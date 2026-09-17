Acosta: "No podemos pensar en ganar aquí, aunque sería bonito para cerrar el ciclo con KTM"

Fin de semana de despedida para Pedro Acosta. Aunque el español aún le quedan siete grandes premios en MotoGP vistiendo los colores de KTM -o seis, si finalmente se cancela la visita a Qatar-, este fin de semana será el último para él en el que lo haga en casa de los de Mattighofen, en un circuito de Red Bull Ring que este fin de semana acoge el GP de Austria.

En una cita que se estaba complicando en Misano, el 'Tiburón de Mazarrón' volvió a levantar la situación para sacar del GP de San Marino un meritorio podio, un tercer puesto tras Marc y Alex Márquez. Así, al murciano le gustaría despedirse de la prueba más importante para su fábrica con un buen resultado, aunque una vez más sus expectativas de primeras no son despampanantes, y de hecho son pesimistas para este fin de semana.

"Pocas expectativas, sabiendo que es un circuito tan de motor y viendo que ahora mismo nos falta. Estamos un poco en tierra de nadie. También el fin de semana pasado tenía una [expectativa] muy buena con la frenada, y al final estuve sufriendo hasta el domingo", empezó diciendo en DAZN.

"Ahora mismo estoy llevando, desde principio de año, una configuración de moto bastante diferente a las demás KTM, y es verdad que en muchas situaciones me está ayudando. Pero se me perdieron de golpe todas las sensaciones que venía construyendo desde principio de año. Es un poco difícil de entender, por qué se fueron y por qué nos costó tanto entender dónde estaba".

"Estamos mejorando bastantes cosas de mi pilotaje, eso me ayudará de cara al futuro más cercano que tenga. Pero tenemos que estar contentos, estamos haciendo buenas carreras. Vendrá alguna difícil, como puede ser esta, porque aquí Ducati y Aprilia el año pasado ya mostraron un gran nivel. Pero hay que estar tranquilos", siguió.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Posteriormente, el bicampeón del mundo fue uno de los protagonistas de la rueda de prensa previa de pilotos, junto a Marc Márquez y Jorge Martín, en la que ahondó en qué espera este fin de semana.

"Veremos si la climatología nos ayuda un poco. Pero es verdad que llegamos aquí en un buen estado de ánimo y de forma. Es solo cuestión de ver cómo funciona la moto mañana. Parece que estamos dando un paso adelante, así que a ver qué tal. Parece que no hay grandes novedades, pero llegamos con buena energía. El año pasado logramos un podio en la sprint, y fuimos cuartos en la carrera principal".

"No podemos pensar en una victoria ahora mismo. Es nuestro GP de casa, pero de momento Ducati está un paso por delante de nosotros, y también la Aprilia. Solo hay que ver cómo fueron las Aprilia y Marc Márquez el año pasado, y no solo él. Es verdad que ganar aquí sería bonito para cerrar el ciclo con KTM, he estado con ellos desde que tenía 16 años y conozco a todo el mundo desde que era un chaval, sería la manera fantástica de rubricar la historia, si lo logramos sería un gran sueño".

A Acosta le preguntaron sobre qué es lo que más ganas tiene de ver en 2027. Como Marc Márquez, señaló a un Nicolò Bulega que pilotará para el VR46 y que ya está probando con Ducati la moto de 850cc: "Será un buen movimiento, y también será interesante ver cómo los pilotos de Moto2 gestionan los neumáticos [ya corren con Pirelli], cómo se adaptan a la categoría".

También le cuestionaron sobre qué momento de su carrera deportiva ha sido aquel en el que ha sentido más presión: "Aún no he luchado por nada lo suficientemente grande [título de MotoGP], como Jorge y Marc, como para sentir esa presión. Aún no ha llegado ese día para mí", cerró un Acosta que negó estar más serio que otros días, achacándolo entre otras risas al frío.