Vídeo: Alonso añade un llamativo Bugatti Veyron cromado a su colección
Fernando Alonso ha incorporado a su amplia colección privada de coches con un Bugatti 16.4 Veyron Grand Sport con carrocería cromada.
El bicampeón del mundo de Fórmula 1 español, Fernando Alonso, ha sido visto recogiendo un nuevo Bugatti 16.4 Veyron Grand Sport con carrocería cromada.
Con este nuevo hiperdeportivo, el piloto asturiano amplía su ya de por sí impresionante colección privada de coches, que incluye entre otros un Mercedes-Benz CLK GTR y un Pagani Zonda Verde Diamante.
El Bugatti 16.4 Veyron Grand Sport está propulsado por un motor W16 de 8,0 litros con cuatro turbocompresores, que inicialmente desarrollaba 1.001 caballos de potencia, mientras que los modelos posteriores alcanzaban los 1.200 caballos. Acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 407 km/h.
En este caso, Fernando Alonso ha sustituido el clásico diseño bicolor por un llamativo acabado cromado.
En las redes sociales circularon imágenes del piloto español recogiendo su nuevo bólido, y muchos aficionados elogiaron su buen gusto. "¡Su colección es impresionante!", dijo un aficionado en Instagram, mientras que otro añadió: "Tío, colecciona hipercoches como si fueran Pokémon".
Esto ha tenido lugar tras el Gran Premio de España inaugural en el nuevo circuito de Madring. Alonso terminó 17º, mientras que su compañero de equipo en Aston Martin, Lance Stroll, abandonó la carrera.
La escudería de Silverstone está atravesando una temporada 2026 muy complicada hasta el momento. Y aunque presentó un coche de especificación 'B' en el Gran Premio de Hungría, para más tarde introducir en el Gran Premio de los Países Bajos nuevas actualizaciones en su unidad de potencia.
Aston Martin ocupa actualmente el décimo puesto en la clasificación de constructores con tres puntos, solo por delante del recién creado equipo Cadillac.
La colección de coches de Fernando Alonso
Se cree que los siguientes coches forman parte del espectacular garaje de Alonso:
- Aston Martin Valkyrie
- Aston Martin Valiant
- Aston Martin DBX707
- Aston Martin DBX S
- Ferrari LaFerrari
- Ferrari 599 GTB Edición Alonso
- Ferrari 512 TR
- McLaren P1
- Porsche 918 Spyder
- Mercedes SLR McLaren Edición 722
- Bugatti 16.4 Veyron Grand Sport
- Bugatti EB110 GT
- Pagani Zonda Verde Diamante
- Maserati GranCabrio
- Lamborghini Sián
- Ferrari Enzo (anteriormente en mi poder)
- McLaren Elva (anteriormente en mi poder)
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