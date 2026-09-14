¿Quién competirá contra Max Verstappen en "Max vs 100"? La lista de participantes
Max Verstappen se enfrentará a 100 pilotos de karting, entre ellos deportistas, streamers, creadores de contenido y aficionados, en un desafío de 30 vueltas en Silverstone para el evento "Max vs 100"
Ya se ha revelado la identidad de la mayoría de los 100 pilotos de karting que se preparan para desafiar al cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen en el evento Max vs 100, que se celebrará el miércoles 16 de septiembre.
Retransmitido en directo a través de Disney+, el evento Max vs 100 plantea a Verstappen el reto de abrirse paso entre 100 rivales en un circuito construido específicamente para la ocasión en Silverstone. El objetivo de sus oponentes será trabajar juntos para mantener al piloto de Red Bull detrás de ellos durante el desafío de 30 vueltas.
La lista de participantes reúne a una mezcla de deportistas profesionales, streamers, creadores de contenido, personalidades y aficionados.
Y ojo, porque también habrá representación española en el 'Max vs 100'. Entre los nombres confirmados aparece TheGrefg, uno de los streamers españoles más conocidos, además de Bea Eguiraun, presentadora vinculada al mundo del motor y piloto probadora, y Pol Tarrés, piloto de enduro. Todos ellos tendrán la complicada misión, junto al resto de participantes, de intentar mantener a Verstappen por detrás durante las 30 vueltas del desafío.
Verstappen habló sobre el evento durante el fin de semana del Gran Premio de España. "Simplemente llegaré allí y me lo pasaré bien, la verdad. Ya veremos cómo va. Pero sí, es mucha gente", dijo.
"Empezar desde atrás va a ser complicado, pero espero poder alcanzarles a todos. Aunque todavía no lo sabemos. Ni siquiera conozco el formato en estos momentos. Así que simplemente llegaré allí y haré lo mío".
¿Quiénes son los pilotos de karting que desafiarán a Max Verstappen?
|Nº
|Nick
|Nombre
|Cargo / profesión
|1
|Zac Alsop
|Zac Alsop
|YouTuber
|2
|Tyrique Hyde
|Tyrique Hyde
|Streamer
|3
|Queen B
|Rebecca Evans
|Creadora de contenido de motorsport y presentadora
|4
|Pieface23
|Jack McDermott
|Creador de contenido
|5
|TGFBro
|Romell Henry
|Creador de contenido en YouTube
|6
|Manny
|Emmanuel David Brown
|YouTuber
|7
|Dantic
|Daniel Moss
|Creador de contenido y YouTuber
|8
|Amber Gill
|Amber Gill
|Personalidad televisiva
|9
|Stungpegg
|Nieve Petruzziello
|Presentadora deportiva y creadora de contenido
|10
|Bash The Entertainer
|Bachala Mbunzama
|Creador de contenido y humorista
|11
|Developer Adam
|Adam Powell
|Creador de contenido
|12
|Kalia Lai
|Kalia Lai
|Creadora de contenido y deportista
|13
|James Doyle
|James Doyle
|Creador de contenido
|14
|Drift Games
|David Egan
|Creador de contenido y piloto de drift
|15
|GoKartGod
|—
|Fabricante de karts eléctricos
|16
|Larry Chen
|Larry Chen
|Fotógrafo de automoción
|17
|Neo Yau
|Yau Hawk Sau
|Actor y creador de contenido
|18
|Mike Dokas
|Mike Dokas
|Creador de TikTok
|19
|AustrianKiwi
|Jonathan Balchin
|Humorista
|20
|Nathan Lust
|Nathan Lust
|Creador de contenido
|21
|Tettrem
|Mateus dos Santos Machado Almeida
|Creador de contenido y streamer
|22
|Mars
|Zhang Jing
|Creador de contenido de deportes extremos
|23
|Pamkutya
|Norbert Osbáth
|Creador de contenido
|24
|Roberts Vītols
|Roberts Vītols
|Creador de contenido
|25
|Paky TWC
|Patrick Tremolada
|YouTuber
|26
|Enis Kirazoğlu
|Enis Kirazoğlu
|Creador de contenido
|27
|Karol Zdęba
|Karol Zdęba
|YouTuber
|28
|Vale Sulca
|Vale Sulca
|Creadora de contenido
|29
|German Rodezel
|German Rodezel
|Creador de contenido
|30
|Pableke
|Pablo Jimenez
|Creador de contenido
|31
|Josh Richards
|Josh Richards
|Creador de contenido y empresario
|32
|Si Hyun Park
|Si Hyun Park
|Piloto profesional de drift
|33
|John-Marc van Wyk
|John-Marc van Wyk
|Creador de contenido
|34
|Dyler
|Dyler
|Artista y creador de contenido
|35
|Nnnurdaylet
|Nnnurdaylet
|Creador de contenido
|36
|Julia Haller
|Julia Haller
|Creadora de contenido
|37
|Wirtual
|Øyvind Ludwig Iversen
|Creador de contenido
|38
|Daniel Ahola
|Daniel Ahola
|Creador de contenido
|39
|Gabs Djay
|Gabs Djay
|Creador de contenido de motorsport
|40
|Joe Tasker
|Joe Tasker
|Creador de contenido y presentador de televisión
|41
|Bella James
|Bella James
|Creadora de contenido
|42
|Juank Perez
|Juank Perez
|Creador de contenido
|43
|Fresia Aria
|Fresia Aria
|Periodista de fútbol
|44
|Nate Saunders
|Nate Saunders
|Periodista de F1
|45
|Jakidale
|Jacopo D'Alesio
|YouTuber y creador de contenido
|46
|Sporttouchen
|Timothé Rangström
|Creador de contenido
|47
|Bea Eguiraun
|Bea Eguiraun
|Presentadora de motorsport y piloto probadora
|48
|TheGrefg
|TheGrefg
|Streamer y creador de contenido
|49
|Caedrel
|Marc Lamont
|Streamer
|50
|TheDonato
|Donato José Muñoz Calabres
|Streamer y creador de contenido
|51
|Helydia
|Celia Tansel
|Streamer y creadora de contenido
|52
|MoveMind
|Diogo da Silva
|Streamer y creador de contenido
|53
|Jonathan Amaral
|Jonathan Amaral
|Jugador profesional de esports
|54
|RDJavi
|Steven Javier Santos del Rosario
|Streamer
|55
|TechnoGamerz
|Ujjwal Chaurasia
|Creador de contenido de videojuegos
|56
|Amar
|Amar Al-Naimi
|Streamer y entertainer
|57
|Nugato
|Ilija Ravlić
|Streamer
|58
|iiTzTimmy
|Timothy An
|Streamer y jugador profesional
|59
|Qucee
|Quentin Correia
|Streamer y YouTuber
|60
|Leticia Bufoni
|Leticia Bufoni
|Skater profesional
|61
|Sarah Lezito
|Sarah Vignot
|Piloto especialista de acrobacias
|62
|Arda Saatçi
|Arda Saatçi
|Deportista de ultraresistencia
|63
|Lethal Shooter
|Chris Matthews
|Entrenador de tiro de baloncesto de la NBA
|64
|Janja Garnbret
|Janja Garnbret
|Escaladora profesional
|65
|Leo Neugebauer
|Leo Neugebauer
|Campeón del mundo de decatlón
|66
|Molly Carlson
|Molly Carlson
|Saltadora profesional de acantilados
|67
|Matt Jones
|Matt Jones
|Ciclista de mountain bike
|68
|Billy Bolt
|Billy Bolt
|Piloto de motociclismo
|69
|Aidan Heslop
|Aidan Heslop
|Saltador de acantilados
|70
|Pol Tarrés
|Pol Tarrés
|Piloto de enduro
|71
|Tommo McCluskey
|Tommo McCluskey
|Creador de contenido de motorsport y presentador
|72
|Taylor Serage
|Taylor Serage
|Creadora de contenido
|73
|Joseph Brophy
|Joseph Brophy
|Periodista deportivo
|74
|Supercar Blondie
|Niklaus Manuel Hirschi
|CEO de un medio de automoción
|75
|Shreeman Legend
|Siddhant Praveen Joshi
|Streamer y YouTuber
|76
|Shredded Fox
|Jan Liška
|YouTuber e influencer de fitness
|77
|Molly Marsh
|Molly Marsh
|Influencer y personalidad televisiva
|78
|Mélanie Buffetaud
|Mélanie Buffetaud
|Creadora de contenido y atleta de parkour
|79
|Jojo Sim
|Jojo Sim
|Creador de contenido
|80
|MrCarSounds
|Greg Gevojanyan
|Creador de contenido
|81
|ExtraEmily
|Emily Xuechun Zhang
|Streamer
|82
|Henry Robert Williams
|Henry Robert Williams
|Periodista deportivo
|83
|Charles Poujade
|Charles Poujade
|Atleta de parkour y creador de contenido
|84
|Austin Sprinz
|Austin Sprinz
|Creador de contenido
Comparte o guarda este artículo
Verstappen se defiende tras su incidente con Hamilton: "Mi carrera podría haber terminado"
Las increíbles cuentas de Antonelli para ser campeón de F1 incluso con sus peores resultados
Cuándo fue el último podio de cada piloto de F1: carrera, fecha y más
Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia
Verstappen revela por qué Norris no pudo adelantarle: "No tenía ninguna opción"
Así os contamos la primera carrera de la historia de la F1 en Madring
Últimas noticias
Verstappen se defiende tras su incidente con Hamilton: "Mi carrera podría haber terminado"
¿Quién competirá contra Max Verstappen en "Max vs 100"? La lista de participantes
Norris completa su primer test con el Hypercar de McLaren para Le Mans tras el GP de España
El 'fail' de la F1 en Madrid que cambió dos ganadores de la historia
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios