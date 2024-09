Márquez: "A Martín no le voy a dar ningún consejo para pelear por el título, es un rival"

El GP de Indonesia de 2023 fue, precisamente, el escenario elegido por Marc Márquez para anunciar su fichaje por el equipo Gresini, con el que afronta su primera y última temporada antes de dar el salto al garaje oficial de Ducati en 2025.

Una temporada en la que Marc ha recuperado gran parte de su nivel competitivo y en el que, sobre todo, se ha divertido y ha vuelto a sonreír.

"Esa era la intención, hacer un año de menos a más y sobre todo conseguir los objetivos que me marqué, así que satisfecho", dijo este jueves el español en Mandalika.

"Evidentemente siempre quieres más, pero todo lo que me había marcado como objetivo lo he cumplido. Ganar una carrera lo he cumplido, ganar una sprint lo he cumplido, podios, poles, ahora falta trabajar en lo que cuesta más, que es la constancia", a parte de luchar por el campeonato, le apuntaron, recordándole que solo está a 60 puntos del líder.

"Sí, puedo decir que sí. Pero yo sigo con el mismo discurso desde hace cinco o seis carreras, me falta un poquito para luchar por el título. Cuando estás pendiente de si llueve, si no, a ver qué pasa, es que te falta un poco. Ya se demostró en Misano que en un fin de semana normal me costó un poquito y estuve en esa cuarta posición, me faltaba nada, dos décimas, peor son las que marcan la diferencia".

Como ocho veces campeón del mundo, seis de MotoGP, y alguna más luchan por el título, le pidieron a Marc Márquez si podía darle algún consejo a Jorge Martín en la batalla por el título de este año.

"No le voy a dar ningún consejo", dijo Marc. "Según vosotros aún sigo vivo en la lucha", añadió.

"No voy a dar ningún consejo a rivales que están en pista ni a futuros rivales. No estoy pensando en ganar el título este año, pero Martín es un rival actual y lo será en el futuro. Entonces, ¿para qué le voy a dar consejos al rival, se los doy a mi hermano y ya está".

En Misano, y también este jueves, Marc mantiene que "cuatro gotitas o circunstancias especiales" son lo que le permite estar con los de delante. Un fin de semana en un circuito tan peculiar como el de Mandalika puede ser una 'circunstancia especial'.

"Si lloviera alguno de los tres días sí, pero dicen que no va a llover. La suciedad no será una circunstancia, ya que rodando este viernes las tres categorías habrá agarre", enfrío las expectativas.

En una reciente entrevista, Gigi Dall'Igna volvió a insistir que los datos manejados por Ducati son los que le convencieron del fichaje de Marc sobre cualquier otro piloto, datos técnicos, de estilo y de telemetría, difíciles de interpretar desde fuera.

"Yo tampoco lo sé, te lo tendrían que decir ellos. Yo he intentado ser lo más profesional posible, dar siempre mi punto de vista, con prudencia pero con la experiencia que tengo en MotoGP, pero sobre todo rendir, con los resultados. Salió muy bien en la primera parte de la temporada, después con algún bachecito que nos costó encontrar otra base y ahora vuelvo a estar más cerca de los de delante. Yo estaba predispuesto a ir al equipo oficial y trabajando para tener esas opciones, pero decidieron ellos y tendrían que decir ellos el motivo", valoró el de Cervera.