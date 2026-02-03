Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Fórmula 1
Fórmula 1
Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026
Fórmula 1 Presentación de Williams para la F1 2026

Williams F1 se pone objetivos ambiciosos en 2026 pese al retraso del FW48

El director de Williams, James Vowles, apunta alto de cara a la F1 2026: consolidar el salto dado en 2025 y seguir creciendo con Sainz y Albon.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Añadir como fuente principal
Williams FW48

Williams FW48

Foto de: Williams

Tras perderse las primeras pruebas de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Williams ha presentado la decoración de su FW48 para la temporada 2026 de la Fórmula 1, un coche que se espera vea la luz por primera vez en los test de Bahrein de la próxima semana.

Pese a empezar con "retraso" respecto a los otros 10 equipos de la parrilla que ya han podido poner sobre el asfalto sus nuevos coches de 2026, el director del equipo de Grove, James Vowles, se pone unas expectativas altas con el quinto puesto en constructores de 2025 como referencia.

"No esperamos luchar por el campeonato, pero sí esperamos que 2025 sea nuestra base establecida y que sigamos avanzando año tras año a partir de entonces", dijo.

Ahondando más en los objetivos del equipo para este cambio reglamentario, el ex de Mercedes se mostró emocionado por la oportunidad que supone para todos los equipos y destacó como punto a favor de Williams su pareja de pilotos con Carlos Sainz y Alex Albon.

"De cara a este año, personalmente estoy muy emocionado porque la F1 entra en una nueva era e incluso en las pruebas se pudo ver que es un poco impredecible entender quién está dónde y en qué momento".
 
"Y esta es una oportunidad para que sigamos avanzando como organización. Seguimos teniendo a Carlos y Alex, que es una alineación fantástica, y creo que es aún más importante en este reglamento porque la diferencia que marca el piloto aumenta".
 
"No somos ingenuos respecto al desafío que tenemos por delante ni al que tenemos ahora mismo, y que el salto del quinto al cuarto puesto es, en mi experiencia, exponencialmente más difícil de lo que ya hemos logrado. Y la única forma de lograrlo es esforzándose y simplemente empujando los límites, siendo valiente en las decisiones que tomas", añadió.

Si bien el equipo Williams llegará a Bahrein en cierta desventaja respecto al resto de equipos por su falta de tiempo en pista, James Vowles asegura que todo puede pasar en el GP de Australia que abrirá la temporada 2026, ya que todavía queda mucho desarrollo por hacer y cree que pueden ponerse rápidamente al día si hacen un buen trabajo.
 
"Nadie sabe realmente qué va a pasar en Melbourne. Es una carrera de desarrollo, depende de qué piezas lleve la gente, también parece interesante sin duda estar entre los cinco primeros. Así que nuestro punto clave ahora mismo es asegurarnos de que avanzamos como locos, alcanzamos el ritmo y vamos a las pruebas de Bahrein con la cabeza bien alta y seguimos avanzando", concluyó.

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Las fechas de presentación de la F1 2026: cuándo se presenta cada coche
Siguiente artículo Antonelli espera que las luchas sean como un "ajedrez rápido" en 2026

Mejores comentarios

Más de
Juanjo Sáez

Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Fórmula 1
Fórmula 1
Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

¿Qué fue lo que más sorprendió a Mercedes F1 en el test de Barcelona?

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
¿Qué fue lo que más sorprendió a Mercedes F1 en el test de Barcelona?

Mercedes F1 ficha a Duerksen como piloto de desarrollo para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Mercedes F1 ficha a Duerksen como piloto de desarrollo para 2026
Más de
Williams

Hay un misterio con las suspensiones de un Williams FW48 que promete ser diferente

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Williams para la F1 2026
Hay un misterio con las suspensiones de un Williams FW48 que promete ser diferente

Williams F1 admite que recargará la batería quemando combustible en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Williams para la F1 2026
Williams F1 admite que recargará la batería quemando combustible en 2026

Williams muestra el aspecto de su inédito FW48 para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Williams muestra el aspecto de su inédito FW48 para la F1 2026

Últimas noticias

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Misc Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas