Caso motores F1: ¿cambio de postura de Red Bull para reducir la ventaja de Mercedes?

La nueva generación de unidades de potencia, cuyo debut está previsto dentro de un mes en Melbourne, ya ha marcado un récord nada desdeñable: incluso antes de disputarse la primera carrera, la polémica entre los fabricantes de motores ya está al rojo vivo.

Más que de relación de compresión, ahora se habla (irónicamente) de relación de comprensión, con Mercedes encerrada en la defensa de su interpretación del reglamento de unidades de potencia.

Sin embargo, el punto clave que surgió de la reunión del PUAC de la semana pasada fue el cambio de postura de Red Bull. Una medida tan repentina como decisiva: el hecho de alinearse con Audi, Ferrari y Honda permitió alcanzar el quórum necesario (cuatro de los cinco fabricantes) para proceder con la solicitud de añadir, mediante una directiva técnica o una modificación del reglamento, un nuevo sistema de medición de la relación de compresión con el motor en caliente.

Ahora se pasará de la discusión técnica a la política. La propuesta llegará ahora a la mesa de la Comisión de Fórmula 1, prevista para la próxima semana en Bahrein, y si se confirman las posiciones actuales, todo avanzará rápidamente hacia la aprobación final por parte del Consejo Mundial, que es un sello formal.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mercedes AMG

Las razones detrás del cambio de postura de Red Bull

Sin embargo, la verdadera incógnita sigue siendo el motivo del cambio de rumbo de Milton Keynes. En las discusiones iniciadas en diciembre, la división de Red Bull Powertrains había mantenido un perfil neutral. Una posición que había alimentado los rumores sobre una posible solución técnica similar a la de Mercedes, es decir, capaz de aumentar la relación de compresión en caliente.

Sin embargo, entre esa posición expectante y la decisión confirmada la semana pasada se interpone un elemento clave: las pruebas de Barcelona. Además de los tiempos por vuelta, los equipos tuvieron la oportunidad de analizar en profundidad los datos recopilados en la pista. Más de uno dejó entrever que Mercedes había mostrado una superioridad significativa en cuanto a los motores, aunque con mucho cuidado de no exponer demasiado su potencial.

Según lo revelado, los picos de rendimiento se concentraron en tramos cortos de pocas vueltas, que fueron suficientes para que los ingenieros obtuvieran resultados claros sin llamar mucho la atención.

No es nada inesperado, ya que desde hace meses la unidad de potencia de Mercedes se considera la referencia, pero es diferente pasar de los rumores de invierno al análisis de los datos GPS. Tener los datos en las manos es otra cosa, y probablemente los márgenes están por encima de lo esperado.

Aquí es donde toma forma la hipótesis más acreditada detrás del cambio de rumbo de Red Bull. Aunque el primer motor desarrollado internamente en Milton Keynes fue una de las sorpresas más interesantes de las pruebas en Barcelona, la posibilidad de ejercer presión reglamentaria sobre un rival directo representa una oportunidad estratégica que no hay que dejar pasar. Sobre todo tras haber comprobado, con cifras en la mano, el potencial real de la unidad de potencia Mercedes.