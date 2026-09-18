El jefe de Williams duda que la FIA tenga un "as en la manga" para Alonso en 2027

En medio de las críticas continuas a esta generación actual de monoplazas de la F1 con las nuevas reglas de 2026, Fernando Alonso reveló que habla a menudo con el presidente de la FIA Ben Sulayem y el de la F1, Stefano Domenicali, sobre cómo debe cambiar la categoría reina, que "no puede seguir así" mucho más tiempo.

El presidente de la FIA, cuando le preguntaron por la posibilidad de que Alonso esté tan descontento con esta F1 que decida dejarlo, aseguró que harían lo posible para que se quede, y Motorsport.com ha podido saber que hubo una charla entre el piloto y Sulayem el sábado en Madring.

Sin embargo, no todo se centra en 2027 donde, como ya recordó el presidente de la FIA, ya se ha hecho un ajuste en el reparto de energía entre la combustión y lo eléctrico (ahora es aproximademente del 50-50%, en 2027 será del 58-42% y en 2028, del 60-40%). Alonso, de renovar, lo haría para más años que el próximo, y ahí es donde quiere que la F1 actúe.

De hecho cuando se le preguntó al director de Williams, James Vowles, por si hay algún as en la manga que se pueda cambiar para el próximo curso, en una charla en la que estuvo presente Motorsport.com en Madring, dijo: "No, no lo creo. Creo que, para que cambiemos las normas, el único foro en el que podemos hacerlo es en las Comisiones de la F1. Y ahora mismo no hay suficiente interés".

"La unidad de potencia, sin duda, no la podemos cambiar, porque los fabricantes de unidades de potencia no podrían adaptarse a ello a estas alturas. Y en cuanto a la aerodinámica, cambiarla ahora echaría por tierra el trabajo que mucha gente ha estado realizando ya".

"Así que no creo que consigan los votos necesarios para hacerlo. Y, normalmente, hablamos de eso entre bastidores. Así que, si se trata de reglamentos estructurales en cuanto al coche y la unidad de potencia, no".

"Si se trata de reglamentos deportivos, quizá. Pero para mí es menos importante. Quizá que las carreras sean más cortas o algo por el estilo", concluyó.