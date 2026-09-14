¿Quién competirá contra Max Verstappen en "Max vs 100"? La lista de participantes

Ya se ha revelado la identidad de la mayoría de los 100 pilotos de karting que se preparan para desafiar al cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen en el evento Max vs 100, que se celebrará el miércoles 16 de septiembre.

Retransmitido en directo a través de Disney+, el evento Max vs 100 plantea a Verstappen el reto de abrirse paso entre 100 rivales en un circuito construido específicamente para la ocasión en Silverstone. El objetivo de sus oponentes será trabajar juntos para mantener al piloto de Red Bull detrás de ellos durante el desafío de 30 vueltas.

La lista de participantes reúne a una mezcla de deportistas profesionales, streamers, creadores de contenido, personalidades y aficionados.

Y ojo, porque también habrá representación española en el 'Max vs 100'. Entre los nombres confirmados aparece TheGrefg, uno de los streamers españoles más conocidos, además de Bea Eguiraun, presentadora vinculada al mundo del motor y piloto probadora, y Pol Tarrés, piloto de enduro. Todos ellos tendrán la complicada misión, junto al resto de participantes, de intentar mantener a Verstappen por detrás durante las 30 vueltas del desafío.

Verstappen habló sobre el evento durante el fin de semana del Gran Premio de España. "Simplemente llegaré allí y me lo pasaré bien, la verdad. Ya veremos cómo va. Pero sí, es mucha gente", dijo.

"Empezar desde atrás va a ser complicado, pero espero poder alcanzarles a todos. Aunque todavía no lo sabemos. Ni siquiera conozco el formato en estos momentos. Así que simplemente llegaré allí y haré lo mío".

¿Quiénes son los pilotos de karting que desafiarán a Max Verstappen?

Nº Nick Nombre Cargo / profesión 1 Zac Alsop Zac Alsop YouTuber 2 Tyrique Hyde Tyrique Hyde Streamer 3 Queen B Rebecca Evans Creadora de contenido de motorsport y presentadora 4 Pieface23 Jack McDermott Creador de contenido 5 TGFBro Romell Henry Creador de contenido en YouTube 6 Manny Emmanuel David Brown YouTuber 7 Dantic Daniel Moss Creador de contenido y YouTuber 8 Amber Gill Amber Gill Personalidad televisiva 9 Stungpegg Nieve Petruzziello Presentadora deportiva y creadora de contenido 10 Bash The Entertainer Bachala Mbunzama Creador de contenido y humorista 11 Developer Adam Adam Powell Creador de contenido 12 Kalia Lai Kalia Lai Creadora de contenido y deportista 13 James Doyle James Doyle Creador de contenido 14 Drift Games David Egan Creador de contenido y piloto de drift 15 GoKartGod — Fabricante de karts eléctricos 16 Larry Chen Larry Chen Fotógrafo de automoción 17 Neo Yau Yau Hawk Sau Actor y creador de contenido 18 Mike Dokas Mike Dokas Creador de TikTok 19 AustrianKiwi Jonathan Balchin Humorista 20 Nathan Lust Nathan Lust Creador de contenido 21 Tettrem Mateus dos Santos Machado Almeida Creador de contenido y streamer 22 Mars Zhang Jing Creador de contenido de deportes extremos 23 Pamkutya Norbert Osbáth Creador de contenido 24 Roberts Vītols Roberts Vītols Creador de contenido 25 Paky TWC Patrick Tremolada YouTuber 26 Enis Kirazoğlu Enis Kirazoğlu Creador de contenido 27 Karol Zdęba Karol Zdęba YouTuber 28 Vale Sulca Vale Sulca Creadora de contenido 29 German Rodezel German Rodezel Creador de contenido 30 Pableke Pablo Jimenez Creador de contenido 31 Josh Richards Josh Richards Creador de contenido y empresario 32 Si Hyun Park Si Hyun Park Piloto profesional de drift 33 John-Marc van Wyk John-Marc van Wyk Creador de contenido 34 Dyler Dyler Artista y creador de contenido 35 Nnnurdaylet Nnnurdaylet Creador de contenido 36 Julia Haller Julia Haller Creadora de contenido 37 Wirtual Øyvind Ludwig Iversen Creador de contenido 38 Daniel Ahola Daniel Ahola Creador de contenido 39 Gabs Djay Gabs Djay Creador de contenido de motorsport 40 Joe Tasker Joe Tasker Creador de contenido y presentador de televisión 41 Bella James Bella James Creadora de contenido 42 Juank Perez Juank Perez Creador de contenido 43 Fresia Aria Fresia Aria Periodista de fútbol 44 Nate Saunders Nate Saunders Periodista de F1 45 Jakidale Jacopo D'Alesio YouTuber y creador de contenido 46 Sporttouchen Timothé Rangström Creador de contenido 47 Bea Eguiraun Bea Eguiraun Presentadora de motorsport y piloto probadora 48 TheGrefg TheGrefg Streamer y creador de contenido 49 Caedrel Marc Lamont Streamer 50 TheDonato Donato José Muñoz Calabres Streamer y creador de contenido 51 Helydia Celia Tansel Streamer y creadora de contenido 52 MoveMind Diogo da Silva Streamer y creador de contenido 53 Jonathan Amaral Jonathan Amaral Jugador profesional de esports 54 RDJavi Steven Javier Santos del Rosario Streamer 55 TechnoGamerz Ujjwal Chaurasia Creador de contenido de videojuegos 56 Amar Amar Al-Naimi Streamer y entertainer 57 Nugato Ilija Ravlić Streamer 58 iiTzTimmy Timothy An Streamer y jugador profesional 59 Qucee Quentin Correia Streamer y YouTuber 60 Leticia Bufoni Leticia Bufoni Skater profesional 61 Sarah Lezito Sarah Vignot Piloto especialista de acrobacias 62 Arda Saatçi Arda Saatçi Deportista de ultraresistencia 63 Lethal Shooter Chris Matthews Entrenador de tiro de baloncesto de la NBA 64 Janja Garnbret Janja Garnbret Escaladora profesional 65 Leo Neugebauer Leo Neugebauer Campeón del mundo de decatlón 66 Molly Carlson Molly Carlson Saltadora profesional de acantilados 67 Matt Jones Matt Jones Ciclista de mountain bike 68 Billy Bolt Billy Bolt Piloto de motociclismo 69 Aidan Heslop Aidan Heslop Saltador de acantilados 70 Pol Tarrés Pol Tarrés Piloto de enduro 71 Tommo McCluskey Tommo McCluskey Creador de contenido de motorsport y presentador 72 Taylor Serage Taylor Serage Creadora de contenido 73 Joseph Brophy Joseph Brophy Periodista deportivo 74 Supercar Blondie Niklaus Manuel Hirschi CEO de un medio de automoción 75 Shreeman Legend Siddhant Praveen Joshi Streamer y YouTuber 76 Shredded Fox Jan Liška YouTuber e influencer de fitness 77 Molly Marsh Molly Marsh Influencer y personalidad televisiva 78 Mélanie Buffetaud Mélanie Buffetaud Creadora de contenido y atleta de parkour 79 Jojo Sim Jojo Sim Creador de contenido 80 MrCarSounds Greg Gevojanyan Creador de contenido 81 ExtraEmily Emily Xuechun Zhang Streamer 82 Henry Robert Williams Henry Robert Williams Periodista deportivo 83 Charles Poujade Charles Poujade Atleta de parkour y creador de contenido 84 Austin Sprinz Austin Sprinz Creador de contenido