Los retos a los que se enfrenta Williams de cara a la F1 2026

Es una demostración de la naturaleza despiadada de la Fórmula 1 que Williams, estadísticamente uno de los equipos más exitosos de todos los tiempos, haya estado tambaleando en los últimos puestos durante más de dos décadas y haya evitado por poco la desaparición financiera a principios de la década.

Williams ganó por última vez los campeonatos de pilotos y constructores en 1997 y dejó de estar en la lucha por las victorias en 2004. La última vez que ganó una carrera fue en 2012, con una emocionante victoria de Pastor Maldonado en España.

La dependencia del equipo de pilotos de pago en lugar de gran talento fue característica de su declive, y Williams se convirtió en una reliquia de la época en la que los equipos eran propiedad y estaban dirigidos por las personas cuyo nombre figuraba sobre la puerta de la fábrica. Estuvo a punto de seguir los pasos de Tyrrell y Lotus, de Colin Chapman, hacia el olvido.

Ha habido más pasos en falso bajo la propiedad del fondo de inversión Dorilton Capital, pero, desde el nombramiento del ex de Mercedes James Vowles como director del equipo, la dirección del viaje (por emplear un término utilizado por Vowles) ha sido hacia la mejora. De hecho, el equipo terminó quinto en el campeonato de constructores la temporada pasada, su mejor resultado desde 2017.

Mientras Williams celebra este martes la presentación de la temporada 2026, necesariamente discreta, tras haberse perdido el "shakedown" de la semana pasada en Barcelona, echemos un vistazo a sus perspectivas para la temporada que viene.

Librea de Williams en Barcelona Foto: Williams

¿Qué hay de nuevo en Williams?

En cuanto al personal de primera línea, Williams disfruta de continuidad en su equipo técnico, que está madurando tras una campaña de contratación en 2023 y 2024. El FW48 será el primer Williams con el exdirector técnico de Alpine, Matt Harman, en ese puesto tras su ascenso el curso pasado, pero el objetivo principal desde la llegada de nuevo personal ha sido modernizar las instalaciones.

Durante una visita a la sede del equipo en Grove a principios de enero, Motorsport.com pudo ver una gran cantidad de maquinaria nueva, especialmente en el área dedicada al prototipado rápido. El equipo también ha estado revisando sus sistemas de producción y control de calidad.

¿Cuál es el mayor reto para Williams?

Tener que cancelar su presencia en el "shakedown" de Barcelona fue una vergüenza y un revés para el equipo. El año pasado, se propuso ser el primero en salir a la pista con su nuevo coche, con el objetivo de marcar un punto de inflexión con respecto a los problemas de su pasado más reciente.

Se entiende que, aunque el monocasco superó los crash test obligatorias, el morro no lo hizo. Esto ha provocado una ola de rumores sobre el sobrepeso del FW48, especialmente en las zonas que tuvieron que reforzarse para superar las pruebas de choque. De hecho, Vowles se mostró notablemente evasivo sobre este tema en una entrevista en línea la semana pasada.

El hecho es que es extremadamente difícil diseñar un coche de F1 moderno con el peso mínimo permitido, como lo demuestra el hecho de que esa cifra sólo se haya reducido en 30 kg esta temporada, a pesar de que los coches y sus ruedas son más estrechos.

El hecho de perderse la prueba previa significa que tendrá que dedicar tiempo en los test de Bahrein, previamente destinados a trabajar el rendimiento, a realizar comprobaciones operativas básicas que sus rivales ya habrán completado en Barcelona. Obviamente, hubo distintos grados de éxito en ese sentido; mientras que los dos pilotos de Mercedes completaron simulaciones de carrera y muchas vueltas, otros, como Audi y Cadillac, lo tuvieron más difícil.

Carlos Sainz, Williams Foto: Peter Fox / Getty Images

¿Cuál es el punto fuerte de Williams?

Cuando se introdujo por primera vez la fórmula del motor híbrido en 2014, Williams disfrutó de un breve resurgimiento gracias a la unidad de potencia de Mercedes, con diferencia la más competitiva. Esa ventaja se desvaneció poco a poco cuando el resto de fabricantes mejoraron sus motores.

Aunque es poco probable que Mercedes disfrute de una ventaja de similar magnitud con la última normativa sobre motores, los rumores que han circulado durante varios meses sugieren que la nueva unidad de potencia de Mercedes es muy potente. En teoría, su fiable rendimiento en las pruebas de Barcelona mitiga algunas de las desventajas a las que se enfrenta Williams, que no ha podido disfrutar de ese tiempo en pista, pero utilizar una unidad de potencia en un coche diseñado a la perfección con el chasis es diferente a utilizarla como cliente de motores.

De lo que sin duda disfruta Williams es de una alineación de pilotos muy competitiva. Carlos Sainz es inteligente, rápido y un piloto que ha demostrado que es capaz de ganar y conseguir podios sin tener el mejor coche, mientras que Alex Albon ha demostrado poder rodar a un ritmo similar.

¿Cuál es el objetivo de Williams en la F1 2026?

Por mucho que le gustaría que este fuera otro 1992, cuando se presentó con un coche más de un segundo por vuelta más rápido que sus rivales, Williams sabe que ya empieza esta temporada en desventaja. Lo que no necesita es que el retraso en la finalización del coche se traduzca en una falta de rodaje durante los próximos test de pretemporada en Sakhir.



Empezar con buen pie en Bahrein sería el escenario ideal a corto plazo; en un futuro más lejano, estar en la lucha por los puntos habitualmente para mejorar el quinto puesto de la temporada pasada.