Vowles culpa a Alonso del toque Sainz-Piastri en Hungría

Oscar Piastri estaba furioso con Carlos Sainz tras la carrera de Hungría por el toque entre ambos cuando el de McLaren iba a doblar al español. Muchos, incluido el piloto australiano, creen que perdió ahí una carrera que podía ganar, y el madrileño fue sancionado por ello.

Ahora, en su análisis posterior cada carrera, James Vowles, director de Williams, recordó que el sistema de banderas azules falló y que eso complicó las cosas, pero asegura que, en última instancia, el primero que no hizo lo debido fue Fernando Alonso.

"Cuando el sistema falla, los mecanismos de la FIA pueden dejar de responder, por lo que debemos contar con una vía de comunicación más eficaz. En la carrera del domingo, el sistema automático de bandera azul, por decirlo de la forma más sencilla, no funcionaba", explicó.

"En un momento dado, nos vimos obligados a esperar a que los comisarios de pista intervinieran con sus banderas. Sin embargo, para ellos es extremadamente difícil determinar qué coche va en cabeza y cuándo deben ondear la bandera. Después se encendieron las luces azules en los paneles, pero no se entendió a qué piloto se dirigían exactamente esas luces".

Alonso rodaba detrás de Carlos Sainz y le pasó justo cuando Oscar Piastri llegaba a ellos, y Vowles defiende que lo que realmente desencadenó el incidente fue que el asturiano, en lugar de ceder el paso a Piastri, prefirió atacar a Sainz.

"Fernando tuvo un gran número de luces azules encendidas a lo largo del circuito, pero de hecho mantuvo su posición por delante de Oscar. Según el reglamento, hay que ceder el paso por orden, es decir, Fernando tenía que haber cedido su posición antes, pero no lo hizo".

"Lo que ocurrió es que no lo hizo y por el contrario, al entrar en la primera curva, adelantó a Carlos por la línea interior para hacerse con la posición. Así que en ese momento Sainz pasó a ser el coche de detrás, y cuando lo eres, tienes que ceder la posición antes de pasar por un número determinado de puestos de comisarios"

"Sin embargo, en la recta que lleva a la curva 2, Sainz se pudo delante de nuevo, así que Fernando era de nuevo el coche que iba detrás, con luces azules indicando. Y de nuevo, en la siguiente curva, Alonso se metió por el interior de Sainz, lo que volví a dejar a Sainz como el coche de detrás. Y si lo ves en vídeo, cuando Sainz intentó volver a su trazada, fue justo cuando Óscar, que venía por detrás, se metió hacia el interior [y se tocaron]".

Los comisarios impusieron una penalización de 5 segundos a Carlos Sainz por haber provocado el accidente, pero no investigaron la reacción de Alonso. Y sin querer ir más allá, Vowles reconoció que los errores de comunicación fueron por el fallo del sistema: "Lo que lo complicó fue que fundalmente, sin el sistema automático, los coches se quedan donde están quizás durante más tiempo del que deberían".

"Lo segundo es que deberías saber exactamente cuál es el coche que va detrás en el momento concreto. Le comunicamos por radio a Carlos que Piastri se acercaba en la primera curva. Lo que deberíamos haber hecho, puesto que no estábamos luchando por los puntos, deberíamos haber reiterado esa advertencia en el punto crítico en el que iban en paralelo con Fernando al entrar en la segunda curva. Esa es precisamente la parte a la que me refiero como error nuestro"

"Pero lo que espero que veáis en esto es que no fue en absoluto un intento deliberado de obstaculizar a Oscar. De hecho, en ese momento, había otro coche que estaba detrás, y él probablemente debía cederle el paso antes que nosotros".