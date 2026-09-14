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¿Quién competirá contra Max Verstappen en "Max vs 100"? La lista de participantes

Max Verstappen se enfrentará a 100 pilotos de karting, entre ellos deportistas, streamers, creadores de contenido y aficionados, en un desafío de 30 vueltas en Silverstone para el evento "Max vs 100"

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Ya se ha revelado la identidad de la mayoría de los 100 pilotos de karting que se preparan para desafiar al cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen en el evento Max vs 100, que se celebrará el miércoles 16 de septiembre.

Retransmitido en directo a través de Disney+, el evento Max vs 100 plantea a Verstappen el reto de abrirse paso entre 100 rivales en un circuito construido específicamente para la ocasión en Silverstone. El objetivo de sus oponentes será trabajar juntos para mantener al piloto de Red Bull detrás de ellos durante el desafío de 30 vueltas.

La lista de participantes reúne a una mezcla de deportistas profesionales, streamers, creadores de contenido, personalidades y aficionados.

Y ojo, porque también habrá representación española en el 'Max vs 100'. Entre los nombres confirmados aparece TheGrefg, uno de los streamers españoles más conocidos, además de Bea Eguiraun, presentadora vinculada al mundo del motor y piloto probadora, y Pol Tarrés, piloto de enduro. Todos ellos tendrán la complicada misión, junto al resto de participantes, de intentar mantener a Verstappen por detrás durante las 30 vueltas del desafío.

Verstappen habló sobre el evento durante el fin de semana del Gran Premio de España. "Simplemente llegaré allí y me lo pasaré bien, la verdad. Ya veremos cómo va. Pero sí, es mucha gente", dijo.

"Empezar desde atrás va a ser complicado, pero espero poder alcanzarles a todos. Aunque todavía no lo sabemos. Ni siquiera conozco el formato en estos momentos. Así que simplemente llegaré allí y haré lo mío".

¿Quiénes son los pilotos de karting que desafiarán a Max Verstappen?

Nick Nombre Cargo / profesión
1 Zac Alsop Zac Alsop YouTuber
2 Tyrique Hyde Tyrique Hyde Streamer
3 Queen B Rebecca Evans Creadora de contenido de motorsport y presentadora
4 Pieface23 Jack McDermott Creador de contenido
5 TGFBro Romell Henry Creador de contenido en YouTube
6 Manny Emmanuel David Brown YouTuber
7 Dantic Daniel Moss Creador de contenido y YouTuber
8 Amber Gill Amber Gill Personalidad televisiva
9 Stungpegg Nieve Petruzziello Presentadora deportiva y creadora de contenido
10 Bash The Entertainer Bachala Mbunzama Creador de contenido y humorista
11 Developer Adam Adam Powell Creador de contenido
12 Kalia Lai Kalia Lai Creadora de contenido y deportista
13 James Doyle James Doyle Creador de contenido
14 Drift Games David Egan Creador de contenido y piloto de drift
15 GoKartGod Fabricante de karts eléctricos
16 Larry Chen Larry Chen Fotógrafo de automoción
17 Neo Yau Yau Hawk Sau Actor y creador de contenido
18 Mike Dokas Mike Dokas Creador de TikTok
19 AustrianKiwi Jonathan Balchin Humorista
20 Nathan Lust Nathan Lust Creador de contenido
21 Tettrem Mateus dos Santos Machado Almeida Creador de contenido y streamer
22 Mars Zhang Jing Creador de contenido de deportes extremos
23 Pamkutya Norbert Osbáth Creador de contenido
24 Roberts Vītols Roberts Vītols Creador de contenido
25 Paky TWC Patrick Tremolada YouTuber
26 Enis Kirazoğlu Enis Kirazoğlu Creador de contenido
27 Karol Zdęba Karol Zdęba YouTuber
28 Vale Sulca Vale Sulca Creadora de contenido
29 German Rodezel German Rodezel Creador de contenido
30 Pableke Pablo Jimenez Creador de contenido
31 Josh Richards Josh Richards Creador de contenido y empresario
32 Si Hyun Park Si Hyun Park Piloto profesional de drift
33 John-Marc van Wyk John-Marc van Wyk Creador de contenido
34 Dyler Dyler Artista y creador de contenido
35 Nnnurdaylet Nnnurdaylet Creador de contenido
36 Julia Haller Julia Haller Creadora de contenido
37 Wirtual Øyvind Ludwig Iversen Creador de contenido
38 Daniel Ahola Daniel Ahola Creador de contenido
39 Gabs Djay Gabs Djay Creador de contenido de motorsport
40 Joe Tasker Joe Tasker Creador de contenido y presentador de televisión
41 Bella James Bella James Creadora de contenido
42 Juank Perez Juank Perez Creador de contenido
43 Fresia Aria Fresia Aria Periodista de fútbol
44 Nate Saunders Nate Saunders Periodista de F1
45 Jakidale Jacopo D'Alesio YouTuber y creador de contenido
46 Sporttouchen Timothé Rangström Creador de contenido
47 Bea Eguiraun Bea Eguiraun Presentadora de motorsport y piloto probadora
48 TheGrefg TheGrefg Streamer y creador de contenido
49 Caedrel Marc Lamont Streamer
50 TheDonato Donato José Muñoz Calabres Streamer y creador de contenido
51 Helydia Celia Tansel Streamer y creadora de contenido
52 MoveMind Diogo da Silva Streamer y creador de contenido
53 Jonathan Amaral Jonathan Amaral Jugador profesional de esports
54 RDJavi Steven Javier Santos del Rosario Streamer
55 TechnoGamerz Ujjwal Chaurasia Creador de contenido de videojuegos
56 Amar Amar Al-Naimi Streamer y entertainer
57 Nugato Ilija Ravlić Streamer
58 iiTzTimmy Timothy An Streamer y jugador profesional
59 Qucee Quentin Correia Streamer y YouTuber
60 Leticia Bufoni Leticia Bufoni Skater profesional
61 Sarah Lezito Sarah Vignot Piloto especialista de acrobacias
62 Arda Saatçi Arda Saatçi Deportista de ultraresistencia
63 Lethal Shooter Chris Matthews Entrenador de tiro de baloncesto de la NBA
64 Janja Garnbret Janja Garnbret Escaladora profesional
65 Leo Neugebauer Leo Neugebauer Campeón del mundo de decatlón
66 Molly Carlson Molly Carlson Saltadora profesional de acantilados
67 Matt Jones Matt Jones Ciclista de mountain bike
68 Billy Bolt Billy Bolt Piloto de motociclismo
69 Aidan Heslop Aidan Heslop Saltador de acantilados
70 Pol Tarrés Pol Tarrés Piloto de enduro
71 Tommo McCluskey Tommo McCluskey Creador de contenido de motorsport y presentador
72 Taylor Serage Taylor Serage Creadora de contenido
73 Joseph Brophy Joseph Brophy Periodista deportivo
74 Supercar Blondie Niklaus Manuel Hirschi CEO de un medio de automoción
75 Shreeman Legend Siddhant Praveen Joshi Streamer y YouTuber
76 Shredded Fox Jan Liška YouTuber e influencer de fitness
77 Molly Marsh Molly Marsh Influencer y personalidad televisiva
78 Mélanie Buffetaud Mélanie Buffetaud Creadora de contenido y atleta de parkour
79 Jojo Sim Jojo Sim Creador de contenido
80 MrCarSounds Greg Gevojanyan Creador de contenido
81 ExtraEmily Emily Xuechun Zhang Streamer
82 Henry Robert Williams Henry Robert Williams Periodista deportivo
83 Charles Poujade Charles Poujade Atleta de parkour y creador de contenido
84 Austin Sprinz Austin Sprinz Creador de contenido
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