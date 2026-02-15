Zarco confirma la mejoría de la Honda, pero sigue sin encontrar su camino

El año comenzó para Johann Zarco en el test de Sepang tal y como había terminado la anterior campaña. El francés volvió a constatar los avances de la Honda, pero también sus dificultades para encontrar un buen punto de referencia al manillar, mientras que Joan Mir y Luca Marini se mostraron más entusiasmados en el equipo oficial.

No obstante, el francés abandonó Malasia "con una nota positiva", tras encontrar una dirección alentadora. "Las sensaciones no han hecho más que mejorar", explicó Zarco. "Después de los comienzos del primer y segundo día de pruebas, me costó un poco".

"La moto no funcionaba del todo bien, aunque se nota que tiene un buen potencial para ser rápida, y los comentarios de Mir y Marini son muy positivos. Yo no podía ser tan positivo como ellos, pero al final del segundo día y [el jueves] pude ser un poco más positivo y constante. Fue realmente bueno".

Durante los ensayos de Sepang, Zarco dio en ocasiones la impresión de estar luchando con la Honda: "Fue difícil porque no conseguía mejorar el tiempo, así que forzaba más. Ahora siento que los tiempos están mejorando. Cuando sabes que tienes velocidad, puedes controlar tu fuerza sobre la moto. Esa es la mayor diferencia".

Johann Zarco nota una evolución positiva con la Honda. Foto de: LCR Honda MotoGP Team

El clic se produjo al final del test, al encontrar una configuración más acorde con la situación de Zarco, diferentes a las de Mir y Marini, que son más altos que él y generan fuerzas diferentes sobre la moto.

"Vino de los ajustes", detalló el corredor nacido en Cannes. "Necesito mi propio set-up porque claramente no se puede copiar lo que hacen los demás, aunque sean comentarios muy positivos, porque nuestras morfologías son muy diferentes. Se ve que el lugar donde se pone el peso en la moto marca una gran diferencia. Por eso hay que entender cómo adaptar la moto a mí".

Zarco, en busca del "equilibrio perfecto" en el test de Buriram

A pesar de esta conclusión positiva, Zarco sabe que aún está lejos de tener una RC213V perfectamente adaptada a sus necesidades: "Hemos tenido mucho trabajo durante estos tres días, no hemos podido trabajar realmente en muchos detalles porque todavía no me siento preparado para trabajar en esos pequeños aspectos que pueden marcar una gran diferencia. La base es buena, pero hay que mejorarla un poco para sentirnos aún mejor".

Johann Zarco aún tiene que trabajar en sus sensaciones. Foto de: LCR Honda MotoGP Team

El #5 se prepara para un trabajo a largo plazo con la Honda, con el fin de tener una base eficaz en todos los circuitos, que le permita aprovechar realmente las mejoras introducidas en la máquina japonesa. Así, intentará mejorar sus sensaciones durante el test de Buriram [21 y 22 de febrero].

"Creo que la moto ha progresado mucho, pero aún hay que encontrar el equilibrio adecuado. Una moto de carreras es muy sensible y no es fácil conseguirlo. Una vez que lo consigues, disfrutas mucho. El objetivo en Buriram será encontrarlo".

"Quizás todavía tengamos problemas con el desgaste de los neumáticos, todo el mundo sufre lo sufre en Malasia, pero en mi caso, cuando la goma empieza a caer, cada vez es más difícil controlar la moto y empeora con cada vuelta. Ese fue mi punto débil durante la carrera del año pasado. Sigo sintiendo que no he mejorado lo suficiente en ese aspecto. Veremos cómo va Buriram, con neumáticos diferentes, pero quizá tengamos un comportamiento similar. Habrá que ver, pero es un aspecto en el que tendré que encontrar una solución durante la temporada", cerró.