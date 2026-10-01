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Bagnaia: "No quiero esperar nada; ahora es preferible ser más realista que optimista"

Aunque Pecco Bagnaia firmó en Japón su mejor actuación en una dura temporada 2025, el italiano no espera repetir hazaña en mitad de la mala racha que está pasando en MotoGP 2026.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pecco Bagnaia se reencuentra con un circuito que en 2025 fue balsámico para él. En mitad de su racha de resultados más complicada en el Mundial de MotoGP, sin ninguna sensación al manillar de la compleja GP25, el italiano firmó una actuación que muy pocos, ni siquiera él, esperaban. 

Hace 365 días, el turinés se presentó en Motegi, hizo la pole y ganó sin oposición las dos carreras de un fin de semana en el que Marc Márquez se alzó con el título mundial. Una actuación despampanante que sirvió a Bagnaia para reafirmarse en que, de alguna manera, podía volver a ser el que era, aunque lo que restaba de temporada no iba a ser tan fácil como lo ocurrido en Japón podía dar a pensar.

Las cosas del destino han querido que Bagnaia vuelva a empezar la gira asiática en un momento difícil, si no peor. Tras una primera mitad de 2026 más positiva que el curso anterior, con varios podios en su haber, todo se ha torcido para el corredor de Ducati desde el parón veraniego. El tricampeón del mundo no se encuentra nada cómodo con la GP26 desde Silverstone, y lo peor es que ni él ni la casa de Borgo Panigale tienen respuesta a qué le ocurre como para no poder pisar las posiciones delanteras, más allá del último GP de Austria, donde volvió al Top 10.

Así, como la historia a veces es cíclica, muchos podrían pensar que Bagnaia puede repetir lo que pasó en 2025, volviendo a brillar en su peor momento. Pero el #63 tampoco quiere hacerse ilusiones, como dejó claro este jueves en su llegada a un reasfaltado Motegi.

"Cada temporada es distinta, así que no quiero esperar nada. Para ser realista, quiero pelear por terminar entre los siete primeros, pero antes hay que analizar cómo va el nuevo asfalto. Es otro circuito con fuertes frenadas", empezó diciendo a los medios desplazados a Japón, entre los que se encontraba Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Así, Bagnaia quiere mantener los pies en el suelo, sabedor de que el nuevo asfalto de Motegi jugará un papel clave, en una pista en la que se sufre con los frenos y en la que Michelin volverá a llevar entre sus opciones el neumático trasero con carcasa reforzada de Austria. "Todo dependerá de cómo nos adaptemos al asfalto nuevo. En estos momentos es preferible ser más realista que optimista", indicó.

Sin embargo, es innegable que al piamontés le invaden los recuerdos de lo que pasó en su última visita a Motegi. "El año pasado pude rodar a mi 100%, me sentí como Frank Sinatra", comentó, haciendo referencia a la canción 'My way', o 'A mi manera'.

Lo que tortura a Bagnaia es que, mientras al resto de pilotos de Ducati sí les funciona lo que prueban, y con los rivales de otras fábricas consiguiendo mejorar, él parece haberse quedado estancado: "Las demás motos han mejorado, y yo no consigo sacar el máximo", cerró.

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