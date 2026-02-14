Ir al contenido principal

MotoGP Test oficial de Sepang

Por qué Jorge Lorenzo cree que la versión actual de Márquez se parece a él

Jorge Lorenzo piensa que la versión actual de Márquez, "suave" y sin cometer errores, es muy similar al estilo de pilotaje que él mismo tenía cuando corría en MotoGP.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Lorenzo piensa que la versión actual de Marc Márquez, menos agresiva que en temporadas anteriores, es muy similar a la que él mismo tenía y por la que era conocido cuando aún corría y lograba éxitos en el Mundial de MotoGP.

El cinco veces campeón del mundo de motociclismo sigue en el candelero pese a haberse retirado hace 7 años: el mallorquín es comentarista de DAZN, y desde este año ha adoptado el rol de ser el nuevo 'coach' de Maverick Viñales. En base a ello, sigue siendo profundamente analítico con los integrantes de la parrilla de la categoría reina, y uno de ellos es el #93, con quien ha compartido una parte fundamental de su carrera deportiva.

Los dos pilotos españoles lucharon por el título en 2013, curso en el que Márquez desembarcó en MotoGP. Tuvieron alguna acción polémica, como el toque en la última curva de Jerez, y el de Cervera acabó ganando su primer título con las motos pesadas. En 2014, el ilerdense volvió a arrasar, y en 2015 Lorenzo ganó su último título, doblegando a un Valentino Rossi que vivió un intensísimo y duro duelo dentro y fuera de la pista con Marc, que aún colea. La vida incluso llevó a catalán y mallorquín a compartir garaje como compañeros de equipo, en Honda en 2019. Márquez completó la mejor campaña de su carrera deportiva, y Lorenzo terminó retirándose tras un año de problemas de adaptación a la RC213V y de lesiones.

A raíz de su lesión en 2020, Márquez, por más que siga ganando de una manera tan dominante como lo hacía antes tras completar un retorno a lo más alto jamás visto en prácticamente ningún deporte, ha vivido también un cambio en su forma de ser, y de afrontar las carreras. Preguntado al respecto en el test de Sepang, en el que estuvo presente acompañando a Viñales, Lorenzo destacó cómo se ha reinventado a sí mismo el corredor nacido en Lleida.

Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo

"Lo que más me ha impresionado de Marc es que se ha reinventado a sí mismo, ha reinventado su estilo de pilotaje", empezó diciendo el mallorquín a la página web oficial de MotoGP. Así, el pentacampeón, que era famoso por su combinación de ser fino, pero de sacar también el 'martillo', es decir, por unir suavidad y agresividad, reconoce en el Márquez actual características de su propio estilo de conducción.

"Hoy, cuando ves a Marc, casi parece que se parece a mí: es muy suave, no comete ningún error al frenar, nunca se abre [se va largo], es muy preciso y muy fluido al enderezar la moto", analizó el ex de Yamaha, Ducati y HRC.

"Cuando empezó en MotoGP, era completamente diferente, hacía sus tiempos y alcanzaba su velocidad únicamente gracias a su talento, porque era valiente y asumía muchos riesgos. Pero ahora, todo lo que hace, lo hace de forma muy calculada, muy reflexiva. Ha cambiado mucho con respecto a hace diez años", concluyó.

