Márquez: "Sabía que iban a decir que era un adelantamiento estilo Márquez"

Marc Márquez no estaba contento tras la carrera del domingo en Misano, había logrado el podio, pero a una distancia sideral de los primeros y aprovechando, también, las caídas de Pedro Acosta y Pecco Bagnaia.

Sin embargo, durante la rueda de prensa oficial posterior al podio, fue animándose poco a poco. Primero por el intercambio de 'golpes' entre Jorge Martín y Enea Bastianini, luego bromeando con el italiano, al que le dio algunas clases de inglés sobre la marcha; y por último toreando a algún periodistas local al que "se le veía la camiseta de aquí a España", bromeó.

Al final, entre una cosa y otra, el de Gresini acabó divirtiéndose.

"Sí, esta vez sí, pero porque me en el pasado me he encontrado en esta situación, y me recordaba a mis viejos tiempos", soltó un Marc que, durante su carrera, se ha encontrado más veces en la situación de Bastianini que de Martín. "Sí", respondió en seco, un 'método' que ya utilizó cuando le preguntaron si vendía más que el madrileño, cuando fue la elección de Ducati. Entonces respondió con la misma concisión: "sí".

Ahí le pidieron que explicara su punto de vista sobre la maniobra en la que Bastianini abordó un adelantamiento al límite sobre Martín en la última vuelta de la carrera.

"En el deporte de las motos y, sobre todo en el actual MotoGP, si tienes que adelantar lo tienes que hacer de esa manera. Sobre todo se se va tan similar en el tiempo por vuelta. A veces, siempre lo digo, el hueco no está pero se crea. Bastianini ha hecho eso y lo ha hecho muy bien", explicó antes de matizar: "Hasta qué, las dos ruedas (del italiano) han tocado lo azul, si no hubieran salido fuera de pista, no pasa nada. Hubiera sido un adelantamiento al límite pero de última vuelta. Una vez pisa completamente fuera de pista, bajo mi punto de vista, debe devolver la posición. Lo han decidido así los árbitros y yo me mantengo al margen".

Un adelantamiento estilo Márquez

La sala de prensa de Misano estaba abarrotada de periodistas italianos dando por bueno el adelantamiento de Enea, y le preguntaron a Marc si era consciente de que ese adelantamiento hecho por él hubiera incendiado la carrera.

"Justo se lo decía ahora a un periodista italiano, al que se le veía la camiseta de aquí a España", risas. "Sí, le he dicho que sí, sabía que iban a decir que era un adelantamiento estilo Márquez, pero no pasa nada, son circunstancias de las carreras. Simplemente hay que tener un criterio claro de lo que es sancionable y lo que no", pidió Marc.

También el veterano manager de Bastianini, el incombustible Carlo Pernat, aseguró que el adelantamiento de su pupilo lo hubiera firmado el Marc Márquez de la mejor época.

"Es cierto que es un adelantamiento al límite, de los que he hecho yo muchas veces, pero, insisto, si adelantas y pisas fuera de la pista o tiras al otro piloto, es sancionable", algo que no sucedió, por ejemplo, en el famoso adelantamiento a Jorge Lorenzo en la última curva de Jerez 2015.

"Siempre ha sido así y yo he cometido errores por adelantar con demasiado optimismo, tirando al otro piloto, me ha pasado, me han sancionado y he pedido perdón, son carreras y vas al límite".

"El que va primero es el que más opciones al título tiene"

Protagonista de mil batalla, le preguntaron a Marc si Martín no se había arriesgado demasiado buscando la victoria ya con Bagnaia fuera de carrera, que un segundo puesto ya era un triunfo.

"Es ambicioso, lo ha peleado y ha defendido bien, lo que había otro piloto que quería esta victoria sí o sí, Bastianini, los dos iban muy rápido".

Un Martín que pese a no ganar, se escapa un poco más en la general, lo que lleva a empezarse a plantear seriamente que Ducati 'va a dejar' libertad absoluta para luchar por el título a todos los implicados. Se le preguntó a Marc si veía al madrileño capaz de ganar el campeonato.

"Evidentemente, el que va líder, aunque la ventaja sea pequeña, tiene más posibilidades que el que va segundo, y ahora mismo el favorito es Martín porque tiene la ventaja. Lo que marcará de aquí a final de año son estos errores, sobre todo en las primeras vueltas, luego quieres recuperar y se va muy al límite. Se ha visto, a la que querías forzar un poquito más te vas al suelo. No ayudaba tener dos carreras en el mismo circuito, porque se va más al límite, buscas más y se han visto las caídas de Pecco de Acosta...", trató de zanjar el catalán.

Ya con el encuentro de medios concluido y el responsable de comunicación de Gresini dando por terminada la rueda de prensa, un grupo de periodistas italianos se arremolinaron alrededor de Márquez para insistir en la legalidad de un adelantamiento que aseguran, Marc ha hecho mil veces, rebatiendo el argumento de pisar fuera de pista por el color de la pintura encima del cemento. Uno de los agitados periodistas aseguraba que Enea no había pisado 'el verde', como se dice. Sino una zona de la pista pintada de azul (motivos estéticos).

"El azul es fuera de la pista, no es verde pero es fuera de pista. Le buscáis lo que no hay", empezó mosquearse Marc. "Una cosa es pisar el azul en una vuelta rápida y otra porque has echado a otro piloto de la pista en un adelantamiento, y ya está", se mantuvo firme ante los periodistas, que le seguían presionado: "Explícamelo bien para que yo lo entienda o pueda aprender", le soltó uno de ellos mientras Marc trataba de abandonar la sala.