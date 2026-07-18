Jorge Lorenzo cree que Márquez es "menos explosivo ahora, pero más inteligente" que nunca

Jorge Lorenzo cree que Marc Márquez ya no es tan "explosivo" como lo era al principio de su carrera deportiva en MotoGP, pero que ha madurado hasta convertirse en el piloto más inteligente de la parrilla.

El nueve veces campeón del mundo afrontó otra dura prueba de su resiliencia al comienzo de la temporada 2026, ya que su última lesión de hombro le dejó sufriendo más de la cuenta y afrontando una gran desventaja frente al dúo de Aprilia formado por Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

Pero una nueva cirugía en esa zona tras el GP de Francia en Le Mans ha transformado su campaña, con tres victorias en los últimos cuatro grandes premios que le han metido de lleno en la lucha por el título.

Su ex compañero y cinco veces campeón del mundo, Jorge Lorenzo, cree que el ilerdense quizás ya no posea la velocidad pura y la agresividad que caracterizaron su etapa dominante en Honda, pero considera que lo está compensando con una mayor e inigualable fortaleza mental.

"La remontada histórica de Marc es increíble. De una desventaja de más de cien puntos, ha reducido la diferencia a solo 18", dijo Lorenzo a DAZN, donde comenta el Mundial de MotoGP. "Es un campeonato en el que tienes que pilotar extremadamente rápido, pero sobre todo tienes que sobrevivir".

"Lo que me llama la atención es cuánto ha crecido en inteligencia y madurez. Se cae mucho menos. En Assen, que probablemente era el peor circuito para él, para la moto y para su condición física, aguantó como un león. En ciertos momentos de la carrera, metió suficiente presión a Bezzecchi como para forzarle a cometer un error".

"Ya no es tan explosivo y dominante como lo era hace diez o doce años, pero hoy es el piloto más completo e inteligente de la parrilla".

Jorge Lorenzo Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez comenzó 2026 aún recuperándose de la fractura de hombro que sufrió en el GP de Indonesia de 2025, en octubre. Los efectos persistentes de la lesión comprometieron su icónica superioridad en las curvas de izquierdas, que siempre ha sido uno de sus mayores puntos fuertes.

Después de que su estado no mejorara de forma natural para el GP de España en Jerez, en abril, el #93 volvió a pasar por el quirófano, mostrando una mejora inmediata de rendimiento cuando regresó a la acción en Mugello. El ya veterano corredor de 33 años aún necesita tiempo para recuperar su plena forma física, pero en el parón veraniego trabajará para conseguirlo.

Lorenzo cree que las actuaciones de Márquez variarán de un circuito a otro en la segunda mitad de la temporada, pero espera que siga siendo imbatible en los circuitos en sentido antihorario.

"Tenemos que recordar que la mayoría de los circuitos consisten principalmente en curvas de derechas. Con este problema en el brazo, la diferencia se vuelve más pronunciada", explicó el mallorquín. "Marc sufre más que antes en los circuitos de derechas, y esto permite a los demás acercarse a su nivel".

"Sin embargo, cuando compite en circuitos con muchas curvas de izquierdas, como Sachsenring, Phillip Island o Aragón, le va mucho mejor. Físicamente, puede mantener el ritmo durante más tiempo y no tiene que dosificarse tanto. Ahí es donde puede marcar la diferencia gracias a su mayor fortaleza, su espectacular entrada en curva en los virajes de izquierdas", cerró.