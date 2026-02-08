Williams F1 no ve consecuencias graves en haberse perdido los test de Barcelona

Perderse los primeros kilómetros de una nueva era nunca es una buena noticia. Y menos cuando eres el único equipo que no ha llegado a rodar. Pero en Williams no cunden las alarmas. Más de una semana después del shakedown a puerta cerrada de la Fórmula 1 2026 en Barcelona, James Vowles defiende una decisión tan impopular como estratégica: sacrificar Barcelona para no poner en riesgo Bahrein, Melbourne… ni el futuro del equipo.

Williams fue el gran ausente en los primeros test de la nueva normativa, marcada por un cambio total de concepto tanto en chasis como en unidades de potencia. Mientras el resto de equipos acumulaba sus primeras referencias —aunque lejos aún de los coches definitivos—, el conjunto de Grove ni viajó. Un golpe duro para la imagen, especialmente después de haber sido el equipo que menos evolucionó su coche en 2025 con la mirada puesta en 2026.

Sin embargo, Vowles insiste en que el problema no apareció hasta muy tarde. "No fue hasta realmente enero cuando nos dimos cuenta de que podía haber un problema, y eso es lo sorprendente", explica el británico, reconociendo que fue en la segunda semana del mes cuando saltaron todas las alarmas.

Barcelona como sacrificio estratégico

A partir de ahí, la prioridad fue clara: intentar recuperar tiempo sin comprometer lo verdaderamente importante. "Vimos que íbamos retrasados en ciertas partes. Tiramos de todos los mecanismos posibles para recuperar tiempo, pero sin comprometer Bahrein y Melbourne tuvimos que aceptar poner Barcelona en riesgo", relata.

La decisión, admite, fue especialmente dolorosa. "Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi carrera, pero no había puntos en Barcelona". Un mensaje directo, casi crudo, que refleja hasta qué punto Williams ha optado por una visión a largo plazo en un campeonato donde el desarrollo continuo será tan decisivo como el punto de partida.

El verdadero aprendizaje empieza en Bahréin

En Grove asumen que el resto de equipos llega con ventaja en conceptos iniciales, correlación y puesta a punto básica. Todo ese trabajo, Williams tendrá que hacerlo concentrado en los test oficiales de Bahrein, que arrancan el 11 de febrero. Pero ahí, insiste Vowles, estará el aprendizaje real: "Bahrein, en las condiciones adecuadas, será donde llegue el verdadero aprendizaje".

Por eso, lejos de hablar de catástrofe, el team principal cree que el equipo puede salir relativamente bien parado. "En ese sentido, creo que podemos salir casi indemnes de esta situación", asegura, subrayando que el verdadero riesgo habría sido comprometer algo mucho más serio que un shakedown.

"La decisión se tomó para asegurarnos de que no comprometemos Bahrein, Melbourne ni nuestro futuro. Ahora mismo es asegurar que no ponemos en riesgo ninguna de esas áreas", concluye Vowles.

Williams llega tarde al punto de partida de la F1 2026, sí. Pero en una era que se decidirá tanto en la fábrica como en la pista, en Grove confían en que haber frenado a tiempo hoy les permita no descarrilar mañana. Si la apuesta sale bien, Barcelona quedará como una anécdota incómoda. Si no, será recordada como la primera señal de alarma de una nueva etapa.