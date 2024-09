Martín: "Me siento desprotegido; intenté hablar con Dirección de Carrera sin éxito"

Aunque Jorge Martín intentó pasar página asegurando que el adelantamiento del pasado domingo en Misano "ya es pasado", lo cierto es que se le preguntó reiteradamente por el tema este jueves en la previa del Gran Premio de Indonesia de MotoGP.

"Estoy tranquilo, no tiene sentido estar estresado. Obviamente hay mucho en juego y quiero hacerlo bien, sigo sin estar de acuerdo con lo que sucedió el domingo pasado en Misano, pero no quiero seguir dando vueltas al resultado. Hice un gran fin de semana y me quedo con lo positivo", fue su primera valoración.

Tras la decisión de, ni siquiera, revisar la acción, Martín intentó hablar con Freddie Spencer, el director del Panel de Comisarios de la FIM y MotoGP.

"Lo he intentado, he ido a Dirección de Carrera, no estaban, he intentado verles más tarde, me han dicho que ya si eso hable mañana. Lo he intentado, por mi no va a quedar, pero no he podido. Quiero hablar con ellos, no quiero hacerlo ni durante el fin de semana ni antes de un entrenamiento, el momento era hoy (jueves), pero quizá encontremos un momento para hacerlo".

Sobre la opinión de los pilotos, algunos vieron mal la acción y otros bien, Martín no se paró a reflexionar. "Cada uno piensa lo que quiere. Lo que tiene que estar más claro es la regulación y criterio con que nos miden. Porque al final si puedes adelantar a un piloto, irte fuera y que no haya consecuencias, lo haremos todos", avisó.

Ya lo hizo en Misano y volvió a hacerlo este jueves en Mandalika, Martín 'amenaza' con utilizar la carta de usar la fuerza para adelantar, pero conociendo, un poquito, a Jorge, se hace dificil pensar en que eso es una 'amaenza' real.

"Dije solo una vez que tengo, por decirlo de algún modo, un recurso para utilizarlo alguna vez, no dijo que vaya a hacerlo. Nunca he necesitado adelantar a pilotos tocándoles o tirándoles fuera de la pista, es algo que no me planteo. Lo lógico es que Dirección de Carrera fuera más trasparente, sobre todo, porque me siento un poco desprotegido. Si te lo hace cualquier y no hay consecuencias empezará a pasar", dijo un Martín que en 2023 llegó a Mandalika a 3 puntos del líder, Pecco Bagnaia, y tras caerse el domingo en la carrera, salió a 18, perdiendo casi todas las opciones de título.

"No creo que perdiera el Mundial aquí, fue un punto de inflexión y de aprendizaje grande, pero luego volví a ponerme a cuatro. Creo que el Mundial lo perdí en Qatar cuando me pasó lo de la goma", recordó aún con cierta amargura.