Márquez: "La diferencia la marcan Bagnaia y Martín, no la GP24"

El viernes, al concluir la primera jornada del GP de la Emilia Romagna, en la que hubo hasta ocho caídas, le dijeron a Marc Márquez que, por una vez, no estaba en esa lista. El piloto dijo "toco madera" pero no encontró nada de ese material. Hoy sufrió dos caídas y dijo, medio en broma, medio en serio, que había "un gafe" en la sala de prensa.

Dos veces, en la FP2 y en la Q2, de nuevo igual que hace dos semanas, Marc se fue al suelo y se vio obligado a salir séptimo en parrilla, lo que le impidió estar con los de delante al principio.

"La vida consiste en esto, prueba-error, prueba-error, prueba-error, el problema es que nuestras pruebas se hacen delante de miles de personas, pero seguiré probándolo hasta que me salga y estoy dispuesto a coger ese riesgo".

Por lo visto este sábado, con la GP24 Pecco Bagnaia, ganador de la carrera, y Jorge Martín, segundo a 2 centésimas, están un paso por delante claramente del resto.

"Es lo que vengo diciendo todas las carreras y no cambio el discurso, porque en todo momento veo la realidad, los datos y la telemetría: tienen algo más. Si que es verdad que cuando caen cuatro gotas, cuando la pista patina, lo salvamos un poco, pero tienen un poquito más. Saliendo hoy en primera fila iba a terminar cuarto y saliendo en tercera, como he salido, he terminado cuarto, porque es nuestro ritmo y es e objetivo que tenemos para mañana, que no es una mala posición", dijo un Márquez que fue muy conciso y directo cuando le preguntaron si para poder ganar a Bagnaia y Martín, debían fallar ellos: "Sí", soltó.

La gran duda es si la diferencia la marcan Martín y Bagnaia o la Ducati GP24, le sugirieron.

"Pecco y Jorge", volvió a resumir. "Son buenos, van rápido, conocen la moto, la tienen por la mano y, sobre todo, cuando en la pista hay mucho agarre, como hoy, porque han hecho una vuelta de carrera más rápida que mi vuelta de clasificación, eso significa que sacan más su potencial y que se encuentran cómodos. Yo iba detrás como podía haciendo 31 bajos he decidido no apretar más, y aun así he cometido un error (se ha ido ancho en la curva 13). Van más rápido", resumió.

Tras el subidón de Aragón y Misano 1, bajarse del podio dejó un poco frío al personal.

"El objetivo sigue siendo el mismo que en todas las carreras, es cierto que venimos de ganar dos fines de semana, y eso te da la confianza de probar más y cometer más errores, sí. Si te fijas esta mañana en la Q2 he cometido el mismo, error que la semana pasada (caída) pero porque lo he probado, no puedo quedarme ahí sin intentarlo. Y es ahí donde te da esa confianza para probar más cosas, que no sale, lo aceptas, aprendes y a la siguiente lo volveré a intentar".

"Pero al margen de eso, las declaraciones del jueves están gravadas, el objetivo era estar entre los cuatro o cinco primeros y es el mismo objetivo que tenemos mañana, mantener esa cuarta posición, porque quiera que no Pedro Acosta también va rápido, Brad Binder, Marco Bezzecchi, Francio Morbidelli pueden despertar y ponerte problema".

"Para mi ser el primero después de los del podio no es lo que quiero, mi objetivo es luchar con los de delante, tengo una moto competitiva, hemos ganado carreras, y mi objetivo no es ser la primera GP23, es estar con los de delante y por eso sigo intentando. Cuando tu aceptas en tu cabeza que tienes una moto del año anterior empiezas a tener dudas, y no tengo y no quiero tenerlas".