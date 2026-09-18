Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Austria (Red Bull Ring), con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Austria (Red Bull Ring), con Live Timing

El jefe de Williams duda que la FIA tenga un "as en la manga" para Alonso en 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
El jefe de Williams duda que la FIA tenga un "as en la manga" para Alonso en 2027

Mercedes estrenó una curiosa solución en Madrid… y la retiró horas después

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Mercedes estrenó una curiosa solución en Madrid… y la retiró horas después

Acosta y Espargaró dan el primer golpe para KTM en el Red Bull Ring

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Acosta y Espargaró dan el primer golpe para KTM en el Red Bull Ring

La FIA confirma que el acuerdo ACO-WEC seguirá en 2027 tras los rumores sobre una disputa

WEC
WEC
Fuji
La FIA confirma que el acuerdo ACO-WEC seguirá en 2027 tras los rumores sobre una disputa

Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú: ¡de jueves a sábado!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú: ¡de jueves a sábado!

El ex dueño de Lotus F1 será juzgado en un juicio relacionado con el equipo

Fórmula 1
Fórmula 1
El ex dueño de Lotus F1 será juzgado en un juicio relacionado con el equipo

A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Austria, en el Red Bull Ring

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Austria, en el Red Bull Ring
Fórmula 1

El jefe de Williams duda que la FIA tenga un "as en la manga" para Alonso en 2027

James Vowles cree que a estas alturas ya no habrá cambios en los coches de la F1 2027, y que si acaso serán deportivos.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
James Vowles, Williams

James Vowles, Williams

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

En medio de las críticas continuas a esta generación actual de monoplazas de la F1 con las nuevas reglas de 2026, Fernando Alonso reveló que habla a menudo con el presidente de la FIA Ben Sulayem y el de la F1, Stefano Domenicali, sobre cómo debe cambiar la categoría reina, que "no puede seguir así" mucho más tiempo.

El presidente de la FIA, cuando le preguntaron por la posibilidad de que Alonso esté tan descontento con esta F1 que decida dejarlo, aseguró que harían lo posible para que se quede, y Motorsport.com ha podido saber que hubo una charla entre el piloto y Sulayem el sábado en Madring.

Sin embargo, no todo se centra en 2027 donde, como ya recordó el presidente de la FIA, ya se ha hecho un ajuste en el reparto de energía entre la combustión y lo eléctrico (ahora es aproximademente del 50-50%, en 2027 será del 58-42% y en 2028, del 60-40%). Alonso, de renovar, lo haría para más años que el próximo, y ahí es donde quiere que la F1 actúe.

También puedes leer:

De hecho cuando se le preguntó al director de Williams, James Vowles, por si hay algún as en la manga que se pueda cambiar para el próximo curso, en una charla en la que estuvo presente Motorsport.com en Madring, dijo: "No, no lo creo. Creo que, para que cambiemos las normas, el único foro en el que podemos hacerlo es en las Comisiones de la F1. Y ahora mismo no hay suficiente interés".

"La unidad de potencia, sin duda, no la podemos cambiar, porque los fabricantes de unidades de potencia no podrían adaptarse a ello a estas alturas. Y en cuanto a la aerodinámica, cambiarla ahora echaría por tierra el trabajo que mucha gente ha estado realizando ya".

"Así que no creo que consigan los votos necesarios para hacerlo. Y, normalmente, hablamos de eso entre bastidores. Así que, si se trata de reglamentos estructurales en cuanto al coche y la unidad de potencia, no".

"Si se trata de reglamentos deportivos, quizá. Pero para mí es menos importante. Quizá que las carreras sean más cortas o algo por el estilo", concluyó.

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Mercedes estrenó una curiosa solución en Madrid… y la retiró horas después

Mejores comentarios
Más de
Jose Carlos de Celis

¿Cuándo es la próxima carrera de F1? ¿Y de MotoGP, IndyCar, WRC y más?

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Cuándo es la próxima carrera de F1? ¿Y de MotoGP, IndyCar, WRC y más?

Importante fichaje para Alpine: llega el ex director técnico de Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Importante fichaje para Alpine: llega el ex director técnico de Mercedes

Este es el DKR FC Hilux de cero emisiones que competirá en el Dakar 2027

Dakar
Dakar
Este es el DKR FC Hilux de cero emisiones que competirá en el Dakar 2027
Más de
Fernando Alonso

Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú: ¡de jueves a sábado!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú: ¡de jueves a sábado!

Vídeo: Alonso añade un llamativo Bugatti Veyron cromado a su colección

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Vídeo: Alonso añade un llamativo Bugatti Veyron cromado a su colección

Alonso podría estar compitiendo hasta los 60 años, dice Checo Pérez

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Alonso podría estar compitiendo hasta los 60 años, dice Checo Pérez
Más de
Williams

Albon no cree que las mejoras metan a Williams en la zona media: "Estamos a 50 segundos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Albon no cree que las mejoras metan a Williams en la zona media: "Estamos a 50 segundos"

Vowles protege a Sainz y Albon tras Madring: "Es nuestra responsabilidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Vowles protege a Sainz y Albon tras Madring: "Es nuestra responsabilidad"

¿Quién es Franco Colapinto? Edad, equipo, trayectoria y todo sobre el piloto argentino de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
¿Quién es Franco Colapinto? Edad, equipo, trayectoria y todo sobre el piloto argentino de F1

Últimas noticias

MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Austria (Red Bull Ring), con Live Timing

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Austria
MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Austria (Red Bull Ring), con Live Timing

El jefe de Williams duda que la FIA tenga un "as en la manga" para Alonso en 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
El jefe de Williams duda que la FIA tenga un "as en la manga" para Alonso en 2027

Mercedes estrenó una curiosa solución en Madrid… y la retiró horas después

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Mercedes estrenó una curiosa solución en Madrid… y la retiró horas después

Acosta y Espargaró dan el primer golpe para KTM en el Red Bull Ring

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Austria
Acosta y Espargaró dan el primer golpe para KTM en el Red Bull Ring