Márquez se excluye de la parrilla de MotoGP 2027 y 'saca' a Acosta de Ducati
MotoGP.com le pidió a Marc Márquez una predicción de la parrilla de 2027, y el piloto de Ducati colocó a Alex Márquez y Pecco Bagnaia en el equipo oficial de la casa italiana, excluyéndose a él mismo.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Ya explicó Marc Márquez durante la presentación de la temporada 2026 en Kuala Lumpur, que los pilotos estaban comentando las novedades del mercado para la próxima temporada, admitiendo que "no nos enteramos demasiado, igual que vosotros", en referencia a los medios.
Este miércoles, la cuenta oficial de MotoGP.com ha difundido en sus redes sociales un post realmente intrigante, ya que le ha pedido a Marc que haga su predicción de la parrilla de MotoGP para la temporada 2027, y además de no ponerse él, lo que significa que no renueva con Ducati, coloca a su hermano Alex Márquez en la formación oficial de fábrica para la próxima temporada. Junto a su hermano, primero duda de poner a Jorge Martín, luego pone a Pedro Acosta, el ahora piloto de KTM que tiene ya un acuerdo apalabrado con Ducati para 2027 y 2028, pero cuando se da cuenta de que no ha colocado a Pecco Bagnaia en ningún equipo, 'saca' a Acosta de Ducati y le devuelve el sillín al italiano, actual compañero de Marc.
En el post, se ve una pizarra metálica en la que aparecen los once equipos de MotoGP, y unos imánese con la cara de más de una veintena de pilotos, los actuales de MotoGP más David Alonso, Daniel Holgado o Celestino Vietti. Marc coloca primero a Fermín Aldeguer en Gresini, sin dudar, y a continuación a Johann Zarco en LCR, ya que sabe que tiene contrato.
Luego, poco a poco va poniendo a pilotos, Marco Bezzecchi en Aprilia, que ya ha anunciado su renovación; o Maverick Viñales en KTM, como todo el mundo intuye. Luego, sitúa a Toprak Razgatlioglu en el equipo oficial Yamaha, justo cuando se da cuenta de que Alonso y Holgado en están en la pizarra, y los coloca rápidamente en Gresini y Tech3, respectivamente.
El siguiente es Luca Marini, actual piloto oficial Honda, el hermano de Valentino Rossi que, precisamente, llegó a HRC para reemplazar a Marc en 2024, y al que sitúa en VR46, bajándolo de la Honda oficial. De una tacada, Marc pone a Ai Ogura en Trackhouse, a Jack Miller en Pramac y a Vietti de compañero de Marini en VR46.
Alex Márquez en Ducati Factory
Es entonces cuando Marc coge la chapa con la cara de su hermano Alex y la coloca en Ducati oficial, y acto seguido sitúa a Martín de compañero, pero duda y coloca al madrileño en Honda, aunque dice en voz alta que "a Honda va Quartararo, no?". Marc no tiene piedad y envía al francés a Aprilia, al rookie Diogo Moreira lo mantiene en LCR y a Enea Bastianini en Tech3.
Entonces aparece el imán con Pedro Acosta, primero lo coloca en Ducati oficial, junto a Alex. Pero entonces toma la chapa de Pecco y empieza a mirar los sitios libres, valora la posibilidad de Yamaha y Honda, pero finalmente 'saca' a Acosta y mete a Pecco en Ducati, enviando al murciano a Honda y a Mir, al que baja de HRC y envía a Yamaha.
Las predicciones de Marc Márquez para la parrilla de 2027
A última hora, mantiene a Raúl Fernández en Trackhouse y a Brad Binder en KTM, mientras que a Alex Rins lo sitúa en Pramac.
¿Tomarse unas vacaciones? "Nunca se sabe"
Con las 22 casillas ocupadas, tres pilotos quedan fuera de la parrilla 2027, los dos pilotos de VR46, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli, además del propio Marc. Le preguntan al campeón de 2025 a dónde va a ir él, de vacaciones. "Quizá, nunca se sabe", responde el catalán.
Márquez, que ha firmado contrato para 2027 y 2028 con Ducati, bromeó un rato en esta 'prueba' a la que le sometió la página de MotoGP, jugando al despiste, pero dejando una pequeña 'puyita' a Ducati, que no ha ofrecido la posibilidad de seguir ni a Bagnaia ni a su hermano Alex Márquez, que tendrán que buscarse acomodo en otras fábricas para la próxima temporada.
