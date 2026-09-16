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Alonso podría estar compitiendo hasta los 60 años, dice Checo Pérez

Checo Pérez admite que solo Fernando Alonso sabe qué quiere para su futuro, pero ve al piloto español compitiendo "15 años más".

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Uno de los temas más tratados durante el reciente GP de España de F1 en Madrid fue el del futuro de Fernando Alonso. El asturiano aún no ha anunciado si seguirá o no como piloto titular en Aston Martin, que parece lo más probable, o si dejará de competir a tiempo completo en la categoría reina, incluso aunque siguiera en algún cargo en la escudería británica.

A sus 45 años, Alonso no ha perdido velocidad, y de hecho el domingo avisó de que, si renueva, quizás lo haga por varios años más y no solo por uno, ya que aún no se ve lento.

A otro piloto veterano de la parrilla, Sergio Pérez (el quinto de mayor edad con 36 años, por detrás del propio Alonso, de Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg y de Valtteri Bottas), le preguntaron qué haría él en el caso de tener que elegir como el español.

"Híjole, es difícil, es difícil estar en esa situación. ¿Cuántos años tiene?", preguntó. "45... Yo creo que es una situación muy difícil, solo Fernando sabe lo que hará y tiene muchos sentimientos encontrados. Por un lado, quizás quiere hacer otras cosas, por otro lado, su pasión es lo que le encanta y podría estar haciéndolo otros quince años más, pero también yo creo que en la vida cada quien tiene que tomar sus decisiones y tomar la decisión que más feliz te haga en la parte personal".

"Yo creo que ya por la parte profesional obviamente todos sabemos lo que es Fernando y la decisión que tiene que tomar es la que más vale a él y a toda su familia".

Desde hace tiempo Max Verstappen y Alonso hablan sobre disputar las 24 Horas de Le Mans juntos, y a la espera de que esa pareja se completara con un tercer piloto, se le tiró el guante a Checo.

"Bueno, es una carrera que me encanta Le Mans, creo que es una carrera muy única, muy especial y en general yo creo que siempre hay algo que puedes hacer y con ellos sería muy interesante de unirme al trío", admitió el de Cadillac.

Sin embargo, cuando Motorsport.com le preguntó por la IndyCar, donde ya hay un español (el multicampeón Alex Palou) y un mexicano (Pato O'Ward, subcampeón 2025), cerró la puerta: "No creo. Al menos bueno, con Fernando todo puede pasar, no sé si a los 60 estará corriendo en Indy, pero por mi lado no, totalmente está cerrada la puerta para Indy".

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