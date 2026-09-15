Así cambiarían los pilotos de F1 el "estupendo" circuito de Madring

El estreno del circuito de Madring de Fórmula 1 generó mucha admiración a una vuelta pero críticas tras una carrera falta de acción, sin apenas adelantamientos. Motorsport.com ha podido saber que la FIA ya trabaja en cambiar el diseño y que los organizadores están abiertos a hacerlo, pero... ¿qué cambiar?

La llegada a la chicane de las curvas 5-6 para que haya una mayor frenada; que también se tenga que frenar más en la curva 13 tras la Monumental y la anchura de la curva 20 son algunas de las ideas en mente, pero tal vez la opinión más importante deba ser la de los pilotos, que hablaron de cómo mejorar el Madring.

El embajador del gran premio, que ayudó en las primeras fases de la creación de la pista (y también propuso un cambio cuando estuvo hecha, pero no se hizo), declaró: "Creo que los buenos circuitos urbanos como Bakú o Macao suelen tener un único punto de adelantamiento con una recta muy larga".

"Creo que solo tenemos que echar un vistazo a ver dónde existe la posibilidad de añadir ese punto de adelantamiento y comprobar si es factible, pero creo que le vendría muy bien al circuito tenerlo, porque, por lo demás, para ser la primera vez, creo que ha sido todo un éxito. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que ha sido un circuito estupendo, una ciudad fantástica para visitar, una organización excelente y, probablemente, lo único que le falta ahora al circuito es un punto de adelantamiento".

El otro piloto local, Fernando Alonso, que también elogió la organización, analizó: "Probablemente necesitemos ver con la FIA qué podemos hacer. Quizás la 10 y la zona de las curvas 5, 6, 7. Sería bueno tener algo ahí, pero creo que hay una limitación porque vamos por debajo de la carretera, hay un puente ahí".

"Entonces creo que va a ser un desafío, pero creo que están abiertos a escuchar nuestros comentarios. No sé si la carrera fue divertida o no, pero no fue difícil adelantar. Entonces, tal vez haya que pensar en un par de ajustes dentro de las limitaciones del espacio".

Fernando Alonso, Aston Martin Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El primer ganador de la historia del Madring, Andrea Kimi Antonelli, que además lidera el mundial, asegura que disfrutó de la clasificación, pero no de la carrera: "Sin duda, no ofrece oportunidades de adelantamiento y no te empuja a intentar una maniobra, porque el 80% de las veces podrías tener un toque".

"Creo que hay algunas curvas que hay que modificar para crear más oportunidades de adelantamiento, porque ahora mismo, sí, está bien a una vuelta, pero sin duda en la carrera te quedas atascado detrás".

El vigente campeón del mundo, Lando Norris, aseguró que "no es un gran circuito" para las carreras, aunque a su vez lo consideró "genial" para la clasificación. "Creo que hay algunos cambios obvios que deberían hacer. Deberían eliminar las curvas 18 y 19, que son inútiles. Simplemente poner más recta antes de la horquilla. No sé cómo alguien puede mirar este diseño y decir: 'Genial'. Sí, creo que hay muchas posibilidades de mejora".

"Una recta desde la curva 17 hasta la 20 ayudaría, tener una entrada mucho más ancha como la de la curva 1 o la curva 10 de Austin, una gran horquilla. Se crearían oportunidades mucho mejores para todos y se podría disfrutar más de la carrera".

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Hay algunos cambios sencillos y quizá otros más complicados, como las curvas 5, 6 y 7. Es difícil saber exactamente qué es lo mejor. El hecho de que tengas que girar y frenar va básicamente en contra del objetivo mismo de la carrera. Así que pueden hacer algunos cambios sencillos, creo, cambios fáciles y quizá algunos más complicados, pero espero que lo hagan porque entonces debería ser más emocionante para todos".

Oliver Bearman, que sufrió un fuerte accidente en la FP3 del sábado y se perdió la clasificación, fue crítico. "Basta con echar un vistazo al trazado para darse cuenta de que va a ser un circuito poco adecuado para la competición", aseguró el de Haas F1 cuando Motorsport.com le preguntó por la falta de adelantamientos.

"Es decir, cuando llegas y ves ese trazado, piensas: ¿qué esperáis que hagamos? Es una pena. No solo hay muchas salidas combinadas largas en las que resulta realmente difícil aplicar potencia, sino que también hay muchas entradas combinadas. Es muy fácil conducir de forma un poco peligrosa para defender la posición y, por lo tanto, muy difícil realizar un adelantamiento".

"Ya se lo dijimos a la FIA el viernes y tenemos que buscar una forma de hacer que el circuito sea un poco más interesante para nosotros, porque sin duda es interesante de pilotar, pero en carrera es muy aburrido".

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Más constructivo fue Alex Albon, que dijo: "Creo que solo hacen falta un par de cambios para solucionar el problema. Por lo demás, sinceramente, no es un mal circuito. Es bastante divertido de pilotar, aunque, como se ha visto en las carreras, resulta bastante aburrido".

"Gran parte de ello tiene que ver con las curvas de la 3 a la 5", continuó el de Williams: "Creo que hay que rediseñar toda esa zona, quizá con zonas de frenada más rectas. Tenemos que eliminar esa chicane. Es buena para el espectáculo, pero no para la carrera".

"Y creo que el peralte, por muy bueno que sea, no está funcionando lo suficientemente bien para la curva 13. Quizá la curva 13 tenga que ser una curva más lenta, con una zona de frenada más amplia".

Mientras todos se centraron en cómo se llega a las curvas para adelantar, Gabriel Bortoleto señaló otro aspecto: "El salto por el piano en la curva 5: después de dar 50 vueltas así, acabas con un buen dolor de cabeza al final de la carrera. Así que no es lo más fácil para nuestro cuerpo", aseguró el piloto de Audi.

Y más allá de los ajustes en las curvas, Motorsport.com ha podido saber que los pilotos también están presionando para que se introduzca otro cambio: un pitlane más corto, con el fin de fomentar más paradas y crear más variedad estratégica.

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Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Foto de: Federico Basile