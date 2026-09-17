Lanzan un serio aviso a Russell: "Ahora es el número 2 de Mercedes"

El propio George Russell ya no cree del todo en sus posibilidades de ganar el título de 2026. "No diré que se haya acabado, pero es muy poco probable que esté en esa lucha", dijo textualmente tras el GP de España en Madring.

El británico se encuentra ahora a 81 puntos de su compañero de equipo en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, quien en solo su segundo año en la Fórmula 1 ha sorprendido a todos no solo por sus resultados, sino también por su templanza y fuerza mental.

Debido a ello, Ralf Schumacher explica en el podcast 'Backstage Boxengasse' de Sky que Russell ha perdido su estatus en Mercedes: "Creo que George es ahora el número 2".

Y aseguea que "ahora debe esperar que la actualización o el coche del año que viene se adapte un poco mejor a su estilo de conducción", ya que asegura que en este momento pilotoa de una forma "totalmente insegura".

El expiloto de la Fórmula 1 avisa a Russell, porque de quedarse en Mercedes su papel podría cambiar mucho, alejándose de su gran objetivo: pasar de soñar con ganar el mundial a ser el escudero de un joven piloto de 20 años.

Ralf Schumacher cree que para cambiar su situación debería ser él quien reaccione, ya que considera que para que Mercedes le despida "tendría que hacer muchas cosas mal", comparando su situación con la de Valtteri Bottas hace unos años.

Entre 2017 y 2021, el finlandés corrió cinco temporadas en Mercedes como compañero de Lewis Hamilton, y Ralf Schumacher explica que en la F1 ya ha habido "muchos pilotos número 2" como Bottas, "que permanecen [en un equipo] muchísimo tiempo".

Según Schumacher, estos pilotos se caracterizan por "ser capaces de ganar carreras" cuando al piloto número uno no le salen del todo bien las cosas. "George podría ganar si Kimi tuviera algún problema ahora", afirma con seguridad.

Y añade: "Si la lucha por el Mundial vuelve a estar reñida, entonces, naturalmente, Kimi Antonelli también necesitará un buen compañero de equipo".

Sin embargo, Ralf Schumacher cree que George Russell debería valorar la situación y tomar una decisión, ya que quizá prefiera un cambio de rumbo antes que aceptar su destino como escudero de un chico llamado a romper muchos récords en la F1.