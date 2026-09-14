Honda enfría el plan de Ben Sulayem para ayudar a Alonso: "No hay magia"

El futuro de Fernando Alonso ha terminado poniendo al motor Honda en el centro de uno de los debates más inesperados del Gran Premio de España. Mohammed Ben Sulayem quiere que el asturiano siga en la Fórmula 1 y está dispuesto a explorar qué más puede hacer la FIA para ayudar a Aston Martin y a su motorista a salir del agujero. Pero desde Honda, al menos por ahora, no esperan ningún milagro.

El presidente de la FIA aprovechó su estancia en Madrid para dejar muy clara su postura respecto al futuro del bicampeón del mundo. Después de haber hablado con Alonso en Monza y reunirse también con Lawrence Stroll en Madrid, Ben Sulayem aseguró que no quería ver al español abandonar la categoría condicionado por la falta de competitividad de Aston Martin y Honda.

"No nos podemos permitir que Fernando, un gran campeón, se vaya sólo por las circunstancias", afirmó Ben Sulayem durante el New Economy Forum de Madrid. El máximo responsable de la FIA también desveló que había preguntado directamente al asturiano qué necesitaba para mejorar la situación y recordó que el organismo ya había impulsado cambios reglamentarios anteriormente.

Pero sus movimientos podrían no terminar ahí.

Durante el fin de semana del GP de España aparecieron informaciones que apuntaban a que Ben Sulayem estaba explorando un nuevo paquete de concesiones que ayudase a Honda a acelerar el desarrollo de su unidad de potencia de cara a 2027. Entre las posibilidades planteadas estarían una mayor libertad de homologación, más margen económico o medidas concretas en aquellas áreas en las que el fabricante japonés considera que su recuperación está limitada. Por el momento no existe, sin embargo, una propuesta reglamentaria definida.

Y cuando se preguntó directamente a Honda por ello después de la carrera de Madrid, la respuesta fue mucho más prudente.

Honda no espera ningún milagro de la FIA

Mohammed Ben Sulayem, Presidente, FIA, Lawrence Stroll, Propietario, Aston Martin F1 Team Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Shintaro Orihara, ingeniero jefe del proyecto de F1 de Honda, reconoció que no conoce qué medidas concretas está estudiando Ben Sulayem ni si existe ya una propuesta que pueda acelerar el progreso del fabricante japonés.

"No lo sé, pero él está pensando mucho", respondió Orihara cuando se le preguntó por las palabras del presidente de la FIA.

Y acto seguido dejó clara la filosofía con la que Honda afronta la situación: "No creo que pueda darnos ninguna solución mágica. Nosotros simplemente nos centramos en nuestro plan de desarrollo y trabajamos duro para mejorar nuestro producto. Ese es nuestro plan en estos momentos".

Preguntado específicamente por si Honda había mantenido ya conversaciones con Ben Sulayem para trasladarle ideas o peticiones concretas, Orihara volvió a desmarcarse: "No tengo ni idea".

Es una respuesta significativa porque rebaja, al menos desde el lado de Honda, las expectativas generadas durante el fin de semana de Madrid. Ben Sulayem puede estar dispuesto a buscar una vía para facilitar la recuperación del motorista japonés, pero Honda no quiere construir su futuro alrededor de unas concesiones que todavía ni siquiera están definidas.

Y, sobre todo, sabe que ninguna modificación reglamentaria puede convertir de un día para otro su unidad de potencia en una referencia.

Honda ya se ha beneficiado esta temporada del mecanismo ADUO —Additional Development and Upgrade Opportunities— introducido precisamente para permitir que los fabricantes que se encuentren por detrás puedan recuperar terreno.

Tras el primer periodo de evaluación, la FIA determinó que Honda estaba a más de un 4% del mejor índice de rendimiento del motor de combustión, por lo que recibió dos homologaciones adicionales tanto para 2026 como para 2027, además de más margen presupuestario y horas de banco de pruebas. Ferrari y Audi quedaron en la misma franja, mientras que Mercedes recibió una homologación adicional al situarse entre el 2% y el 4%. En el segundo periodo no se concedieron nuevas homologaciones a ningún motorista.

El sistema no es un Balance of Performance ni permite a la FIA entregar directamente caballos extra a quien va por detrás. Lo que hace es proporcionar más recursos y oportunidades de desarrollo para que sea el propio fabricante quien encuentre ese rendimiento. La propia FIA lo definió desde el principio como una ayuda para desarrollar, no como una "solución mágica". Una expresión que, curiosamente, coincide prácticamente con la utilizada ahora por Orihara.

Honda ya utilizó una de esas oportunidades de desarrollo en Zandvoort, con una evolución del motor de combustión que supuso un pequeño paso adelante, aunque sin transformar el rendimiento del Aston Martin y dejando todavía trabajo pendiente en aspectos como la manejabilidad. Por eso, aunque Ben Sulayem estudie nuevas fórmulas para acelerar la recuperación de Honda y mejorar las perspectivas de Alonso de cara a 2027, en Sakura mantienen los pies en el suelo: no esperan ninguna solución mágica y confían en que el verdadero salto llegue de su propio desarrollo.