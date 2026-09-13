Alonso habla "cada semana" con el presidente de la F1: "No podemos seguir así"

"No podemos esperar hasta 2031 para volver a tener un deporte como es debido". Así de directo fue Fernando Alonso sobre las reglas actuales de la Fórmula 1 que, explica, quitan protagonismo a los pilotos más aún que las generaciones anteriores de monoplazas.

De hecho, elogió el diseño del Madring que se estrena este fin de semana como sede del GP de España (y que lo será durante al menos 10 años), pero lamentó que ni siquiera en la increíble curva Monumental (la 12 del trazado madrileño, de más de medio kilómetro de distancia y un peralte del 24%) se vea el talento.

Sin querer mojarse refiriéndose a ningún otro compañero de parrilla, dijo: "No puede ser que, no sé, no quiero citar ningún nombre, no puede ser que Michael (su reponsable de prensa, que tenía al lado, Michael Clayton) sea más rápido que Max Verstappen solo porque tenga más batería".

"Porque el tramo de entre las curvas 10 es un tramo increíble. Ahí tiene que ser Max Verstappen quien marque la diferencia frente a Michael. Y, de momento, eso simplemente no es posible".

El bicampeón del mundo quiere cambiar esa situación cuanto antes, y después de que el presidente de la FIA dijera este viernes que verían qué pueden cambiar para convencerle y que se quede, reveló que también charla a menudo con el director de la F1, Stefano Domenicali, para mejorar el panorama.

Ante la pregunta de si es optimista respecto a que se pueda a alcanzar algún acuerdo que ayude a Honda a progresar antes de lo que ahora está permitido, contestó: "No lo sé, quiero decir, ya tengo muchas cosas en las que pensar, intentar decidir qué haré el año que viene, y sí que hablé con él [con Ben Sulayem, presidente de la FIA], pero hablo con Stefano [Domenicali] regularmente cada semana, porque la Fórmula 1 no puede seguir así, no podemos esperar hasta 2031 para tener un deporte como es debido, así que creo que también es mi responsabilidad ayudarles, con mi experiencia, a hacer todo lo que podamos para que este tipo de cosas funcionen".

La F1 ha tomado medidas para abordar esas preocupaciones, avanzando gradualmente hacia una distribución 60-40 entre la potencia de combustión y la energía eléctrica, y el cambio más significativo llegará en 2027.



Pero Alonso tiene la esperanza de que la F1 pueda adelantar el esperado regreso a los motores V8 antes de 2031, fecha prevista para el inicio del próximo ciclo de normativa. Y dado que su equipo, Aston Martin, está pasando apuros debido a la falta de rendimiento de sus motores Honda, él y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, han mantenido conversaciones sobre qué más se puede hacer dentro del marco del reglamento para permitir que Honda recupere terreno.



Honda ya ha recibido una concesión adicional en el marco del denominado sistema de recuperación ADUO, destinado a los fabricantes de unidades de potencia con bajo rendimiento, pero existe un amplio consenso en que el sistema es imperfecto y debe someterse a nuevos ajustes.

Así, mientras sigue sin aclarar su futuro, la sensación que dejó la clasificación del Madring, donde cayó en Q1, a Alonso, no ayuda a su decisión.