresini: "No. Simplemente intentaremos dar aún más, será una forma de crecer más, pero no hay más presión. Siempre hemos trabajado bien, los hombres del equipo son todos grandes profesionales".

Por último, hay que recordar que el contrato de Márquez es sólo por un año, un reto que Padovani acepta aunque suponga que los equipos de fábrica le buscarán: "Siempre me encariño mucho con los pilotos, siempre intento darles lo mejor. Seguramente aspirará a un equipo oficial, pero hay tiempo para ver qué pasa", finalizó.