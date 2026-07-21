Por primera vez desde 2002, Honda no contará con ningún piloto español en el Mundial de MotoGP

Solo una temporada, desde que Daniel Amatrain debutó en el Mundial de 500cc con una Honda privada en 1987, el fabricante del ala dorada no ha contado, entre su tropa, con un piloto con pasaporte español en la clase reina.

Quitando aquella excepción a la regla de 2002, siempre, entre aquel ya lejano 1987 y la presente temporada 2026, ha habido en la parrilla de la máxima categoría, al menos, un corredor español al manillar de una Honda.

Esa dinámica, sin embargo, volverá a tener un punto y seguido, al menos, la próxima temporada, después de que este martes el fabricante de Tokio confirmara lo que ya todo el mundo sabía, los fichajes del francés Fabio Quartararo y el del joven corredor con pasaporte colombiano David Alonso. Desde su irrupción en el Mundial de Moto3, en 2021 Alonso, pese a haber nacido en España, ha competido siempre con la bandera del país de su madre: la República de Colombia.

Junto a estos dos nuevos fichajes, Honda mantendrá en su nómina al francés Johann Zarco y al brasileño Diogo Moreira, ambos este año en el equipo LCR-Honda.

Dani Amatriain con la Honda NSR500 pintada con los colores Ducados de 1987

Aunque han sido muchos los españoles con una Honda a lo largo de los años, después de los pioneros Daniel Amatriain (1987-88), Juan López Mella (1988-89), Fernando González de Nicolás (1988-89) o Sito Pons (1990-91), el primer español que corrió con Honda en la máxima categoría y que, además, logró una victoria en el año de su debut, en 1992, fue Alex Crivillé, ganador aquel año en Assen. Al catalán le dio la alternativa el propio Sito en su escudería, con la que competía en el campeonato del mundo de 500cc con maquinaria y apoyo de Honda.

En 1994 'Crivi' dio el salto al equipo oficial Honda, junto a Mick Doohan, tomando su lugar en el equipo Pons-Honda otro español, Alberto Puig, que logró su primera y única victoria en la clase reina en el GP de España de 1995.

Ese mismo año, en Barcelona, Crivillé sumó su segundo triunfo en 500cc, y debido a la grave lesión de Puig, debutó un jovencísimo Carlos Checa en el equipo Pons-Honda, logrando, un año más tarde (1996) convertirse en el tercer español en ganar al manillar de una Honda.

En 1998, tras la prematura retirada de Puig, Honda llegó a alinear hasta 16 motos en parrilla, con cuatro oficiales, entre los que estaba, además de Crivillé, el también español Sete Gibernau, corriendo Checa con el Pons-Honda, y completando el poker Juan Borja, con una NSR500 del equipo Shell Advance Racing.

Alex Crivillé en una foto reciente junto a la moto con la que ganó el Mundial de 500 en 1999 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aquel año, 'Crivi' se hizo con las victorias de Jerez y Le Mans, y Carlos Checa logró su segundo triunfo en 500cc, en el ya desaparecido Madrid Gran Prix, en el Jarama.

Pero lo mejor estaba por llegar: en 1999 Alex Crivillé logró lo que nunca antes había conseguido un español, ganar el campeonato del mundo de la máxima categoría, al manillar de la Honda NSR500 del equipo oficial Repsol Honda. Aquel año, el catalán logró seis victorias, y aún lograría una más, en Francia el año siguiente, antes de retirarse en 2001 con 15 victorias y un título, siempre con la moto de Tokio.

La era MotoGP arranca sin españoles en Honda

Curiosamente, después de que siempre hubiera un piloto español al manillar de una Honda desde 1990, en 2002, el año del cambio de categoría de los 500cc a la era MotoGP, ningún corredor de esa nacionalidad compitió con una moto del fabricante japonés.

El mapa volvió a cambiar en 2003, cuando Gibernau, tras dos temporadas corriendo con una Suzuki, su equipo, el Telefónica Movistar Honda, dejó la marca de Hamamatsu para correr con Honda. Ese año, Sete logró la primera victoria con una RC211V, en la República Sudafricana, a la que le seguirían tres más, y otras cuatro en 2004, sumando dos subcampeonatos de MotoGP con la marca del ala dorada.

La histórica victoria de Toni Elias con la Fortuna Honda, sobre Valentino Rossi en Estoril 2006 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En 2005 ningún piloto español logró victorias en MotoGP, alargándose la sequía hasta el GP de la China de 2006, año del debut de Dani Pedrosa en la clase reina con Repsol Honda. El menudo bicampeón de 250cc, ascendió como un cohete, logrando dos victorias el año de su debut, la primera en Shanghai y la segunda en Gran Bretaña.

Pero ese año, Pedrosa no fue el único español en ganar, también hizo Toni Elías. El corredor de Manresa, encuadrado en el equipo Fortuna-Honda, se alzó con su primera y única victorias en MotoGP en el GP de Portugal, superando en la meta por 5 milésimas a Valentino Rossi, al que le arrebató cinco puntos que fueron cruciales para que aquel año el mundial lo ganara Honda con Nicky Hayden.

Tras seis años como 'eterno' aspirante al título con Pedrosa, Honda dio un volantazo promocionando a otro español, al jovencísimo Marc Márquez, al equipo oficial. Marc logró su primer triunfo en su segunda carrera (Austin) y su primera corona mundial el año de su debut (2013), abriendo una era de dominio absoluto de la marca de Tokio, que ganó todos los campeonatos hasta 2019 a excepción del famoso 2015. La grave lesión de 2019 y la falta de pegada de la RC213V, acabó con la relación de Márquez y Honda en 2023.

Márquez y Pedrosa formaron, durante seis años la mejor pareja de pilotos Honda de la historia Foto de: Bridgestone Corporation

Seguramente, la de Márquez y Pedrosa fue la mejor pareja de pilotos de la historia del fabricante de Tokio. Dani se retiró tras 13 temporadas y 31 victorias, mientras que Marc se fue después de 11 años, 59 triunfos y seis campeonatos del mundo de MotoGP.

Otros pilotos españoles que corrieron con una Honda fueron Jorge Lorenzo (2019); Alex Márquez (2020-2022), Pol Espargaró (2021-2022) o Joan Mir (2023-2026); todos ellos campeones del mundo, pero que no fueron capaces de ganar una carrera con la RC213V en la clase reina, aunque el mallorquín aún tiene 11 grandes premios por delante para conseguirlo.

El que sí lo logró fue Alex Rins, que nunca pudo proclamarse campeón del mundo en su carrera, pero que firmó la victoria en el GP de los Estados Unidos de 2023 con una Honda del equipo LCR, el último español en conseguirlo. Hasta hoy.

La última victoria de un español al manillar de una Honda la logró Alex Rins en Austin 2023 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images