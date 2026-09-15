Albon no cree que las mejoras metan a Williams en la zona media: "Estamos a 50 segundos"

Williams lleva meses mirando al Gran Premio de Azerbaiyán como una de las fechas más importantes de su temporada 2026. El equipo de Grove prepara para Bakú el mayor paquete de actualizaciones del año, hasta el punto de que James Vowles llegó a definir la evolución como prácticamente un "coche nuevo".

Sin embargo, Alex Albon no quiere alimentar unas expectativas que considera poco realistas.

El británico-tailandés fue muy claro tras el Gran Premio de España en Madrid: el déficit actual del FW48 es demasiado grande como para pensar que una sola actualización, por importante que sea, vaya a colocar inmediatamente a Williams en la lucha con la zona media.

"Siendo realistas, ahora mismo estamos terminando las carreras unos 50 segundos por detrás de la zona media", explicó Albon.

"Así que estamos perdiendo más o menos un segundo por vuelta en carrera. Tendría que ser una actualización bastante grande para recuperar eso".

Williams llegará a Bakú después de otro fin de semana complicado en el Madring. Albon únicamente pudo terminar 15º, mientras que Carlos Sainz abandonó tras una carrera en la que además recibió una sanción de cinco segundos por su incidente con Fernando Alonso.

El resultado volvió a evidenciar una situación que se ha repetido durante buena parte del año: Williams se encuentra habitualmente en la parte trasera de la zona media y su competitividad cambia considerablemente dependiendo del circuito.

"Sabemos que va a ser un buen paso", añadió Albon sobre las novedades que llegarán en Azerbaiyán. "¿Va a ser todo el paso que necesitamos? Tengo esperanzas, pero no creo que lo sea".

Williams lleva meses esperando a Bakú

Las expectativas alrededor del paquete de Bakú no han aparecido de la nada.

Después de un inicio de temporada muy complicado, marcado por el retraso en la fabricación del FW48 y especialmente por el exceso de peso del monoplaza, Williams diseñó un programa de desarrollo en varias fases.

El equipo introdujo algunos cambios durante la primera mitad del campeonato, incluido un paquete en Miami y un nuevo alerón delantero en Silverstone, pero reservó su evolución más importante para el Gran Premio de Azerbaiyán.

Vowles llegó a definirlo como un monoplaza "B-spec" que incluiría un nuevo chasis y diferentes elementos asociados, además de una importante reducción de peso. El objetivo no era únicamente encontrar tiempo por vuelta, sino también demostrar que Williams era capaz de diseñar y fabricar una evolución de semejante magnitud en plena temporada.

Pero mientras Williams preparaba ese gran paso, sus rivales tampoco se quedaron quietos.

Y ese es precisamente uno de los problemas que Albon identifica. "Lo interesante este año es que normalmente los equipos de la zona media traen una o dos actualizaciones durante la temporada. Más o menos siempre había sido así", explicó.

"Este año, incluso los equipos de la zona media están trayendo tres o cuatro actualizaciones y además el tamaño de esas mejoras es enorme".

Equipos como Audi, Aston Martin o Racing Bulls han mantenido un ritmo de desarrollo elevado durante la temporada, mientras que Williams ha ido perdiendo terreno progresivamente. El propio Vowles ya había destacado meses atrás la velocidad con la que estaban evolucionando varios de sus rivales.

"En un año normal, lo que llevamos a Bakú nos habría vuelto a meter en la pelea", reconoció Albon.

"Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. La velocidad de la carrera de desarrollo este año es enorme y nosotros nos hemos quedado atrás".

Williams ya mira también a 2027

Eso explica que Albon no espere milagros cuando el nuevo paquete aparezca finalmente en el circuito urbano de Bakú.

Williams arrancó 2026 con muchas expectativas después de terminar quinto en el Mundial de Constructores de 2025 y conseguir varios podios, pero el nuevo reglamento técnico no ha dado inicialmente el salto que esperaba el equipo.

El FW48 nació tarde y con sobrepeso, lo que condicionó especialmente las primeras carreras. Aunque Williams consiguió puntuar posteriormente en Miami y Mónaco, sus resultados volvieron a empeorar conforme avanzó la temporada y sus rivales introdujeron más novedades.

Antes de Madrid, Albon llevaba sin puntuar desde su octavo puesto en Mónaco y Williams había atravesado varios fines de semana lejos del top 10.

La situación ha obligado también al equipo a equilibrar el desarrollo del coche actual con el proyecto de la próxima temporada.

"Desgraciadamente ya lo dijimos el año pasado, pero el foco también está en el año que viene", admitió Albon.

"Nos damos cuenta de que ahora mismo estamos demasiado lejos como para pensar que un par de actualizaciones este año van a solucionarlo. Tenemos que centrarnos en el año que viene".

Williams, por tanto, espera dar un paso importante en Azerbaiyán. Pero después de meses señalando Bakú como el momento en el que finalmente podría acercarse a sus rivales, su propio piloto avisa de la magnitud real del desafío.

Porque una cosa es mejorar el FW48 y otra muy diferente recuperar, de golpe, los aproximadamente 50 segundos que Albon calcula que ahora mismo separan a Williams de la zona media.