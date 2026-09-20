Vowles revela un avance secreto de Williams que solo conocen 19 empleados

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El director de Williams se sigue mostrando confiado en el futuro del equipo y asegura que hay un plan de fabricación que mejorará todo.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
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Detalles técnicos del Williams FW48

Detalles técnicos del Williams FW48

Foto de: Federico Basile / AG Photo

Muchos veían las reglas de 2026 una buena oportunidad para Williams, equipado además con el motor Mercedes de referencia. Sin embargo, el resultado ha sido otra decepción, y que de nuevo tengan que apostarlo todo al curso que viene.

En un encuentro con medios españoles entre los que estaba Motorsport.com durante el GP de España en Madring, se le preguntó al director James Vowles qué podía prometer al público de Carlos Sainz para 2027, y qué había que mejorar. Y el británico respondió: "Lo que probablemente hay que entender es que este es el mayor cambio normativo que hemos tenido en 25 años. Pero el año que viene, aunque haya un cambio en la normativa sobre la unidad de potencia y otro en la normativa aerodinámica, serán pequeños. Y eso significa que, aunque sigamos estando rezagados en algunas áreas, los cambios del año que viene no provocarán los problemas que ha habido este año".

Sobre el hecho de haber convencido a Sainz para renovar por varios años, Vowles señala que el madrileño sabe que van en la buena dirección: "Obviamente Carlos tiene una visión clara de lo que estamos haciendo en la fábrica, de lo que estamos cambiando, en qué estamos trabajando y de lo que ocurre en el túnel de viento"

"Además, está pilotando en el simulador el coche del año que viene y puede ver que supone un buen paso adelante para la próxima temporada".

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Federico Basile

Vowles, sin embargo, no quiere dar falsas promesas, y avisa: "Para que todos estén preparados, ni siquiera el año que viene estaremos donde yo quiero que estemos, donde Carlos quiere que estemos. Solo será un paso adelante".

"Lo que él ve es a más largo plazo, más allá de un solo año: hay algunos conceptos realmente interesantes en los que estoy trabajando, y por eso quiere quedarse aquí durante ese tiempo. En resumen, hemos cometido errores, no los repetiremos el año que viene —estoy muy seguro de ello— y hay un buen desarrollo, pero es más bien nuestro futuro más allá de ese punto lo que le ilusiona a él y a mí".

Williams está cambiando la forma en que fabrica sus coches

El director de Williams sugirió que el coche de 2027 se está fabricando con métodos y estrategias diferentes, y cree que los rivales analizarán ese monoplaza. "Si son capaces de averiguar lo que hemos hecho, sí", bromea.

Al pedirle más detalles de qué están haciendo de manera diferente en el próximo Williams, explicó: "Lo principal es que se trata, muy concretamente, de lo que hemos estado haciendo con el chasis y otros elementos que son estructuras de carbono muy, muy grandes".

Fábrica de Williams

Fábrica de Williams

Foto de: Motorsport Images

"Así que no se aplica a un alerón pequeño, sino a una forma de trabajar a gran escala. Y hay una forma tradicional de hacerlo que llevaba 15 años en vigor. Lo que hemos hecho ahora es completamente diferente a lo que hemos hecho en los últimos 15 años, completamente diferente".

"Más que eso. Porque incluso en nuestro edificio, solo hay siete personas en el departamento de diseño que estén al tanto. Y en el de fabricación, solo había doce personas que supieran lo que estamos haciendo. Porque ahora hay que protegerlo durante el mayor tiempo posible. El producto está fabricado y es de muy buena calidad.
Ha superado todas las pruebas necesarias. Está listo para salir. Así que estoy contento con eso. Y es mucho más ligero y resistente", admitió.

Williams no quiere simplemente hacer el coche más ligero

Después de un sobrepeso de 30kg al empezar este año, Vowles aclaró que simplemente 'adelgazar' el coche, no es buena idea ni sería sinónimo de éxito para el futuro: "Porque lo que importa para nosotros no es solo fabricar un producto más ligero. Eso ya lo sabemos hacer. Podemos fabricar productos más ligeros y corregir nuestros errores, pero eso no sería una buena forma de gastar el dinero".

"Una buena forma de gastar el dinero es que, si se me ocurren ideas que permitan conseguir un coche más resistente y ligero —aunque lleve más tiempo—, pero de una forma completamente diferente que implique que empecemos a aprender nuevas técnicas y métodos, invirtamos en ello al mismo tiempo. Limitarme a hacerlo más ligero no es tan importante".

"Sin duda, se trata de tiempo por vuelta, pero volveríamos a estar en el mismo punto en el que estábamos hace 12 o 24 meses. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Para mí, una es innovación. La otra es simplemente mejorar ligeramente lo que estamos haciendo", finalizó.

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