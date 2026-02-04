Hay un misterio con las suspensiones de un Williams FW48 que promete ser diferente

Hay un pequeño misterio en torno al render difundido hoy por Williams para presentar la decoración con la que correrá en 2026. Al tratarse de un render, es raro que las imágenes reflejen las formas definitivas del coche, aunque este año las publicadas por Racing Bulls y Haas eran similares a los coches que salieron a la pista en Barcelona. Sin embargo, el del equipo de Grove es... peculiar.

De hecho, en las imágenes difundidas por Williams falta una parte del sistema de suspensión, tanto en la parte delantera como en la trasera. No aparece ningún push rod, ni ningún pull rod. Y también la posición de los brazos, sobre todo del triángulo superior, ofrece muy pocos indicios sobre cuáles serán las decisiones definitivas de los ingenieros de Grove.

No es nada inusual: los equipos suelen ocultar detalles antes de salir a la pista. Pero en este caso surgen algunos elementos curiosos que, sin embargo, ofrecen algunas pistas, sobre todo en cuanto a la elección de la suspensión delantera.

De hecho, en la ficha técnica del FW48 se indica que, en la parte delantera, Williams habría optado por el pull rod, al igual que Alpine y Cadillac, en contra de la tendencia de la mayoría de los equipos, mientras que en la parte trasera la solución sería el push rod.

La disposición con el puntal en la parte trasera no es sorprendente, no solo porque todos los equipos se han orientado en esa dirección por razones aerodinámicas, para que el difusor funcione mejor, que incluso con este reglamento es bastante generoso en cuanto a dimensiones, sino también porque Williams compra toda la parte trasera, incluido el cambio y la suspensión, a Mercedes.

La elección más interesante se refiere al tren delantero, la única zona en la que el equipo de Grove opera con total autonomía. Y es precisamente aquí donde las pistas no provienen del render, deliberadamente carente de referencias útiles, sino de la ficha técnica que indica un sistema pull rod y de las palabras de James Vowles con motivo de la presentación.

Williams FW48 Foto de: Williams

En declaraciones a varios medios, entre ellos Motorsport.com, el director del equipo Williams ha dado a entender que también en el FW48 encontraremos soluciones curiosas y con una identidad propia, aunque sin llegar a los extremos vistos en otros equipos como Aston Martin.

"Es realmente impresionante. Adrian Newey es simplemente un diseñador creativo y es impresionante lo que ha hecho, con brazos colocados en puntos donde no creo que deberían estar... pero él los ha puesto ahí", dijo Vowles cuando se le pidió que comentara las decisiones técnicas tomadas por Newey.

En el AMR26, el brazo delantero del triángulo superior está anclado en el punto más alto del chasis, mientras que el elemento trasero no solo está muy inclinado por razones aerodinámicas, sino que también está fijado en una posición extremadamente retrasada.

Claramente, en el Aston Martin, el equipo técnico dirigido por Adrian Newey ha optado por un esquema push rod, una solución que funciona en estrecha relación con el concepto usado en el alerón delantero. Pero al hablar de las características distintivas que se verán en el FW48 en Bahrein, Vowles no se refirió tanto al esquema como a la posición de los brazos del triángulo superior.

"En cuanto a Adrian, lo he mencionado, pero lo veréis en nuestro brazo superior: es ligeramente diferente. Pero a dónde ha ido Adrian... es realmente impresionante, muy creativo y muy extremo. No me gustaría ser un diseñador que tenga que trabajar en ese coche, ¡digámoslo así!".

El Aston Martin no fue el único coche que llamó la atención de Vowles. Aunque no participó en los test de Barcelona, Williams observó atentamente lo que sucedía en España, señalando a Red Bull, Mercedes y Ferrari como los equipos que más impresionaron.

"Me ha impresionado mucho Red Bull, sobre todo en lo que respecta a la unidad de potencia. Crear un motor desde cero y presentarlo con tanta fiabilidad es algo notable. Enhorabuena a ellos. En segundo lugar, la constancia de Ferrari. El ritmo puro aún está por descubrir, pero la constancia es realmente impresionante, una vez más desde el principio", añadió Vowles.

"Y luego Mercedes, como siempre. He trabajado con ellos durante mucho tiempo: son muy buenos interpretando los cambios en la normativa y presentando un paquete sólido y fiable. Si haces una simulación de carrera después de solo un día de pruebas, es realmente muy impresionante", dijo.

La suspensión delantera del Aston Martin Foto de: Fórmula 1