Los retos a los que se enfrenta Cadillac de cara a la F1 2026

No falta ambición en Cadillac ni en sus propietarios estadounidenses, TWG Motorsports y la empresa matriz de la marca, General Motors. Eso queda reflejado en su apuesta por presentar la primera decoración de carreras del equipo durante un anuncio en el descanso de la Super Bowl, pero ese es solo un ejemplo del alcance de las acciones llevadas a cabo por la organización.

Tras reclutar rápidamente a cientos de empleados para su base europea en Silverstone, el equipo también ha encargado unas instalaciones de última generación en Fishers, Indiana, que deberían convertirse en su cuartel general principal y en su centro de producción.

Los múltiples ganadores de carreras Valtteri Bottas y Sergio Pérez se han incorporado al proyecto aportando una enorme experiencia y un conocimiento profundo de cómo debe funcionar una organización puntera de F1, gracias a su paso por equipos campeones como Mercedes y Red Bull, respectivamente.

Foto de: Cadillac Communications

Llegar a la parrilla

El primer desafío al que se enfrentó Cadillac fue, simplemente, poder estar en la parrilla de salida en Australia, después de haber recibido la confirmación de que se le permitiría entrar en el campeonato recién en noviembre de 2024. No podía permitirse esperar a un visto bueno formal para empezar a construir su incipiente estructura multinacional, pero a partir de ese momento el proceso de contratación se intensificó aún más, hasta contar ahora con una plantilla que supera holgadamente las 500 personas.

Hasta ahora, Cadillac ha cumplido todos los plazos internos que se había marcado, siendo uno de los primeros equipos en completar vueltas con su coche de 2026. "Nos enfrentábamos a plazos extremadamente ajustados", explicó Lowdon a Motorsport.com. "Pero estoy realmente orgulloso de que el equipo haya cumplido todos y cada uno de ellos. Y ya he dicho antes con confianza que somos un equipo que va según lo previsto y seguimos yendo según lo previsto, lo cual creo que es un logro enorme para todos los que forman parte del equipo".

Foto de: Cadillac Communications

¿Cuál es el objetivo de Cadillac en 2026?

Pero como primer equipo de expansión de la F1 en una década, la escudería no se hace ilusiones sobre los desafíos que aún están por llegar en su temporada de debut y más allá. No completó un número especialmente alto de vueltas —164— en el shakedown de Barcelona y afronta ahora dos semanas intensas en Bahrein para pulir otros aspectos. Contar con unidades de potencia y cajas de cambios Ferrari debería jugar a su favor, pero está por ver lo competitivo que será su primer chasis.

Dado el enorme número de incógnitas en esta nueva era de la F1, fijarse un objetivo concreto en el campeonato de constructores sería, a estas alturas, una quimera. Aun así, Cadillac quiere ser un equipo respetable desde el primer momento y demostrar que va en serio en su ambición.

"Cuando caiga la bandera en Abu Dhabi, podremos mirar atrás y verlo", dijo Lowdon. "Es un viaje hacia lo desconocido para todos los equipos con el nuevo reglamento y las nuevas unidades de potencia. Va a ser una especie de nueva forma de competir, y es muy, muy difícil establecer objetivos absolutos en una situación así. Pero analizamos constantemente cada una de las cosas que hacemos".

Sea cual sea el resultado de su temporada de novato, Lowdon subrayó que es crucial que el equipo se mantenga unido y aprenda de sus errores. Solo una cultura transparente y sin culpables puede ayudarles a conseguirlo, y el equipo ha reclutado específicamente a personal con esa mentalidad.

"Creo que esto es un trabajo de equipo. Y la clave de los deportes de equipo es inculcar una honestidad absoluta dentro del grupo, con un feedback sincero", explicó Lowdon. "Si cometemos errores en algún punto, esos errores pueden ocurrir. Estamos todos juntos en esto. Nos ayudamos unos a otros. Así es como funcionan los mejores equipos. Y estamos intentando construir un equipo realmente, realmente bueno. Así que seremos autocríticos, pero con las razones correctas en mente".