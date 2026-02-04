Ir al contenido principal

Noticias
Fórmula 1

¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026

Williams finalmente sacó a la pista el FW48 en Silverstone tras los retrasos que habían hecho saltarse las pruebas de Barcelona, con Albon al volante.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Editado:
Añadir como fuente principal
Williams FW48

Es un día importante para Williams porque, tras los retrasos acumulados en las últimas semanas que obligaron al equipo a renunciar a los test de Barcelona, el FW48 finalmente salió a la pista en Silverstone, completando los primeros kilómetros durante la prueba de shakedown.

Un paso fundamental para la escudería británica, que para compensar su ausencia la pasada semana en España de la semana pasada ha intensificado el trabajo en fábrica con una serie de pruebas VTT, es decir, pruebas en banco, útiles para verificar la fiabilidad de componentes como los frenos y la capacidad de refrigeración del sistema.

Evidentemente, la imposibilidad de rodar en el Circuit de Barcelona-Catalunya tiene un peso en la recopilación de datos, sobre todo de cara al programa dedicado a la fiabilidad y al posterior paso al trabajo sobre la configuración y el rendimiento, aunque podrá contar con la información recopilada por los demás equipos motorizados por Mercedes. Un aspecto nada desdeñable, teniendo en cuenta las dificultades que tuvo Williams el año pasado en la gestión de las temperaturas.

Tras completar los asientos de los pilotos la semana pasada, con los técnicos disponiendo por fin del chasis completo tras superar las dificultades relacionadas con las pruebas de choque obligatorias, el FW48 debutó hoy en pista en Silverstone con Alex Albon, casi por sorpresa, para una breve prueba.

Un paso necesario para asegurarse de que todos los sistemas funcionan correctamente de cara al Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir la próxima semana, donde Williams también ha programado una jornada de rodaje de 200 kilómetros antes del inicio de las pruebas colectivas.

Las primeras imágenes difundidas por el equipo revelan inmediatamente un elemento interesante, la suspensión delantera. En las imágenes mostradas durante la presentación de la decoración, deliberadamente pobres en detalles, los gráficos no daban indicaciones sobre el tipo de esquema elegido y también los brazos de los triángulos parecían bastante básicos, al contrario de lo que había indicado James Vowles, que había prometido soluciones distintivas.

En la primera foto del shakedown se aprecia que el FW48 adopta una suspensión delantera con esquema pull-rod, una elección que solo comparten Alpine y Cadillac. Además, como anticipó Vowles, el brazo más avanzado del triángulo superior está anclado en la parte alta del chasis, mientras que el más retrasado presenta una marcada inclinación hacia abajo.

Además, en la parte inferior del alerón delantero ya se han visto los "strake", es decir, esos pequeños apéndices aerodinámicos útiles para gestionar el flujo de aire y que estaban prohibidos en la normativa anterior de los coches con efecto suelo. 

