¿Fue Cadillac "más rápido" que Williams en la carrera de F1 del Madring?

Cadillac ha ocupado la parte trasera de la parrilla de Fórmula 1 hasta ahora en su temporada de debut, peleando inicialmente con Aston Martin antes de que estos últimos dieran un paso adelante.

Sin embargo, el ritmo de carrera del equipo en el Gran Premio de España fue alentador, aunque los puntos siguen resistiéndose.

Sergio Pérez rodaba 17º cuando una fuga de agua puso fin definitivamente a su carrera, pero el mexicano se mostró encantado con su rendimiento, aunque admitió que estuvo "un poco condicionado por las características del circuito" del nuevo Madring.

"Tuve prácticamente el mismo ritmo que Alex Albon durante toda la carrera", comentó Pérez. "Estuve a uno o dos segundos de él hasta que tuvimos el problema. Así que fue un fin de semana realmente sólido para el equipo en términos de ritmo. Lo llevamos todo al límite, estábamos al límite con los frenos, pero apretamos hasta el máximo y estoy contento con eso".

Pérez aprovechó al máximo una salida movida para pasar de la 18ª a la 16ª posición, por delante de Yuki Tsunoda y Carlos Sainz, pero lo que más le llamó la atención fue su ritmo en comparación con Albon, al que estuvo siguiendo de cerca.

Alexander Albon, Williams, leads Sergio Perez, Cadillac Photo by: Peter Fox / Getty Images

"Eso es lo más positivo del fin de semana: estuvimos con ellos desde la primera vuelta hasta el final", añadió el mexicano. "De hecho, creo que fuimos más rápidos que Albon en el segundo stint, así que estoy muy contento con eso. Simplemente tenemos que mantener este impulso y asegurarnos de tener fiabilidad, pero como equipo estoy orgulloso de que lleváramos todo al límite".

Albon y Pérez siguieron la misma estrategia, lo que facilita la comparación: ambos comenzaron con el compuesto medio y cambiaron a los duros durante el periodo de Virtual Safety Car.

En el primer stint, Pérez fue 0,403 segundos por vuelta más lento, pero una vez que ambos montaron el compuesto más duro, el piloto de Cadillac pasó a ser 0,351 segundos más rápido, hasta que empezó a perder tiempo tanto por su problema técnico como por las banderas azules.

Las muestras son relativamente pequeñas —11 vueltas representativas en el primer stint y ocho en el segundo—, pero los datos son claros y consistentes.

Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, sin embargo, pasó la tarde madrileña en la parte trasera del pelotón y terminó mucho menos satisfecho, especialmente porque la fiabilidad sigue siendo un problema para Cadillac. El equipo ha sufrido 11 abandonos o carreras no iniciadas en lo que va de 2026, una cifra sensiblemente inferior a los 15 de Aston Martin, pero muy superior a la del siguiente equipo de la lista, Williams, con siete.

"Sabemos que tenemos que mejorar", dijo el finlandés entre risas nerviosas. "El coche todavía no es lo suficientemente robusto y tenemos que hacerlo mucho más rápido. Y la degradación de hoy pone de manifiesto todo lo que nos falta, porque es muchísimo mayor que la de nuestros rivales".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Al final nos faltó mucho ritmo. Sabíamos que iba a ser una carrera difícil, pero quizá fue incluso más dura de lo que esperaba. Además, tuvimos que gestionar las temperaturas de los frenos durante toda la carrera, así que tuvimos que hacer bastante 'lift and coast' de principio a fin. Pero terminamos, y eso es positivo".

Cuando se le mencionó la satisfacción de Pérez por haber podido plantar cara a Albon en términos de ritmo, Bottas introdujo un matiz: "Al principio podemos estar ahí, ya lo hemos visto, pero a medida que avanza la carrera, la degradación empeora".

"Pero, de hecho, para la próxima carrera tengo más esperanzas de que podamos estar ahí. En Bakú, las únicas curvas de alta velocidad se hacen a fondo; el resto son curvas de baja o media velocidad".

Cadillac tratará, por tanto, de mejorar en Azerbaiyán sus mejores resultados hasta ahora —18º en clasificación de un gran premio y 14º los domingos—, en un circuito donde la falta de carga aerodinámica del MAC-26 no debería penalizar tanto.