Gresini tiene claro que Ducati ha dado "muchos pasos" con la MotoGP de 2026

Alex Márquez fue el gran 'vencedor' del test de Sepang de MotoGP. Pese a que tuvo algunos problemas en la segunda jornada de los primeros entrenamientos de la pretemporada 2026, el vigente subcampeón del mundo cerró los ensayos por todo lo alto en el día definitivo.

El #73 mejoró sus registros en el circuito ubicado en Malasia y lideró la tabla de tiempos, con un crono de 1:56.402, con el que batió por poco más de una décima a Marco Bezzecchi, con la Aprilia. Así, el catalán doblegó al resto de corredores que, como él este año, llevan la última versión de la Ducati, la Desmosedici GP26: Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez y Pecco Bagnaia fueron tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

Pero el pequeño de los Márquez Alentà no rindió solamente a una vuelta, en el 'time attack', sino también en el ritmo de carrera. La última jornada del test estuvo dedicada a hacer un simulacro de carrera sprint, de 10 vueltas, y Alex demostró ser el más rápido, sobre los dos corredores del equipo oficial de Ducati.

Al término de los entrenos, su jefe en el equipo Gresini, Michele Masini, no pudo valorar más que positivamente el desempeño de Alex Márquez en Sepang. Y aprovechó para remarcar el paso adelante que, aparentemente, ha dado Ducati con la moto para el curso 2026.

"En general, ha sido un primer test muy sólido", empezó diciendo el team manager italiano. "La prioridad era intentar encontrar ya las sensaciones, el ritmo con la MotoGP, aquí en Sepang. Estoy bastante contento con Alex, porque ha sido el más fuerte en la vuelta rápida, y también en el ritmo de carrera durante la simulación de la sprint. Nos faltan algunos elementos que nos gustaría probar, porque el miércoles tuvimos un accidente por la lluvia [que restó tiempo]. Pero, de todos modos, estoy muy contento con eso".

Michele Masini, Director del equipo Gresini Racing Foto de: Alexander Trienitz

Sobre la importancia de hacer el tiempo y ser consistente pese a los incidentes del miércoles, comentó: "Significa mucho porque este paquete es realmente más fuerte en comparación con el del año pasado. Y creo que estamos muy orgullosos de ello, porque tenemos muchos más instrumentos para adaptar una moto mejor para Alex y aumentar el rendimiento. Creo que Ducati ha dado muchos pasos pequeños y grandes en todas las áreas de la moto. Así que ahora nuestro trabajo consiste en adaptar la mejor moto para Alex".

Por último, a Masini le preguntaron por Fermín Aldeguer, ausente en Sepang por lesión: "Creo que estamos bastante seguros de que estará en Brasil [segundo gran premio de la temporada]. Ha estado trabajando muy duro para estar en Buriram. Pero tenemos que evaluar el riesgo y el estado del hueso. Así que esperaremos la respuesta de los médicos. Estamos en contacto con él en todo momento, en cualquier sesión. Le gustaría saberlo todo. Ha charlado con su jefe de mecánicos, Frankie Carchedi, que está aquí para seguir también el trabajo. Echamos mucho de menos a Fermín, pero seguimos trabajando también para él, porque nos gustaría estar preparados para cuando vuelva a subirse a una moto", remachó.

