Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

Jorge Lorenzo sigue confiando en Pecco Bagnaia pese a sus grandes problemas en la temporada 2025, y más después del test de Sepang, donde el italiano pareció recuperar sensaciones con la nueva Ducati para la temporada 2026 de MotoGP.

El turinés nunca pudo hacerse con el control de la GP25 por falta de 'feeling' con el tren trasero, y tras un inicio de año obligado a ser el tercero en discordia, su nivel cayó hasta firmar su peor campaña en la categoría reina, más allá de alguna actuación brillante puntual, como cuando arrasó en el Gran Premio de Japón. Al tricampeón del mundo le preocupaba no volver a reencontrarse con la máquina de Borgo Panigale para este año, pero a tenor de sus declaraciones durante los tres días del test de Sepang, sus sensaciones son mucho mejores, a falta de confirmarlo en los últimos ensayos invernales, en Tailandia, el 21 y el 22 de febrero.

Jorge Lorenzo estuvo en Malasia, en calidad de nuevo 'coach' de Maverick Viñales. Pero el cinco veces campeón del mundo pudo analizar la actualidad del campeonato. El español abordó la situación de Bagnaia, y volvió a remarcar su confianza en él, mostrándose comprensivo con cómo el 'feeling' de un corredor puede cambiar con un pequeño cambio en la moto, y comparando la situación de Bagnaia con la que él mismo vivió cuando peleaba contra Marc Márquez en Yamaha.

"La gente de fuera [del paddock], los aficionados, no pueden entender que un pequeño cambio en las reglas o en la moto, un pequeño detalle que no le conviene al piloto, lo puede cambiar todo", empezó diciendo Lorenzo a la web oficial de MotoGP, antes de recordar sus antecedentes.

"En este entorno, donde todos son los mejores entre los mejores, los pequeños detalles son muy importantes. Me acuerdo de cuando estaba en Yamaha en 2014; el año anterior, luché contra Marc Márquez por el campeonato, estaba muy fuerte, pero cambiaron las reglas, pusieron neumáticos más duros, redujeron el combustible en dos litros, y la moto cambió por completo".

Jorge Lorenzo y Pit Beirer, director de KTM motorsport Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"Quizás desde fuera no parecía gran cosa, pero para mí cambió muchas cosas. y mis resultados fueron muy malos al principio de la temporada". De hecho, en aquel curso 2014, el mallorquín solo subió dos veces al podio en las primeras ocho carreras, y no ganó hasta finales de verano.

De esta manera, Lorenzo cree que Bagnaia puede ser considerado como un aspirante al título en 2026 si se siente cómodo con la moto, por más que Márquez apunte de nuevo a ser el máximo favorito. Según el jefe de Pecco en el equipo oficial de Ducati, Davide Tardozzi, en el italiano se ha notado un cambio de mentalidad tras el invierno. Para el #99, la clave también puede estar ahí en una variación del aspecto mental.

"Pecco sigue siendo un campeón, es un piloto increíble, súper rápido, súper talentoso, súper preciso, y no lo demostró el año pasado. Sus malos resultados no reflejaron lo que es capaz de hacer, y creo que cuando se sienta más cómodo con la moto, demostrará que es un aspirante al título", siguió.

"He dicho en la prensa que, en mi opinión, probablemente necesita encontrar algo, alguien que le ayude mentalmente a descubrir cosas, a probar algo nuevo. Porque cuando pruebas cinco cosas nuevas, diferentes, quizá encuentres una que te ayude. Hay que hacer algo cuando uno se encuentra en una situación difícil. Eso es lo que hice yo cuando pasé por una mala racha: trabajé más duro y me pasaba todo el día preguntándome qué podía hacer para mejorar".

"Evidentemente, solo es mi opinión externa. No sé exactamente qué hace Pecco, quizá ya esté haciendo ese tipo de cosas. Pero, en cualquier caso, desde fuera, en mi opinión, necesitaba hacer algo. Además, el hecho de que probablemente ahora se sienta mejor con la moto, le ayuda mucho más de lo que se puede encontrar fuera de la moto", finalizó.