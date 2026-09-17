Ogura, declarado apto para correr en Austria, admite un mal diagnóstico "del médico japonés"

Ai Ogura está listo para volver a la acción. El piloto japonés ha recibido este jueves, en su llegada al Red Bull Ring, el visto bueno de los médicos para disputar el Gran Premio de Austria, 15ª cita de la temporada 2026. Al menos, el inicio del fin de semana de carreras. El nipón del equipo Trackhouse saldrá a pista en los Libres 1, tras lo cual tendrá que pasar un nuevo chequeo médico, para comprobar su estado y ver si recibe el 'apto' definitivo.

El corredor de Kiyose estaba incluso metido en la pelea por el título al salir del GP de Gran Bretaña en Silverstone, cuando quedó segundo en la carrera al sprint, aunque se cayó en la prueba larga del domingo, que venció su compañero Raúl Fernández. Pero, de vuelta en Japón, Ogura sufrió una caída entrenando, en la que se fracturó el dedo pulgar de la mano izquierda.

Dicha dolencia le obligó a pasar por quirófano, siendo intervenido por el Doctor Xavier Mir en Barcelona, y a perderse el GP de Aragón y también el de San Marino, en este caso por precaución, habida cuenta de que un nuevo accidente podía agravar demasiado su condición.

Sin embargo, este jueves, ya en el Red Bull Ring y en su comparecencia ante los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, Ogura declaró que su retorno podría haberse dado antes que este fin de semana, culpando por ello a un mal diagnóstico del médico japonés que le examinó en su país natal.

"Tuve una caída normal", empezó diciendo el de Trackhouse. Los periodistas le preguntaron sobre el hecho de que esperaba poder recuperarse con normalidad sin cirugía, pero tras descartarla inicialmente tuvo que viajar a España para pasar por quirófano. "Eso es lo que me dijo el médico japonés", siguió.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Repreguntado sobre que, si se hubiera operado justo después de la caída, podría haber disputado alguna de las carreras que se ha perdido, Ogura indicó que "probablemente habría podido ir a Misano".

El #79 dejó claro que no tiene dolor, y detalló cómo se encuentra: "Tengo un poco menos de fuerza en comparación con la mano derecha, pero la diferencia entre las dos manos ahora no es tanta. Así que poco a poco estoy volviendo a la normalidad. Volví a montar en moto el lunes pasado. Fue en una moto de calle, pequeña, así que no sirve mucho como referencia, pero al menos con una moto pequeña estaba bien. Casi al 100%. Puedo mover bien la mano".

"Mañana saldré normal, y el dispositivo trasero lo activo con el pulgar. Pero, si me duele mucho, cambiaré al índice", indicó posteriormente un Ogura que, ante todo, no querrá caerse: "En Misano no corrí por el peligro de caída. Si no me hubiera caído, no hubiera empeorado. Pero aún hay algo de riesgo si me caigo, aunque mucho menos que hace una semana".

El contratiempo hizo que Ogura que se haya perdido los dos últimos grandes premios, 74 puntos en juego que le han descartado definitivamente de la lucha por el título mundial. Cuestionado por ella y por quién ve como favorito, comentó escuetamente: "Marc Márquez y Jorge Martín son los favoritos, porque van primeros y empatados".