Bastianini: "Me salí de pista para ver cómo estaba Martín, pensaba que se habría caído"

En la llegada del Mundial de MotoGP a Indonesia, se sigue hablando del incidente entre Enea Bastianini y Jorge Martín en Misano. El italiano ganó la carrera larga del Gran Premio de Emilia Romagna al español tras un adelantamiento al límite en la penúltima vuelta, en la que el primero se metió por el interior del segundo algo pasado, provocando que Jorge tuviera que levantar su moto para evitar el toque, y quedando ambos fuera de la pista, incluso Enea, pisando la zona azul de las escapatorias.

Ambos protagonistas estuvieron presentes este jueves en la rueda de prensa de pilotos que ha dado por comenzada la gira asiática, en Mandalika. Allí, la 'Bestia' volvió a defender su maniobra y explicó por qué él mismo acabó fuera de pista tras el adelantamiento, una circunstancia que para algunos pilotos, incluido Marc Márquez, demuestra que el transalpino merecía algún tipo de sanción por parte de los comisarios del Panel.

"No me han sorprendido las reacciones", empezó diciendo Bastianini sobre todo lo que se dijo al término del fin de semana de Misano al respecto de la acción. "Me salí de la trazada para ver cómo estaba Jorge, pensaba que a lo mejor se había ido al suelo, pero me di la vuelta y vi que no se había caído. Al mirar, fue cuando perdí la trazada. Estoy de acuerdo con mi primera decisión, de que fue una maniobra correcta".

Pensando ya en qué ocurrirá en Mandalika, la pista de Lombok gusta bastante al #23, por lo que espera tener una buena actuación: "El circuito es uno de mis favoritos. Es un trazado muy bonito. El año pasado corrí volviendo de lesión, y tengo confianza de ser rápido aquí. Es un poco distinto respecto a las pistas europeas, y seguramente las condiciones del asfalto sean sucias desde mañana. Pero supongo que en los días siguientes irá mejorando. Tenemos que tener en cuenta estas condiciones, pero lo abordo con positividad y motivación. Estoy preparado".

El miércoles, más de 20.000 aficionados locales recibieron a los pilotos de la categoría reina como auténticos héroes en un acto por las calles de la isla. Bastianini explicó lo bonito que le resultó: "Fue un gran espectáculo, me encanta la afición indonesia. Siempre es así, pero esta vez ha sido especial, impresionante. Vi a muchas personas que iban corriendo, con nosotros, cuando estábamos desfilando en el camión. Me encantó ver cuántas personas nos seguían. Será importante conseguir un buen resultado este fin de semana, para esta gran afición".

Con esta coyuntura, el de Rimini da por comenzada una gira asiática en la que los pilotos pueden acabar más cansados, por al diferencia horaria. Enea detalló cómo lidia con eso: "No es fácil estar al 100 por 100 en todos los circuitos. A veces, puedes recuperarte del 'jet lag' más temprano, otras veces más tarde, puedes ir entrenando... Estas condiciones son lo mismo para todos. Después de Japón, regresaré a casa y ya ahí tendremos que hacer otro vuelo muy largo. Después de eso, probablemente me sentiré cansado. Pero creo que no será un problema".

Bastianini también está teniendo que luchar con cierta presión antes de su marcha a KTM, porque aún es un candidato al título. Enea cree que es el momento de pasar al ataque después de una primera mitad de año más tranquila: "Tengo que atacar, tratar de ganar muchas carreras si quiero pelear por el título. Me he pasado la primera parte del año tratando de ser constante, para ir sacando el máximo de puntos, pero sin arriesgar demasiado. Era importante para mí tener buenas sensaciones con todo, con el equipo y con la moto. Luego, durante la temporada, la estrategia ha ido cambiando un poco. Ahora es el momento de empujar, y tengo que recuperar varios puntos".

Por último, el de Ducati analizó el nuevo calendario de MotoGP para 2025, sin tripletes y con aumento de dobletes. A Bastianini, 22 grandes premios en el organigrama se le antojan demasiados: "22 carreras son muchas, para mí. 20 o 21 es una cifra mejor, pero bueno, es así. En la primera parte de la temporada tendremos cuatro carreras muy difíciles, con algunos fines de semana libres pero en distintos lugares del mundo, con Tailandia, Argentina, Qatar... Pero es así y tenemos que conseguir enfocarlo de la mejor manera posible", finalizó.