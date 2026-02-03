Williams F1 se pone objetivos ambiciosos en 2026 pese al retraso del FW48

Tras perderse las primeras pruebas de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Williams ha presentado la decoración de su FW48 para la temporada 2026 de la Fórmula 1, un coche que se espera vea la luz por primera vez en los test de Bahrein de la próxima semana.

Pese a empezar con "retraso" respecto a los otros 10 equipos de la parrilla que ya han podido poner sobre el asfalto sus nuevos coches de 2026, el director del equipo de Grove, James Vowles, se pone unas expectativas altas con el quinto puesto en constructores de 2025 como referencia.

"No esperamos luchar por el campeonato, pero sí esperamos que 2025 sea nuestra base establecida y que sigamos avanzando año tras año a partir de entonces", dijo.

Ahondando más en los objetivos del equipo para este cambio reglamentario, el ex de Mercedes se mostró emocionado por la oportunidad que supone para todos los equipos y destacó como punto a favor de Williams su pareja de pilotos con Carlos Sainz y Alex Albon.

"De cara a este año, personalmente estoy muy emocionado porque la F1 entra en una nueva era e incluso en las pruebas se pudo ver que es un poco impredecible entender quién está dónde y en qué momento".



"Y esta es una oportunidad para que sigamos avanzando como organización. Seguimos teniendo a Carlos y Alex, que es una alineación fantástica, y creo que es aún más importante en este reglamento porque la diferencia que marca el piloto aumenta".



"No somos ingenuos respecto al desafío que tenemos por delante ni al que tenemos ahora mismo, y que el salto del quinto al cuarto puesto es, en mi experiencia, exponencialmente más difícil de lo que ya hemos logrado. Y la única forma de lograrlo es esforzándose y simplemente empujando los límites, siendo valiente en las decisiones que tomas", añadió.

Si bien el equipo Williams llegará a Bahrein en cierta desventaja respecto al resto de equipos por su falta de tiempo en pista, James Vowles asegura que todo puede pasar en el GP de Australia que abrirá la temporada 2026, ya que todavía queda mucho desarrollo por hacer y cree que pueden ponerse rápidamente al día si hacen un buen trabajo.



"Nadie sabe realmente qué va a pasar en Melbourne. Es una carrera de desarrollo, depende de qué piezas lleve la gente, también parece interesante sin duda estar entre los cinco primeros. Así que nuestro punto clave ahora mismo es asegurarnos de que avanzamos como locos, alcanzamos el ritmo y vamos a las pruebas de Bahrein con la cabeza bien alta y seguimos avanzando", concluyó.